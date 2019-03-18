Лучший дворник области живет в Александрове

Третье воскресенье марта работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Как живется работникам ЖКХ сегодня, спросим лучшего дворника Владимирской области Елену Шурупову.

Елена Шурупова заняла первое место на XV областном конкурсе профмастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства» в номинации «Дворник». За победу получила диплом и денежную премию. Конкурс проходил в начале марта на базе Владимирского технологического колледжа. Женщина работает дворником в МУП «Александровэлектросеть» Александровского района.

– Елена, расскажите о себе, почему стали дворником?

– Мне 45 лет, я раньше работала в торговой сфере, но предприятие закрылось. С работой в Александрове трудно. Мне предложили должность дворника, я согласилась. Прошла испытательный срок, и вот уже год тружусь, довольна. Близкие поддержали и рады за меня, что я покинула ряды безработных.

– Во сколько начинается рабочий день? Какие обязанности?

– На работу я прихожу к 6.30. У меня 8-часовой рабочий день. Если сильный снегопад, то могу прийти раньше. Зима дает о себе знать: дел прибавляется.

– Зарплата зависит от времени года?

– Нет, она стабильная.

– В любую погоду вы на работе?

– Да, и в дождь, и в снег, и в минус 30.

– Были ли какие-то неожиданные находки?

– У меня нет, потому что я работаю на территории большого предприятия, где трудятся 125 человек, то есть мой участок – нежилые здания. У меня мастерские, гаражи. Летом нужно косить траву, подметать, поливать. Зимой чистить снег, колоть лед, посыпать дорогу песком. Работа есть всегда, скучать не приходится. Но есть время и на перерывы, чай попить, погреться, когда холодно.

– Много ли рабочего инструмента у дворника?

– Хватает, зимой это лопата снеговая, метла, скребок, ледоруб, ведро с песком. Летом инструментов поменьше: тоже метла, лопата, ведро.

– Что самое главное в вашей профессии?

– Трудолюбие! Как говорится, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Нужно прикладывать силы. Да, порой бывает нелегко, но я справляюсь!

– Трудно ли было на конкурсе?

– Волнительно, но со мной была группа поддержки – работники предприятия. На первом этапе конкурса отвечала на теоретические вопросы. Например, вы знаете, что дворник всегда должен быть в светоотражающем жилете? Если сбиваете сосульки, нужно поставить ограждение, а прежде чем убирать территорию, осмотрите ее, нет ли разбитых ламп, открытых люков, проводов. То есть нужно сначала навести порядок, а потом уже подметать или чистить территорию. На втором этапе конкурса каждому дали участок, его нужно было убрать от снега. Я оказалась быстрее всех! И качество не подкачало. Так и стала лучшим дворником.

Не самая оплачиваемая профессия

ЖКХ – одна из самых противоречивых отраслей. Мы так привыкли к хорошему, что не замечаем нелегкой ежедневной кропотливой работы людей, занятых в этой сфере. А между тем без труда сотрудников ЖКХ невозможно представить нашу жизнь. Именно от дворников, слесарей, лифтеров, коммунальщиков зависит наше бытовое благополучие, чистота на улицах, в подъездах. Согласитесь, если вдруг авария (отключили свет, воду, газ), вовремя не убран снег, не вывезен мусор, сломан лифт, то жильцы сетуют, негодуют, ругаются.

Как вы догадываетесь, работа дворника хоть и тяжелая, но далеко не самая оплачиваемая в нашей стране. Самая большая зарплата – в Чукотском автономном округе (33 000 руб.) На Камчатке – 29 000 руб., в Москве – 25 000 руб., на Сахалине – 23 000 руб. По состоянию на 14.03.19 по профессии дворник в России открыто 990 вакансий. Для 39,1% открытых вакансий работодатели указали заработную плату в размере 9 400 – 18 800 руб.; 25,8% объявлений с зарплатой 18 800 – 28 200 руб. и 20,5% с зарплатой 9 400 руб. Судя по вакансиям на сайтах по поиску работы, во Владимире зарплата дворника варьируется от 9 000 до 18 000 руб.

До революции об этой работе мечтали!

Мы решили обратиться к истории и узнать подробнее, как работали дворники в прошлом: сколько зарабатывали, что входило в обязанности…

Вот, к примеру, в дореволюционной России об этой работе многие могли только мечтать. Просто так сюда не брали. Нужны были связи, знакомства, поручительства. В дворники обычно набирали отставных военных: от рядовых до фельдфебелей в возрасте от 21 до 45 лет. Женщин стали принимать лишь во времена Первой мировой войны, когда мужчин забрали в армию.

Дворнику приходилось рано вставать, много работать, частенько выступать в роли понятого у полицейских, охранять дом и прилегающие территории и даже дежурить по ночам. Он должен был бежать на помощь полиции, услышав свисток. У дворника тоже был свисток, а вот оружие, в отличие от стража порядка, ему было не положено. Зимой нужно было убирать снег и вывозить его на лошадях, дорожки посыпать песком. Летом подметать, а еще постоянно очищать дорогу от конского помета, в жару поливать улицы водой. Основную уборку надо было закончить к 8 утра.

За особую плату дворник колол и разносил дрова по квартирам, пропускал припозднившихся жильцов и гостей, выносил мусор, чистил ковры, помогал упаковывать и носить вещи тем, кто переезжал, поднимал на чердак белье. Что тут говорить, даже загранпаспорт оформлял дворник и прописывал жильцов у полиции, а еще собирал сведения о потенциальных жильцах для домовладельцев. Кроме хороших чаевых на все праздники, дворник получал от 15 рублей (младший дворник) до 40 рублей в месяц (старший дворник).

Кстати, первые дворники появились в 1649 году при царствовании Алексея Михайловича, когда он издал указ «О градском благочинии». В больших доходных домах был не один дворник, а несколько. А иногда команда состояла из несколько десятков человек, над ними назначался старший дворник. Старший дворник жил с семьей в своей отдельной дворницкой, остальные – в общем помещении.

Квартира за работу

Об организации жилищно-коммунальной службы, которая функционирует у нас сейчас, задумались большевики, получив «наследство от царской России»: дворцы, особняки, поместья, парки, дома. После революции в работе дворников практически ничего не изменилось, советская власть лишь стала выдавать тулупы на зиму. В хрущевскую оттепель дворников освободили от обязанности по окончании дежурства лично докладываться в отделении милиции. Но вскоре милиция лишилась права требовать обязательного участия дворников в задержаниях преступников. Позднее и ночные дежурства канули в Лету.

В 70-80-е годы прошлого века профессия дворник была не престижна из-за низкого оклада. В дворники шли женщины, а также любители спиртного и диссиденты, творческие личности, которых больше никуда не брали.

Проработав 5-10 лет, дворник мог получить квартиру, а на время работы пользовался служебным жильем. Зарплата дворника была до 60-80 рублей. Тогда как стипендии в вузе составляла 40 рублей, медсестра получала 80 рублей, инженеры – 120-200 рублей, врачи – до 200 рублей.

Кстати, когда-то и я пыталась стать дворником. После 10-го класса (это был 1994 год) с другом Сашкой мы пошли устраиваться на лето. Его взяли, меня – нет. Вмешался гендерный фактор. «Чтобы не обидели, ты ж девица, да и тяжело будет», – пояснил мне несостоявшийся начальник. Я не расстроилась, так как уже через неделю работала нянечкой в детском садике.

А Сашка рассказывал мне, как в 6 утра выходил на работу, как ему плевали под ноги, бросали окурки и бутылки. Но однажды он нашел папку с документами на продажу квартиры, вернул и получил вознаграждение, а еще барсетку с деньгами, за которой никто не пришел. Можно сказать, повезло! Вот такая она, работа дворника, противоречивая…

В профессиональный праздник поздравляем всех сотрудников бытового обслуживания населения и ЖКХ! Чистых улиц, комфортной жизни, счастья и благополучия!

Елена Середина

Заглавное фото Елены Шуруповой