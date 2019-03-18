Продолжаем пост в отречении от суетного

Наступила вторая неделя Великого поста. В это время не рекомендуется предаваться разгульному веселью и суетным развлечениям. Верующие стараются не смотреть телевизор, не играть в компьютерные игры, не ходить в кино и театры. Посещение концертов духовной музыки, наоборот, поощряется.

Верующие серьезно ограничивают себя в пище до 27 апреля. Под полным запретом мясные и молочные продукты. Также запрещены яйца и все блюда из них, в том числе выпечка.

Употребляйте свежие овощи и фрукты, постный хлеб, орехи, бобовые, каши, мед. Эти продукты помогут без вреда для здоровья выдержать все тяготы, которые вы накладываете на себя ради веры. Соблюдая пост, нужно пить побольше жидкости — морсы, кисели, фруктовые (лучше натуральные) соки. В воскресные дни также разрешается выпить немного вина.