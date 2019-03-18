Продолжаем пост в отречении от суетного

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Календарь второй недели воздержания
Наступила вторая неделя Великого поста. В это время не рекомендуется предаваться разгульному веселью и суетным развлечениям. Верующие стараются не смотреть телевизор, не играть в компьютерные игры, не ходить в кино и театры. Посещение концертов духовной музыки, наоборот, поощряется.
Верующие серьезно ограничивают себя в пище до 27 апреля. Под полным запретом мясные и молочные продукты. Также запрещены яйца и все блюда из них, в том числе выпечка.
Употребляйте свежие овощи и фрукты, постный хлеб, орехи, бобовые, каши, мед. Эти продукты помогут без вреда для здоровья выдержать все тяготы, которые вы накладываете на себя ради веры. Соблюдая пост, нужно пить побольше жидкости — морсы, кисели, фруктовые (лучше натуральные) соки. В воскресные дни также разрешается выпить немного вина.
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18 марта – сухоядение
Примерное меню
Завтрак: ржаные хлебцы с ломтиками авокадо, рукколой и кедровыми орешками
Обед: салат из моркови и сельдерея, заправленный соевым соусом, хлеб.
Ужин: салат из огурцов с яблоком, зеленью и чесноком, заправленный лимонным соком, хлеб
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19 марта - горячая пища без масла
Примерное меню
Завтрак: каша ячневая с тыквой
Обед: суп гороховый
Ужин: картофельный салат с квашеной капустой
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20 марта - сухоядение
Примерное меню
Завтрак: два ломтика постного хлеба с витаминной смесью (измельченные орехи, сухофрукты и лимон в меду)
Обед: салат из авокадо, помидоров, рукколы с семечками подсолнечника, заправленный уксусом
Ужин: салат из свеклы и яблок с грецкими орехами, заправленный лимонным соком
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21 марта - горячая пища без масла
Примерное меню
Завтрак: каша кукурузная, салат из помидоров и болгарского перца
Обед: щи из свежей капусты
Ужин: макароны с овощами и зеленью
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22 марта - сухоядение
Примерное меню
Завтрак: два бутерброда из редиса с измельченными орехами с соевым соусом
Обед: салат из моркови с яблоками и черносливом, заправленный лимонным соусом
Ужин: салат из огурцов, капусты пекинской, авокадо, заправленный уксусом
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23 марта - горячая пища с растительным маслом
Примерное меню
Завтрак: блины на минералке с вареньем или медом
Обед: овощной суп с фасолью
Ужин: каша пшенная, овощное рагу
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24 марта - горячая пища с растительным маслом
В это воскресенье совершается церковная служба в честь святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, жившего в XIV веке. Византийский богослов, создатель философского обоснования практики православного аскетизма. Это один из самых почитаемых учителей церкви.
Примерное меню
Завтрак: картофельные оладьи с квашеной капустой, грибной или томатный соус
Обед: борщ постный, хлеб
Ужин: постный плов с сухофруктами
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Пост в кафе города Владимира
В помощь постящимся некоторые кафе города Владимира составляют специальное меню.
«То-то пицца» предлагает своим посетителям овощные салаты, карпаччо из свеклы с черносливом, грибной суп-пюре с гренками, гречневую лапшу и плов с овощами, а на десерт вишневый пирог.
В «Автосуши» и «Автопицце» в ассортименте лапша, рис, роллы и пицца с овощами и грибами.
Ресторан “Шашлыкофф” удивляет креативными постными салатами, а вот супы и каши там традиционно русские. Ну и, конечно, фирменные овощи, приготовленные на гриле.
Шеф-повар ресторана “Бюргер” Иван Шатохин лично познакомил читателей “Призыв.ру” с фаворитами нового эксклюзивного меню, специально составленного для соблюдающих Великий пост.
Находкой для соблюдающих Великий пост станет вегетарианское кафе VEGGIE BRO. В его меню стейки из тофу и сейтана, табуле с булгуром и фалафель. А еще много-много необычных десертов.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: img2.goodfon.ru
Обсуждение 2
Роскошное меню!а переведите,пожалуйста,что такое:стейки из тофу и сейтана…табуле с булгуром и фалафель?классные названия:-),но ничего не понятно!:-)
Тофу – соевый сыр, сейтан – заменитель мяса из пшеничного белка, табуле – название салата, булгур – крупа из пшеничных зерен, обработанных кипятком, фалафель – фрикадельки из нута, а нут – вид гороха, турецкий горох. Вот сколько интересного для постящегося можно взять из восточной кухни:))