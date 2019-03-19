Беспредел на ТНТ4 — комедийный канал покажет «Закон каменных джунглей» 18+

Постмодернистский сериал Ильи Куликова настолько дерзкий, что потеснил даже привычный для канала комедийный контент

С 25 марта в 23:00 на ТНТ4 — один из самых необычных проектов для российского ТВ c участием Александра Петрова и Юлии Хлыниной. Специально для него телеканал нарушит свой главный принцип — показывать только комедийный контент. Дело в том, что криминальный сериал «Закон каменных джунглей» такой же, как и его персонажи. Он презирает любые правила!

Создатель «ЗКД» Илья Куликов — один из самых успешных сценаристов России, автор проектов «Полицейский с Рублёвки», «Чернобыль», «Мылодрама». Ему удалось создать свой оригинальный мир, собрав его из тысячи цитат и отсылок к классическим криминальным лентам. Татуировка со стилизованным шрифтом из фильма Гая Ричи «Рок-н-рольщик» у персонажа Александра Петрова, плакаты культовых фильмов «Лицо со шрамом», «Ненависть», «Пуля» в квартирах героев намекают, в каком направлении будет развиваться история и чем она закончится.

«Закон каменных джунглей» показывает вымышленный подмосковный город, в котором криминальные истории с окраин наслоились на эстетику комикса. Здесь днём — серые панельные дома, трубы заводов, захолустные дворы, зато ночью — неоновые вывески, тюнингованные машины, яркие граффити на тёмных кирпичных стенах и разноцветный от огней дым. Подростки Тим, Цыпа, Гоша и Жук из разных семей, социальных слоёв, но они – каждый по-своему – одиноки и не видят возможности проявить себя во «взрослом» мире. В итоге друзья выбирают самый лёгкий, на их взгляд, путь — стать гангстерами и доказать, что в этом деле они чего-то стоят.

О сериале можно многое сказать по названию города, в котором происходит действие — Чай Хонте. Оно созвучно с одним из псевдонимов писателя Антона Павловича Чехова — Антоша Чехонте. Российский классик в мировой драматургии считается одним из новаторов жанра трагикомедии, в его произведениях комическое и драматическое настолько тесно связаны, что первые зрители пьесы «Вишнёвый сад» действительно не понимали, почему сам Чехов считал её крайне смешной. Так и сериал «Закон каменных джунглей» иногда может казаться пародией на криминальные боевики, а иногда шокировать жёсткими эмоциональными сценами. Название города также созвучно слову «Чайнатаун», которым называют китайские кварталы. Это дань уважения гонконгской серии фильмов «Молодые и опасные», которая основана на комиксах и рассказывает о банде подростков на службе у триад. Даже одного из героев «ЗКД» называют Цыпа по аналогии с кличкой персонажа «Молодых и Опасных» Chiken.

С 25 марта в 23:00 «Закон каменных джунглей» на ТНТ4, два сезона, две серии подряд.