Такие разные фейки

Явление фейка плотно вошло в нашу жизнь. Фейк — это информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ. Сегодня можно смело утверждать, что человечество не только никогда не испытывало такой информационной нагрузки за всю историю существования, но и никогда ранее не было такого пресса фальшивых и искаженных новостей. Борьба с фейками сегодня ведется средствами МИД РФ, МВД Чехии, Парламента Франции, а также популярными социальными сетями – такими, как Facebook и Twitter. Многие исследователи отмечают: человечество вступило в эпоху «постправды».

Термин «постправда» в 2016 году был признан словом года по версии Оксфордского словаря. «Постправда» – это явление на политической арене, в котором объективные факты становятся менее значимыми при формировании общественного мнения, чем обращения к эмоциям и личным убеждениям. Правда заменяется «постправдой». Классическим примером «постправды» является заявление Дональда Трампа, сделанное в 2008 году, о том, что Барак Обама не был рожден на территории США. Эта информация, не имеющая ничего общего с действительностью, была главной новостной повесткой для СМИ. Согласно опросам в 2008 году 20% американцев считали Обаму мусульманином. Мир вошел в эпоху «постправды».

Механизмы создания и распространения фейков сегодня представляют серьезный научный интерес, о чем свидетельствует лавинообразный рост публикаций на эту тематику.

Мы решили классифицировать фейки по присущим им свойствам. И на текущий момент предлагается следующая классификация:

Фейки информационных противостояний;

Фейки для увеличения продаж/конверсии/трафика;

Фейки для создания новых рынков сбыта;

Смешанные типы фейков.

Рассмотрим каждый тип в отдельности.

Фейки информационных противостояний представляют собой инструменты конкурентной борьбы (например, в политике, бизнесе и т.д.) и активно используются в задачах лоббирования. В качестве примеров фейков информационных противостояний приведем цитату из Википедии:

«Сегодня можно выделить два типа «постправды».

В первом случае политики говорят одно, а делают противоположное. Например, американские республиканцы выступают за свободные рынки и конкуренцию, но при этом поддерживают субсидии для топливной промышленности, чтобы защитить США от импорта продукции.

Второй вариант — просто игнорировать доказательства, как это было во время избирательной кампании Митта Ромни, который заявлял, что он отменит предложение президента Барака Обамы сократить финансирование обороны, зная при том, что расходы на оборону при Обаме возросли».

Впрочем, термин «newspaper war» (по-русски: война, развязанная прессой) появился еще в 1897 году в США. Техническая возможность печатать фотографии и качественные рисунки в газетах позволили США настроить рядовых американцев против Испании, что в итоге привело к выгодной США испано-американской войне.

Сегодняшние мультимедийные возможности позволяют вызывать куда больше эмоций у населения, нежели черно-белые газеты XIX века, что, в свою очередь, приводит к тому, что «постправда» стала нормой повседневной жизни. Любая информация в сети, которая вызывает в вас бурную эмоцию, может свидетельствовать о том, что, возможно, вы попали на крючок. Яркая эмоция вытесняет объективные факты, чем и пользуются распространители лживых новостей.

Фейки для увеличения продаж/конверсии/трафика

Этот тип фейков преследует лишь одну цель – рост трафика на информационных ресурсах и, как следствие, рост продаж рекламы, товаров и т.д. Классическим примером данного фейка являются регулярные фальшивые сообщения о смерти тех или иных известных людей. Характерной чертой данного типа фейков является активное подключение новых СМИ, даже если вновь публикующий материал автор заранее знает о фальшивой природе новости. Поговорка «Куй железо, пока горячо» здесь актуальна как никогда. Если та или иная информация вызывает интерес в данную минуту, она будет опубликована, поскольку для издания это шанс заработать деньги (например, на рекламе). Жирный кусок с трафиком никто не хочет упускать.

Существует целый ряд сайтов, которые мимикрируют под настоящие новостные медиа, но при этом являются юмористическими (хотя, по сути, это просто привлечение внимания банальной провокацией). Классическими примерами таких сатирических порталов являются ИА «Панорама», The Onion, FogNews и др.

Вот лишь некоторые фейки, которые были запущены подобными сайтами и набрали популярность. Более того, они были в дальнейшем опубликованы множеством вполне легальных СМИ:

Сказку про Буратино хотят признать экстремистской и разжигающей религиозную рознь.

В Чечне отменили плату за ЖКХ (Руководство Чечни планировало подать в суд на издателей новости)

Минкомсвязи вводит обязательную регистрацию блогов (Минкомсвязи выпускало официальное опровержение)

Беспилотный грузовик “КамАЗ” разрушил родной цех

Все эти выдуманные якобы юмористические новости приводили к тому, что в некоторых случаях официальным органам власти приходилось даже вмешиваться и давать комментарии, ведь люди верят. Единственная цель перепечатывания этих заведомо ложных событий – это высокий спрос в определенный промежуток времени, и, как следствие, высокий трафик на сайте. То есть можно продать больше рекламы, зарегистрировать больше пользователей.

Фейки для создания рынков сбыта активно используют неверно интерпретируемые результаты научных публикаций. Так, например, новость о том, что Нобелевская премия была присуждена в 2016 году за исследование механизмов аутофагии активно используется всевозможными диетологами, тренерами и популяризаторами здорового образа жизни (ЗОЖ) для продажи своих курсов, семинаров и книг по голоданию. Подобный механизм любительской трактовки научных результатов привел к тому, что сегодня полки книжных магазинов ломятся от всевозможной литературы по альтернативной медицине, альтернативной истории, лингвистике и т.д., а авторы гастролируют по стране и собирают крупные залы.

Смешанный тип фейков может относиться одновременно сразу к двум типам. Например, если фейк преследует политические интересы, но при этом вызывает интерес у пользователей сети, различные СМИ воспользуются этим для привлечения трафика, который всегда конвертируется в деньги. Такой фейк обладает чертами сразу двух групп: фейков информационных противостояний и фейков для увеличения трафика сетевых изданий.

Помните, опровержения всегда расходятся меньшим тиражом, чем сам фейк. И навык поиска и проверки первоисточников является сегодня необходимым для всех потребителей информации.

Виктор Волчек

Заглавное фото: ft.com