Русский оркестр удивит танго, джазом и… новым дирижером

В областной филармонии пройдет необычный вечер танго и джаза (6+). Неожиданность его не столько в сочетании этих музыкальных стилей – в принципе это очень близкие танцевальные направления, сколько в том, что их исполняет оркестр русских народных инструментов под руководством заслуженного деятеля искусств РФАнатолия Антонова.

Но это не все сюрпризы, что ожидают зрителя на концерте. Дирижировать русским оркестром будет помощник Анатолия Антонова – заслуженный артист РФ Олег Евтеев, более 20 лет игравший в родном коллективе на домре. Вечер танго и джаза – это его большая премьера в роли дирижера.

При подготовке к этому уникальному концерту коллективом была проделана огромная работа. Необходимо было адаптировать музыкальные произведения к русскому оркестру: написать партитуру, сделать аранжировки. С другой стороны, важно было не потерять стилевые особенности музыкальных произведений.

Вокальные партии на концерте исполнят заслуженный артист России Андрей Романов, солисты филармонии Валерия Кириллова и Анжелика Иванова. Для них это тоже интересный эксперимент. Валерия Кириллова исполнит два танго: «Утомленные солнцем», замечательное произведение военных лет в современной интерпретации и аранжировке, и «Дым» американского композитора Джерома Керна на английском языке.

– При исполнении танго обязателен танец, – открывает свой маленький секрет Виктория. – Какие-то элементы танцевальные будут и в моем выступлении присутствовать. Особое положение спины, характерные движения, раскованность. И обязательно резкость, страстность, которые присутствуют в этом танце, должны преобладать.

Впервые Виктория на этом концерте исполнит джазовое произведение. Это будут «Осенние листья» венгерского композитора Жозефа Косма. Необыкновенное, тонкое произведение, при подготовке которого вокалистке пришлось много поработать и прослушать исполнение американских и российских мастеров этого музыкального направления.

– Джаз отличается от всех стилей – классического, академического, – объясняет Виктория. – Дело в том, что в нем дана большая свобода, и нужно почувствовать эту свободу и плыть по течению этой музыки. Здесь включаются какие-то ритмы и возможны интересные движения.

Наш прославленный коллектив намеренно идет на такие смелые эксперименты, чтобы удивлять своего зрителя и привить уважение к русским инструментам.

– Балалайка за рубежом – это символ русской культуры, а у нас внутри отношение к балалаечникам пренебрежительное, как к второстепенным музыкантам, – рассуждает руководитель Русского народного оркестра Анатолий Иванович Антонов. – Нам нужно уважительно относиться ко всем народным инструментам. Я всегда повторяю: ненародных инструментов в природе не существует. Даже у рояля корни народные. Это все вышло из народной культуры. Разница лишь в том, что одни инструменты появились в городской среде, а другие – в сельской. Та же скрипка на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии – это народный инструмент.

На «Вечер танго и джаза», который начнется сегодня в 18.30, Владимирский русский оркестр приглашает всех: и поклонников джаза, и почитателей народной музыки, и любителей музыкальных экспериментов. Каждый зритель найдет для себя что-то новое и, несомненно, привлекательное.

Татьяна Лысова

Фото и видео Дмитрия Киреева