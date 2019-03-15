Как креативно провести свои выходные

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Устройте себе киномарафон
Социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» предлагает своим гостям в эти выходные сборник мультфильмов, две полнометражные анимационные картины, один детский и два взрослых фильма. Лучшие работы студии «Союзмультфильм» (СССР, 1975 – 1988, 6+) малыши с родителями смогут посмотреть 16 и 17 марта в 10.30.
16 марта в 13.30 начнется прелестная волшебная история «Хранитель Луны» (Франция, 2015, 0+). Чудесную экранизацию известной повести Джеймса Крюсса «Тим Талер, или Проданный смех» (Германия, 2017, 12+) покажут 17 марта в 13.30.
Забавные приключения ожидают в музыкальном мультфильме «Распрекрасный принц» (США, 2018, 6+) 16 марта в 16.00. А последнюю работу известного английского аниматора Ника Парка «Дикие предки» (Великобритания, Франция, 2018, 6+) можно увидеть 17 марта в 16.00.
Пронзительную историю любви Джерри и Жанетт «Дикая жизнь» (США, 2018, 16+) взрослым покажут 16 марта в 18.30. Экранизация автобиографического романа писателя Ромена Гари «Обещание на рассвете» (Франция, Бельгия, 2018, 16+) начнется 17 марта в 18.30.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
16 и 17 марта в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Познакомьтесь с итальянцем
«История развития транспортной сети Италии» 6+
Клуб общения на итальянском языке «PARLIAMO ITALIANO» приглашает на занятие всех, кто изучает итальянский язык, интересуется Италией, кому не хватает практики живого общения на итальянском языке. В гостях у клуба – инженер Министерства железных дорог Италии сеньор Джованни Бранкаччо (г. Неаполь, Италия). Встреча будет проходить на итальянском языке с участием переводчика.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
16 марта в 15.00
Вход свободный
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Насладитесь поэзией
Поэтический вечер «Оттепель» 16+
А вслушивались ли вы когда-нибудь в стихотворный текст? Проникали ли вы в самую суть полотна из строчек, слов и звуков, что именуется стихотворением? Если нет, то пропустить данное мероприятие вы просто не можете! В этот вечер для вас будут читать свои стихи поэты из города Владимира и не только. Многие из них уже знакомы нам по ряду других подобных мероприятий, а вот некоторые будут читать впервые!
Не пропустите поэтический вечер в самом уютном кафе города. На улице ОТТЕПЕЛЬ, а это значит, что стоит занять удобное кресло, взять чашечку горячего кофе и наслаждаться прочтениями мастеров своего дела!
Антикафе «На чердаке»: ул. 2-я Никольская, 20
16 марта в 19.00
Бронирование билетов по телефону (4922) 32-26-38
Цена билета – 200 руб.
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Участвуйте в лучшем сноу-контесте этой весны
ROCK IN SNOW 19 16+
Сезон потихоньку заканчивается, а значит пора устроить соревнования и крутую вечеринку. Долгожданный ROCK IN SNOW’19 в этом году пройдёт на домашнем споте в КоняевоPark. По традиции приходить нужно в костюмах по ПАНКУ И РОКУ. Будет раскатка на джиб-фигурах и трапеции, джэм-сессии по джибу и на трапеции, конкурсы для всех желающих, праздничное награждение панков и финальная феерия.
Rock In Snow это не только соревнование, а в первую очередь крутое времяпровождение и ощущение духа свободы с такими же любителями сноубординга, как и вы. Будет BBQ-зона – приносите с собой сосиски и т.п. Подробнее читайте здесь.
Судогодский район, КоняевоPark
16 марта с 12.00 до 18.00
Вход свободный
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Получите новые знания и незабываемые впечатления
Международный день планетариев 6+
В воскресенье Владимирский планетарий приглашает жителей и гостей города на свой профессиональный праздник – Международный день планетариев. Юные посетители смогут принять участие в познавательных викторинах, разгадать космические ребусы и загадки, а также посетить развлекательно-познавательные лекции-сеансы: «Почемучкин сон» в 10.30, «Путешествие Незнайки на Луну» в 12.00, «Приключение Белого медвежонка» в 13.30, «Путешествие Незнайки на машине времени» в 16.00.
В этот день для старшеклассников, студентов и взрослой аудитории предлагаются научно-познавательные лекции-сеансы «Небесный зоопарк» в 15.00 и «Рекордсмены вселенной» в 17.00. Все лекции-сеансы сопровождаются показом звездного неба и оптических эффектов планетария.
Владимирский планетарий: ул. Б.Московская, д. 66а
17 марта с 10.30 до 18.00
Цена билета – 60 руб.
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Изучите любопытнейший фильм
Алексей Балабанов «Я тоже хочу» 18+
Тоскливый февраль меняется затаившимся желанием марта. Скребущая тоска, неясное ощущение приближения чего-то прекрасного. Самое время посмотреть последнюю работу известного российского режиссера Алексея Балабанова – драматический фильм «Я тоже хочу». Фильм описывает путешествие пяти человек к мистической Колокольне Счастья, которая, по слухам, находится в некой зоне, где-то между Санкт-Петербургом и Угличем, в которой высокий уровень радиоактивного заражения и местное население в одночасье погибло. Но известно, что Колокольня «принимает» не всех и никто никогда не возвращался из этой зоны. Одну из главных ролей сыграл рок-музыкант Олег Гаркуша из группы «АукцЫон».
Отвечая на вопрос о жанре фильма, продюсер Сергей Сельянов провёл параллели с «Островом» Павла Лунгина, отметив, тем не менее, что их проект совершенно другой: «Это живая история про главное, что есть в человеке, про его потаённое желание счастья для решения своей жизни в каком-то высшем и позитивном ключе. Жанр действительно определить трудно, назвать его мистическим не очень правильно, назвать просто роуд-муви сложно, назвать его притчей — скучно».
Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23
17 марта в 14.00
Вход свободный
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Посетите уникальный концерт
Theremin solо в книжном магазине 6+
Перформанс Петра Термена, главную основу которого составляет голос терменвокса, в режиме реального времени превращающийся в многослойное полифоническое полотно, объединит этнические мотивы, свободный электрический голос терменвокса и электронно-индустриальные звучания. Из-за бесконтактности звукоизвлечения на терменвоксе большинство звуков сотканы буквально движениями рук в воздухе. В грядущем выступлении будут использованы терменвокс, матрёшка-терменвокс, электроника.
Петр Термен – один из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире, правнук Льва Термена, композитор, руководитель Школы терменвокса, автор цикла лекций об истории терменвокса и электромузыки, создатель целого ряда творческих и просветительских проектов, среди которых – фестиваль терменвокс-культуры Thereminology, блог и портал Theremin Today и др.
«Эйдос»: ул. Б. Московская, 20а
17 марта в 19.30
Цена – кто сколько может
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Не упустите свой шанс
Юбилейная выставка Владимира Телегина 0+
Настоящий художник оценивает свою жизнь по профессиональным достижениям, и нет более серьезного способа для него отметить 80-летие, как показать на суд зрителя написанные им картины более чем за 60-летний период деятельности. В экспозицию вошло около 200 живописных произведений лауреата премии в области культуры искусства и литературы, заслуженного художника РФ Владимира Павловича Телегина.
В своем творчестве художник отдает предпочтение пейзажному жанру, в большей степени видам родного края, природе средней полосы России. Деревни, села, небольшие города получают в его работах оттенок грусти или лиричного настроения благодаря приглушенному тону картин. Среди названий его произведений можно встретить Борисоглебск, Старую Ладогу, Кишарино, Сумский Посад, Гороховец и т.д. Исполненные в реалистической манере, его картины передают образ русских деревень, повествуют о безлюдных пейзажах, где бревенчатые дома и заборчики лишь говорят о присутствии человека.
Центр ИЗО: ул. Б. Московская, 24
Выставка работает до 17 марта
Цена билета – 50-100 рублей
Татьяна Лысова
Заглавное фото: golos.io
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