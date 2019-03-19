Что вы знаете об истории железных дорог во Владимирской области?

С какой целью 19 марта 1861 года во Владимир из Москвы экстренно был направлен первый поезд, хотя построенный участок железной дороги еще не был официально открыт?
Правильно!
Неправильно!
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Чем закончилось официальное открытие участка железной дороги Москва - Владимир 14 июня 1861 года?
Правильно!
Неправильно!
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«Вокзал этот, устроенный к открытию железной дороги в 1861 г., лучший из всех существующих по этой линии, как по обширности, так и по удобству и можно сказать по изяществу всех помещений». О вокзале какого города Владимирской губернии написаны эти строки?
Правильно!
Неправильно!
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В каком городе Владимирской губернии было построено первое училище для подготовки кадров для железной дороги?
Правильно!
Неправильно!
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До какого года существовал одноколейный путь Московско-Нижегородской дороги?
Правильно!
Неправильно!
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Почему железнодорожный мост в Коврове называют «Красным мостом»?
Правильно!
Неправильно!
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Какой бронепоезд был построен в годы Великой Отечественной войны рабочими вагонного и локомотивного депо Владимирского узла?
Правильно!
Неправильно!
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В каком году во Владимирской области появились первые электропоезда, пришедшие на смену старым угольным поездам?
Правильно!
Неправильно!
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С каким городом соединила Владимир электричка, про которую в народе ходил анекдот-загадка: «длинная, зеленая и колбасой пахнет»?
Правильно!
Неправильно!
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Какие скоростные поезда приходят на смену электричкам во Владимирской области?
Правильно!
Неправильно!
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Обсуждение 1
Великолепный тест!!хотя у меня всего 3 из 10)))