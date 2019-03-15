18+

Как креативно провести свои выходные

Самые яркие события уик-энда

  1. Устройте себе киномарафон

    Социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» предлагает своим гостям в эти выходные сборник мультфильмов, две полнометражные анимационные картины, один детский и два взрослых фильма. Лучшие работы студии «Союзмультфильм»  (СССР, 1975 – 1988, 6+) малыши с родителями смогут посмотреть 16 и 17 марта в 10.30.

    16 марта в 13.30 начнется прелестная волшебная история «Хранитель Луны» (Франция, 2015, 0+). Чудесную экранизацию известной повести Джеймса Крюсса  «Тим Талер, или Проданный смех» (Германия, 2017, 12+) покажут 17 марта в 13.30.

    Забавные приключения ожидают в музыкальном мультфильме «Распрекрасный принц» (США, 2018, 6+) 16 марта в 16.00. А последнюю работу известного английского аниматора Ника Парка «Дикие предки» (Великобритания, Франция, 2018, 6+) можно увидеть 17 марта в 16.00.

    Пронзительную историю любви Джерри и Жанетт «Дикая жизнь» (США, 2018, 16+) взрослым покажут 16 марта в 18.30. Экранизация автобиографического романа писателя Ромена Гари «Обещание на рассвете» (Франция, Бельгия, 2018, 16+) начнется 17 марта в 18.30.

    Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

    16 и 17 марта в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

    Вход свободный

  2. Познакомьтесь с итальянцем

    «История развития транспортной сети Италии» 6+

    Клуб общения на итальянском языке «PARLIAMO ITALIANO» приглашает на занятие всех, кто изучает итальянский язык, интересуется Италией, кому не хватает практики живого общения на итальянском языке. В гостях у клуба – инженер Министерства железных дорог Италии сеньор Джованни Бранкаччо (г. Неаполь, Италия). Встреча будет проходить на итальянском языке с участием переводчика.

    Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3

    16 марта в 15.00

    Вход свободный

    Фото: italy-ai.ru

  3. Насладитесь поэзией

    Поэтический вечер «Оттепель» 16+

    А вслушивались ли вы когда-нибудь в стихотворный текст? Проникали ли вы в самую суть полотна из строчек, слов и звуков, что именуется стихотворением? Если нет, то пропустить данное мероприятие вы просто не можете! В этот вечер для вас будут читать свои стихи поэты из города Владимира и не только. Многие из них уже знакомы нам по ряду других подобных мероприятий, а вот некоторые будут читать впервые!

    Не пропустите поэтический вечер в самом уютном кафе города. На улице ОТТЕПЕЛЬ, а это значит, что стоит занять удобное кресло, взять чашечку горячего кофе и наслаждаться прочтениями мастеров своего дела!

    Антикафе «На чердаке»: ул. 2-я Никольская, 20

    16 марта в 19.00

    Бронирование билетов по телефону (4922) 32-26-38

    Цена билета – 200 руб.

    Фото: img.banket.ru

  4. Участвуйте в лучшем сноу-контесте этой весны

    ROCK IN SNOW 19 16+

    Сезон потихоньку заканчивается, а значит пора устроить соревнования и крутую вечеринку. Долгожданный ROCK IN SNOW’19 в этом году пройдёт на домашнем споте в КоняевоPark. По традиции приходить нужно в костюмах по ПАНКУ И РОКУ. Будет раскатка на джиб-фигурах и трапеции, джэм-сессии по джибу и на трапеции, конкурсы для всех желающих, праздничное награждение панков и финальная феерия.

    Rock In Snow это не только соревнование, а в первую очередь крутое времяпровождение и ощущение духа свободы с такими же любителями сноубординга, как и вы. Будет BBQ-зона – приносите с собой сосиски и т.п. Подробнее читайте здесь.

    Судогодский район, КоняевоPark

    16 марта с 12.00 до 18.00

    Вход свободный

  5. Получите новые знания и незабываемые впечатления

    Международный день планетариев 6+

    В воскресенье Владимирский планетарий приглашает жителей и гостей города на свой профессиональный праздник – Международный день планетариев. Юные посетители смогут принять участие в познавательных викторинах, разгадать космические ребусы и загадки, а также посетить развлекательно-познавательные лекции-сеансы: «Почемучкин сон» в 10.30, «Путешествие Незнайки на Луну» в 12.00, «Приключение Белого медвежонка» в 13.30, «Путешествие Незнайки на машине времени» в 16.00.

    В этот день для старшеклассников, студентов и взрослой аудитории предлагаются научно-познавательные лекции-сеансы «Небесный зоопарк» в 15.00 и «Рекордсмены вселенной» в 17.00. Все лекции-сеансы сопровождаются показом звездного неба и оптических эффектов планетария.

    Владимирский планетарий: ул. Б.Московская, д. 66а

    17 марта с 10.30 до 18.00

    Цена билета – 60 руб.

    Фото: vk.com/club65267155

  6. Изучите любопытнейший фильм

    Алексей Балабанов «Я тоже хочу» 18+

    Тоскливый февраль меняется затаившимся желанием марта. Скребущая тоска, неясное ощущение приближения чего-то прекрасного. Самое время посмотреть последнюю работу известного российского режиссера Алексея Балабанова – драматический фильм «Я тоже хочу». Фильм описывает путешествие пяти человек к мистической Колокольне Счастья, которая, по слухам, находится в некой зоне, где-то между Санкт-Петербургом и Угличем, в которой высокий уровень радиоактивного заражения и местное население в одночасье погибло. Но известно, что Колокольня «принимает» не всех и никто никогда не возвращался из этой зоны. Одну из главных ролей сыграл рок-музыкант Олег Гаркуша из группы «АукцЫон».

    Отвечая на вопрос о жанре фильма, продюсер Сергей Сельянов провёл параллели с «Островом» Павла Лунгина, отметив, тем не менее, что их проект совершенно другой: «Это живая история про главное, что есть в человеке, про его потаённое желание счастья для решения своей жизни в каком-то высшем и позитивном ключе. Жанр действительно определить трудно, назвать его мистическим не очень правильно, назвать просто роуд-муви сложно, назвать его притчей — скучно».

    Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23

    17 марта в 14.00

    Вход свободный

  7. Посетите уникальный концерт

    Theremin solо в книжном магазине 6+

    Перформанс Петра Термена, главную основу которого составляет голос терменвокса, в режиме реального времени превращающийся в многослойное полифоническое полотно, объединит этнические мотивы, свободный электрический голос терменвокса и электронно-индустриальные звучания. Из-за бесконтактности звукоизвлечения на терменвоксе большинство звуков сотканы буквально движениями рук в воздухе. В грядущем выступлении будут использованы терменвокс, матрёшка-терменвокс, электроника.

    Петр Термен – один из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире, правнук Льва Термена, композитор, руководитель Школы терменвокса, автор цикла лекций об истории терменвокса и электромузыки, создатель целого ряда творческих и просветительских проектов, среди которых – фестиваль терменвокс-культуры Thereminology, блог и портал Theremin Today и др.

    «Эйдос»: ул. Б. Московская, 20а

    17 марта в 19.30

    Цена – кто сколько может

    Фото: b1.culture.ru

  8. Не упустите свой шанс

    Юбилейная выставка Владимира Телегина 0+

    Настоящий художник оценивает свою жизнь по профессиональным достижениям, и нет более серьезного способа для него отметить 80-летие, как показать на суд зрителя написанные им картины более чем за 60-летний период деятельности. В экспозицию вошло около 200 живописных произведений лауреата премии в области культуры искусства и литературы, заслуженного художника РФ Владимира Павловича Телегина.

    В своем творчестве художник отдает предпочтение пейзажному жанру, в большей степени видам родного края, природе средней полосы России. Деревни, села, небольшие города получают в его работах оттенок грусти или лиричного настроения благодаря приглушенному тону картин. Среди названий его произведений можно встретить Борисоглебск, Старую Ладогу, Кишарино, Сумский Посад, Гороховец и т.д. Исполненные в реалистической манере, его картины передают образ русских деревень, повествуют о безлюдных пейзажах, где бревенчатые дома и заборчики лишь говорят о присутствии человека.

    Центр ИЗО: ул. Б. Московская, 24

    Выставка работает до 17 марта

    Цена билета – 50-100 рублей

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: golos.io

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Где культурно отдохнуть в выходные

Вход на все мероприятия свободный и бесплатный

Как устроить себе чудесные выходные?

Афиша на 15 и 16 декабря

Как провести Старый Новый год?

Посетите самые интересные события уик-энда

Что интересного и бесплатного нас ждет в выходные?

Афиша событий на 9 и 10 февраля

Где необычно и недорого провести свои выходные?

Афиша самых интересных событий на 16 и 17 февраля

Как необычно отметить 8 Марта?

Самые интересные события в честь Женского дня