Как креативно провести свои выходные

Социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» предлагает своим гостям в эти выходные сборник мультфильмов, две полнометражные анимационные картины, один детский и два взрослых фильма. Лучшие работы студии «Союзмультфильм» (СССР, 1975 – 1988, 6+) малыши с родителями смогут посмотреть 16 и 17 марта в 10.30.

16 марта в 13.30 начнется прелестная волшебная история «Хранитель Луны» (Франция, 2015, 0+). Чудесную экранизацию известной повести Джеймса Крюсса «Тим Талер, или Проданный смех» (Германия, 2017, 12+) покажут 17 марта в 13.30.

Забавные приключения ожидают в музыкальном мультфильме «Распрекрасный принц» (США, 2018, 6+) 16 марта в 16.00. А последнюю работу известного английского аниматора Ника Парка «Дикие предки» (Великобритания, Франция, 2018, 6+) можно увидеть 17 марта в 16.00.

Пронзительную историю любви Джерри и Жанетт «Дикая жизнь» (США, 2018, 16+) взрослым покажут 16 марта в 18.30. Экранизация автобиографического романа писателя Ромена Гари «Обещание на рассвете» (Франция, Бельгия, 2018, 16+) начнется 17 марта в 18.30.

Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

16 и 17 марта в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

Вход свободный