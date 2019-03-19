Если чужая старость не в радость

Уход за престарелыми родственниками – тяжелый труд и огромная ответственность. Кто может облегчить жизнь семьи, в которой живет пожилой человек, требующий к себе постоянного внимания и особого отношения? Ответы в моем блоге.

Сегодня хочу поговорить с вами на серьезную тему. О том, как быть семье, где есть пожилой родственник, который больше не может жить самостоятельно в силу проблем со здоровьем или состоянием психики.

Это не про вас? Не торопитесь закрывать страницу. Я все же рекомендую дочитать этот текст до конца. Потому что рано или поздно подобная ситуация может возникнуть в жизни каждого. Как говорится, «не высмеивай старость, ведь ты идешь к ней».

С моей подругой Ириной практически невозможно договориться о встрече, чтобы пару часов посидеть в кафе или походить по магазинам. У нее дома – 80-летняя свекровь, которая не смогла оправиться от инсульта и теперь прикована к постели. А еще у Ирины удаленная работа в строительной фирме, небольшая «двушка», двое детей-школьников и муж на заработках в Подмосковье.

К себе Ирина давно никого не приглашает – не до гостей. Выйти куда-то – непозволительная роскошь. Она буквально привязана к своему дому и больному человеку в нем – приготовить еду и покормить, дать лекарства и измерить давление, умыть, помыть, поменять белье. Вот ее новая реальность. Она не жалуется. Ни разу я не слышала от нее ни одного упрека, ни одного недоброго слова в адрес мамы мужа. Ира просто приняла ситуацию и тащит ее на себе.

Когда мы все же встречаемся мимолетом, я вижу тени под глазами, вижу лишь редкие проблески всегда присущего Ире чувства юмора. Я вижу перед собой ответственную женщину и ее усталость.

Как помочь человеку, жизнь которого в какой-то момент оказывается подчинена распорядку дня пожилого родственника? Разобраться в этом вопрос нам помогла руководитель компании «Забота» Елена Соловьева.

Делегировать часть обязанностей по уходу другим родственникам

Это не всегда просто. Часто родные находятся в других городах и не могут помочь ухаживать за родным человеком. Но если возможно, стоит сразу договориться и делить обязанности по уходу на всех. Это позволит избежать эмоционального «выгорания» самого ответственного члена семьи, как правило, дочери или невестки.

Нужно давать друг другу отдых – возможность провести время вне дома или съездить в отпуск. Уход за пожилым и часто очень нездоровым человеком выматывает физически и психологически. Это бесконечный «день сурка», это жизнь по чужим правилам. Не стоит думать, что это легко…

Сиделка или компаньонка

Во Владимире услуга приходящей сиделки обойдется от 100 до 150 рублей в час. Зависит от состояния родственника, а значит, сложности ухода, а также от квалификации сиделки, опыта ее работы и рекомендаций. Подобрать помощницу можно через специальные агентства или обзвонив соискательниц по объявлениям на сайтах бесплатных объявлений. Можно поискать среди знакомых. В этом деле важны рекомендации – сложно впустить в свой дом постороннего, доверить ему заботу о здоровье вашего родного человека.

– Чаще всего агентство взимает комиссию за услуги по подбору кадров, но вместе с этим берет на себя ответственность за ваши взаимоотношения с сиделкой. В случае конфликтной ситуации вам будет куда обратиться за поддержкой и помощью, – говорит генеральный директор компании «Забота» Елена Соловьева. Она много лет проработала в сфере подбора специалистов для ухода за пожилыми людьми и знает немало случаев, когда родственники просили заменить сиделку, не найдя с ней контакта.

– Важнее всего, чтобы у сиделки установились хорошие отношения не с родственниками, а непосредственно с клиентом, за которым ее пригласили ухаживать. Именно этим двоим предстоит больше всего взаимодействовать, и если они будут доверять друг другу, родственникам вообще не придется вмешиваться в их взаимоотношения.

Сиделку, которая возьмет на себя основные бытовые обязанности, можно приглашать на время, например, когда родственники находятся на работе. При этом оговаривается почасовая оплата труда. Можно нанять помощницу с проживанием. Это удобно, если пожилой родственник живет отдельно от вас. Стоит подобная услуга от 20000 рублей в месяц. Дополнительно оплачивается питание сиделки.

Нужно понимать, что сиделка – далеко не всегда человек с медицинским образованием. Поэтому она сможет выполнить только простейшие манипуляции, а для остального, в случае необходимости, придется приглашать медсестру.

– Иногда у сиделки с почасовой оплатой по 2-3 «клиента». Важно постоянно держать руку на пульсе, контролировать ее работу, чтобы быть уверенным, что вашему родственнику хватает общения и заботы, – советует Елена Соловьева. – В любом случае ситуацию нельзя пускать на самотек и самоустраняться.

Дом престарелых или специализированный пансионат

К сожалению, у этого варианта в российских реалиях есть масса противников. У части наших соотечественников сильны стереотипы, что в домах престарелых в России нашим старикам живется очень-очень плохо. Поэтому люди, решившиеся на этот шаг, чаще всего сталкиваются с осуждением окружающих.

Для Запада дома престарелых, специальные пансионаты и жилые комплексы для пожилых – норма. Люди в течение всей жизни откладывают деньги, чтобы однажды переехать в одно из таких учреждений.

– Но и в России ситуация в этой сфере меняется к лучшему, – говорит Елена Соловьева. – На сегодняшний день пожилой россиянин вправе выбрать учреждение для проживания – государственное или частное. Поэтому и конкуренция растет. Иногда коммерческим домам престарелых приходится очень постараться, чтобы соответствовать по уровню обслуживания бюджетным учреждениям и при этом соблюсти все нормы законодательства.

В большинстве случаев в государственных и частных пансионатах условия одинаковые: комнаты на 2-3 человека, 5-разовое сбалансированное питание, контроль общего состояния и приема медикаментов, организация досуга. А вот стоимость получается разная.

В государственном учреждении у пожилого человека удерживается 75% пенсии, остальные расходы берет на себя бюджет. Но при этом направление в государственный дом престарелых еще нужно получить, часто существует очередь.

В частных пансионатах стоимость ежемесячного пребывания находится в пределах 40-50 тысяч рублей (бывает и дороже, но это элитные варианты, в нашем регионе их практически нет). Часть этой суммы покрывается пенсией клиента, остальное доплачивают дети и внуки. Однако, если пожилой человек признается нуждающимся или является одиноким, часть финансовой нагрузки вновь берет на себя государство.

Частные пансионаты готовы взять постояльца на месяц, чтобы родственники, например, могли уехать в отпуск, а могут предоставить уход на более продолжительный срок. Как правило, за это время человек «приживается», адаптируется: он не один, у него есть постоянное общение и комфортные условия проживания.

– Клиент остается в пансионате, а родные могут навещать его в любое время, – отмечает Елена. – Частные пансионаты для пожилых – пример социального предпринимательства. Это история не столько про прибыль, сколько про желание создать альтернативу государственному сегменту в этой сфере.

Моя Ирина сейчас готовится к тому, чтобы к лету перевести свекровь в пансионат для пожилых людей: смотрит варианты, собирает документы, готовится выйти на более высокооплачиваемую работу, чтобы помочь мужу обеспечить достойный уход для его матери. Частично пребывание в учреждении будет оплачиваться за счет сдачи в аренду деревенского дома свекрови в одном из районов области. Новые жильцы въедут уже в мае.

Я знаю, что решение далось Ирине нелегко, но надеюсь, что в глазах подруги скоро вновь появится искренний интерес к жизни и она будет чаще улыбаться.

Ваша Света Мазур

Заглавное фото: centrzaboty.ru