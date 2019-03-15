Весна угрожает «собачьими свадьбами»

Не утихают разговоры о бесконтрольных стаях собак, которые бегают по улицам города и действительно представляют опасность для прохожих. Особенно весной, в так называемый период “собачьих свадеб”. Не так давно одна из таких стай в Добром покалечила женщину. Она до сих пор в больнице. И сегодня появилась информация о новых нападениях в том же гаражном кооперативе. На сей раз бродячие животные искусали мужчину, причем среди бела дня. Подробно об этом написали наши коллеги с Призыв ТВ. Жители разделились на два лагеря. Кто-то считает, что всех собак нужно усыпить, кто-то считает, что их нужно спасти, поместить в приют, стерилизовать. Что же с этим делать? Об этом мы поговорили с опытным волонтером Надеждой Назаровой (на фото слева).

– Где законы?

– На самом деле закон есть. Закон об ответственном содержании животных принят в конце декабря 2018 года. Он вступил в силу, но еще на стадии внедрения. Он основывается на принципе нравственности и гуманности. Он регламентирует ответственность по содержанию домашних животных дома, в приютах, зоопарках, а также действия служб отлова.

– Что такое ОСВВ и почему она не работает?

– Сейчас действует программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат). Согласно этой программе властями заключается контракт с организацией, которая занимается отловом. В обязанности службы входит отлов всех безнадзорных животных, даже тех, кто находится на самовыгуле. Затем служба доставляет их в приют, а там уже происходит стерилизация, вакцинация, биркование собаки. И неагрессивных особей возвращают на улицу. Так по идее должна работать служба отлова. Но этого не происходит. Собак забирают, но не возвращают. Что с ними происходит, остается загадкой. Или же животные продолжают бегать по улицам.

Но служба отлова обязана фиксировать все свои действия. Как они отлавливают животных, как отпускают.

– В чем причина появления стай собак на улице?

– Проблема не в том, что у нас есть безнадзорные животные. Причина в безответственном поведении владельцев. На протяжении многих лет у нас существовала служба отлова. Пусть она работала и неправильно, но она отлавливала и уничтожала животных. А стаи все равно возникали и пополнялись. Даже если уничтожить всех безнадзорных животных, сегодня это не изменит ситуацию вообще.

Проблема в том, что очень многие владельцы животных отпускают питомцев на самовыгул. Им просто лень пойти погулять со своей собакой. Животное выходит, оно нестерилизованное, как правило. Начинается гон. Они сбиваются в стаи, и уже непонятно, где бродячая собака, а где собака, у которой есть дом. Самое интересное, что некоторые люди, которые заводят собак и отпускают их на самовыгул, позже замечают, что собака беременная, и выгоняют ее на улицу. Или же собака просто не возвращается с самовыгула (прибивается к стае). Владельцы берут новую собаку и поступают с ней точно так же! То есть это замкнутый круг, который создали безответственные владельцы.

– Как исправить ситуацию?

– Новый закон как раз регламентирует более жесткий контроль над владельцами собак. Но непонятно, как это будет выглядеть. Если посмотреть на Европу, там, прежде чем стать владельцем животного, нужно пройти специальную подготовку, заполнить кучу документов, каждое животное там чипированное, и если его вдруг найдут на улице гуляющим самостоятельно, то владельцу назначат огромный штраф.

У нас это все без контроля. Для исполнения нового закона власти намерены привлечь общественных инспекторов. Это неравнодушные граждане и зоозащитники. Они будут уполномочены следить за владельцами собак, возможно, штрафовать их, работать с ними.

Итак, что мы имеем:

Сейчас у нас в руках закон, который поможет решить проблему с агрессивными стаями собак на улице и с безнадзорными животными в целом, но он пока не работает. Убийство всех бездомных животных ни к чему не приведет. За одной стаей придет другая. Они появляются снова и снова из-за отсутствия ответственности у людей. Чтобы все было хорошо, нужно внедрить уже существующие законы и начать по ним жить.

Владимир Яковлев, юрист:

– Да, действительно такой закон существует. Полное его название – Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанный закон вступает в силу поэтапно.

Почти все изменения, которые нужны для того, чтобы проблема со безнадзорными животными была решена, вступят в силу с 01.01.2020 года. А именно:

– организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие отлов животных без владельцев, будут обязаны вести видеозапись процесса отлова животных, а также видеозапись процесса возврата указанных животных после совершения всех с ними необходимых действий на прежние места их обитания. Копию указанной записи они будут должны бесплатно предоставлять по требованию уполномоченного органа;

– выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации;

– дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи с нарушением требований, установленных данным законом, могут быть конфискованы в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Именно об этих пунктах говорила Надежда. Поэтому видеофиксация, выгул без намордника, самовыгул – все это будет под более жестким контролем после 1 января 2020 года. Пока же стаи продолжают разгуливать по городу.

Юлия Митина

Верхнее фото: privet-rostov.ru