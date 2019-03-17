Улица Николо-Галейская – речные врата города

После прогулки по старейшим улицам нашего города – Георгиевской и Гагарина (бывшая Царицынская) – давайте посетим еще одно историческое место. Улица Николо-Галейская расположена от конца ул. Муромской и Владимирского спуска до ул. Летне-Перевозинской. С XII века здесь находилась корабельная пристань, поэтому в историческом имени улицы сохранился уникальный судостроительный термин «галея», которым обозначалось большое парусно-гребное судно. Судя по летописным сообщениям, на древнегреческий манер во Владимире так называли русские ладьи. Сейчас же улицу от реки отделяет железная дорога, которая появилась здесь в середине XIX века.

Название улице дал храм Святителя Николая, который в народе назывался церковью Николы в Галеях, или Николы Мокрого, который почитался как покровитель путешествующих по воде и купцов. Этот небольшой храм на холме у пристани встречал и провожал владимирцев, отправляющихся в путь. Сюда приходили поклониться Святителю Николаю перед дальней и часто опасной дорогой. Здесь находили утешение в ожидании возвращения в родной дом близких.

Поскольку улица расположена на склоне городского холма, два её конца имели в названии уточняющую часть: Никологалейская Верхняя и Никологалейская Нижняя. В 1923 году постановлением президиума горсовета улицы были переименованы и получили названия Верхняя Калинина и Нижняя Калинина. Честь подобного увековечения, разделившего видного деятеля партии на две части, ныне кажется более чем сомнительной. В 1967 году обе улицы были объединены в одну улицу Калинина. Решением горсовета от 19.09.1990 г. улице было возвращено первоначальное название Николо-Галейская.

Церковь Николы в Галее

Деревянный храм Николая Чудотворца в Галее упоминается в источниках XII в. Существующая ныне каменная Николо-Галейская церковь была построена в 1732-1735 гг. на средства богатого владимирского ямщика, посадского человека Ивана Григорьевича Павлыгина.

Николо-Галейская церковь отличается стройностью и изяществом и красиво выделяется на фоне поднимающихся по склону холма построек. Здание выдержано в архитектурной стилистике конца XVII в., распространенной в Суздале. Поэтому ученые предполагают, что неизвестный зодчий мог быть суздальским мастером.

В начале 1930 года советские органы власти предприняли попытку закрыть храм. Его планировали перестроить и разместить в нем артель по производству фруктовых вод. Подобный беспредел на местах вызвал массовое недовольство верующих, выразившееся в многочисленных письмах в Кремль. Это заставило самого Сталина выступить со статьей «Головокружение от успехов», в которой он среди прочего неодобрительно отзывался и о таком оголтелом закрытии храмов. В числе тех церквей, которым повезло заново открыться, была и Николо-Галейская.

В сентябре печально известного 1937 года был арестован священник этой церкви Николай Крылов. Прихожане не смогли найти другого, и им пришлось платить все налоги за храм исключительно из собственных средств, при этом не пользуясь им. К этому далеко не все верующие были готовы. В результате задолженности по налоговым платежам в октябре 1938 года были вынесены постановления горсовета и облисполкома о закрытии церкви за долги и передаче ее под хозяйственные нужды военведа. По данным за 1961 год, храм использовался под базу Текстильторга. Позже в нем размещались реставрационные мастерские. С 1996 г. в Николо-Галейской церкви возобновлены богослужения.

Южный рубеж древнего города

На пересечении Николо-Галейской улицы с Муромской в стародавние времена стояли Волжские врата древнего Владимира. Южная часть города была наиболее защищёна от внешних угроз, так как под её валами и стенами располагалась естественная преграда – река Клязьма. К тому месту, где на Клязьме стоял мост, и выходили Волжские ворота. От них дорога тянулась в город Муром и дальше в южные земли.

Недалеко от ворот на берегу реки находился торг, древний рынок. Место для торговли было выбрано не случайно, так как Клязьма была транспортной артерией тех времён. Она впадает в Оку, а Ока в Волгу, таким образом Владимир был связан с легендарным путём «из варяг в греки» и с экономической точки зрения имел удачное расположение. Неслучайно ворота носили название «Волжские». Позже торг переместился в Мономахову крепость, центральную часть Владимира, и место рынка у реки стало называться Старым торгом.

В более поздние времена на пересечении Муромской и Николо-Галейской улиц стояла Муромская застава. Устанавливать заставы по европейскому образцу со шлагбаумами (от нем. «упавшее дерево») на въездах в города повелел еще Петр Первый для проверки документов у проезжающих и сбора податей. С 1754 года, когда внутренние таможни в России были отменены, на заставах только проверяли документы. Караулили там «инвалиды» — в XVIII-XIX веках так называли старых солдат.

У Волжских ворот располагалась еще одна церковь – Сретенская. Воздвигнута она была в середине XII века, когда Андрей Боголюбский привез во Владимир чудотворную икону Богородицы, названную позже Владимирской. Храм поставили на месте, где состоялась встреча (сретение) горожан и иконы. За свою многовековую историю церковь неоднократно погибала в пожарах и снова восстанавливалась. А в 1784 году деревянный храм разобрали по бревнышку и перенесли в Солдатскую слободу. Сейчас на его месте стоит каменная Сретенская церковь, построенная в 1807 году. А на первоначальном месте расположения храма воздвигли часовню, которая была снесена в советские годы.

Клад на огородах

В 2011 году на Николо-Галейской улице во время обязательных раскопок, которые согласно правилам проводятся перед строительством каждого нового здания в историческом центре, был найден уникальный клад из 91 предмета. Драгоценная находка была передана на хранение во Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Очевидно, человек, закопавший клад, собирался за ним скоро вернуться: слишком уж неглубоко были захоронены драгоценности – всего-то на глубине 10 – 20 сантиметров. Они лежали слоями: внизу монеты, на них – ордена и наградные знаки, сверху – усыпанные бриллиантами драгоценности. Когда-то, предполагают археологи, все это хранилось в жестяной коробке. Но за долгие годы она сгнила, превратившись практически в прах. Уцелели лишь обрывки газет, в которые клад был завернут…

Среди 56 монет России и РСФСР разного достоинства (от рубля до полкопейки), отчеканенных с 1868 по 1922 годы, внимание музейщиков привлекли 5 франков 1824 года, переделанные в брошь. Украшения из монет Парижского монетного двора с изображением на лицевой стороне Людовика XVIII были популярны во Франции. Следовательно, вещь импортная, привезена из-за границы, вероятно, как сувенир из драгоценного металла. А по самой «молодой» монете, выпущенной в 1922 году, можно определить дату появления клада. 50 копеек появилась в денежном обращении только в 1924 году. И газета 20-х годов, в которую были завернуты некоторые находки, подтверждает эту догадку.

Но самыми значительными находками музейщики считают наградные знаки за гражданские заслуги: звезды орденов св. Владимира I или II степени, св. Анны I степени 1908-1913 годов и ордена св. Станислава I степени 1900-1903 годов. Еще в кладе есть две наградные медали второй половины XIX века: «В память войны 1853-1856 гг.» и «В память царствования императора Александра III», а также три наградных знака, которые были высочайше утверждены императором Николаем II. Ранее в музейных фондах таких не было.

Предварительное обследование места находки клада дает право предполагать, что тот был укрыт на территории огородов, примыкающих к дому купца Тарасова. Музейщики думают, что ордена, украшения и монеты могли быть собственностью надворного советника Андрея Алексеевича Новикова, который и проживал в доме купца Тарасова. Андрей Алексеевич был инспектором по сельскому хозяйству по Владимирской губернии.

Расцвет и закат магистрали

Существующий мост, по которому можно проехать в Загородный район и далее в Муром, был построен в 1955-1960 годах. До этого на этом месте стоял наплавной мост. Подъехать к нему можно было только через Николо-Галейскую улицу. Долгое время дорога на Нижний Новгород шла через Муром, следовательно, Николо-Галейская была частью дороги Москва — Нижний Новгород. Поэтому на улице была и инфраструктура, необходимая путникам, направляющимся в дальние края. Так, например, на стыке улиц Николо-Галейской и Подбульварной (ныне – Урицкого) стояла кузница.

Впрочем, улица была интересна не только путешествующим. На берегу Клязьмы любили отдыхать горожане, в реке купались, к услугам состоятельных горожан стояли купальни, пользование которыми осуществлялось за определенную плату. По берегу реки располагались также портомойни, на которых стирали и полоскали белье.

В настоящее время улица с такой богатейшей историей обделена вниманием и властей, и краеведов, и верующих. Находясь в историческом центре города, она не входит в туристические маршруты. Даже пешеходные прогулки по Николо-Галейской не совсем удобны из-за отсутствия тротуаров. На ней много заброшенных и полузаброшенных домов и пустырей. Была надежда на то, что в случае создания на берегу Клязьмы набережной будет проведено благоустройство и прилегающих улиц, в числе которых окажется и Николо-Галейская. Но вместе с планами о набережной исчезли и надежды на воскрешение былой славы Николо-Галейской улицы.

Татьяна Лысова

Фото Дмитрия Киреева

Поделиться: