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Продолжаем пост в отречении от суетного

Календарь второй недели воздержания

  1. Календарь второй недели воздержания

    Наступила вторая неделя Великого поста. В это время не рекомендуется предаваться разгульному веселью и суетным развлечениям. Верующие стараются не смотреть телевизор, не играть в компьютерные игры, не ходить в кино и театры. Посещение концертов духовной музыки, наоборот, поощряется.

    Верующие серьезно ограничивают себя в пище до 27 апреля. Под полным запретом мясные и молочные продукты. Также запрещены яйца и все блюда из них, в том числе выпечка.

    Употребляйте свежие овощи и фрукты, постный хлеб, орехи, бобовые, каши, мед. Эти продукты помогут без вреда для здоровья выдержать все тяготы, которые вы накладываете на себя ради веры. Соблюдая пост, нужно пить побольше жидкости — морсы, кисели, фруктовые (лучше натуральные) соки. В воскресные дни также разрешается выпить немного вина.

    Фото: heaclub.ru

  2. 18 марта – сухоядение

    Примерное меню

    Завтрак: ржаные хлебцы с ломтиками авокадо, рукколой и кедровыми орешками

    Обед: салат из моркови и сельдерея, заправленный соевым соусом, хлеб.

    Ужин: салат из огурцов с яблоком, зеленью и чесноком, заправленный лимонным соком, хлеб

    Фото: stack.com

  3. 19 марта - горячая пища без масла

    Примерное меню

    Завтрак: каша ячневая с тыквой

    Обед: суп гороховый

    Ужин: картофельный салат с квашеной капустой

    Фото: streetsforpeople.ru

  4. 20 марта - сухоядение

    Примерное меню

    Завтрак: два ломтика постного хлеба с витаминной смесью (измельченные орехи, сухофрукты и лимон в меду)

    Обед: салат из авокадо, помидоров, рукколы с семечками подсолнечника, заправленный уксусом

    Ужин: салат из свеклы и яблок с грецкими орехами, заправленный лимонным соком

    Фото: bonappeti.boltai.com

  5. 21 марта - горячая пища без масла

    Примерное меню

    Завтрак: каша кукурузная, салат из помидоров и болгарского перца

    Обед: щи из свежей капусты

    Ужин: макароны с овощами и зеленью

    Фото: shmk.su

  6. 22 марта - сухоядение

    Примерное меню

    Завтрак: два бутерброда из редиса с измельченными орехами с соевым соусом

    Обед: салат из моркови с яблоками и черносливом, заправленный лимонным соусом

    Ужин: салат из огурцов, капусты пекинской, авокадо, заправленный уксусом

    Фото: allrecipes.ru

  7. 23 марта - горячая пища с растительным маслом

    Примерное меню

    Завтрак: блины на минералке с вареньем или медом

    Обед: овощной суп с фасолью

    Ужин: каша пшенная, овощное рагу

    Фото: moysup.ru

  8. 24 марта - горячая пища с растительным маслом

    В это воскресенье совершается церковная служба в честь святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, жившего в XIV веке. Византийский богослов, создатель философского обоснования практики православного аскетизма. Это один из самых почитаемых учителей церкви.

    Примерное меню

    Завтрак: картофельные оладьи с квашеной капустой, грибной или томатный соус

    Обед: борщ постный, хлеб

    Ужин: постный плов с сухофруктами

    Фото: legkopolezno.ru

  9. Пост в кафе города Владимира

    В помощь постящимся некоторые кафе города Владимира составляют специальное меню.

    «То-то пицца» предлагает своим посетителям овощные салаты, карпаччо из свеклы с черносливом, грибной суп-пюре с гренками, гречневую лапшу и плов с овощами, а на десерт вишневый пирог.

    В «Автосуши» и «Автопицце» в ассортименте лапша, рис, роллы и пицца с овощами и грибами.

    Ресторан “Шашлыкофф” удивляет креативными постными салатами, а вот супы и каши там традиционно русские. Ну и, конечно, фирменные овощи, приготовленные на гриле.

    Шеф-повар ресторана “Бюргер” Иван Шатохин лично познакомил читателей “Призыв.ру” с фаворитами нового эксклюзивного меню, специально составленного для соблюдающих Великий пост.

    Находкой для соблюдающих Великий пост станет вегетарианское кафе VEGGIE BRO. В его меню стейки из тофу и сейтана, табуле с булгуром и фалафель. А еще много-много необычных десертов.

    Фото: vk.com/vbroshop

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: img2.goodfon.ru

Обсуждение 2

  • Аватар Елена:
    27.02.2018 в 21:49

    Роскошное меню!а переведите,пожалуйста,что такое:стейки из тофу и сейтана…табуле с булгуром и фалафель?классные названия:-),но ничего не понятно!:-)

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  • Татьяна Лысова Татьяна Лысова:
    28.02.2018 в 08:29

    Тофу – соевый сыр, сейтан – заменитель мяса из пшеничного белка, табуле – название салата, булгур – крупа из пшеничных зерен, обработанных кипятком, фалафель – фрикадельки из нута, а нут – вид гороха, турецкий горох. Вот сколько интересного для постящегося можно взять из восточной кухни:))

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