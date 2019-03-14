Зачем нашему городу фестиваль бэби-спектаклей?

С 21 по 27 марта во Владимире пройдет первый Международный фестиваль бэби-спектаклей «МалышОК» (0+). Десять театров кукол из разных городов России представят на нем свои спектакли, предназначенные для детей от 10 месяцев до 4 лет. Это довольно молодой жанр театрального искусства, и фестиваль должен послужить его дальнейшему развитию и популяризации.

Главный режиссер Владимирского театра кукол Марина Геннадьевна Протасова рассказала журналистам о необходимости нового фестиваля.

Возникновение фестиваля бэби-спектаклей

2019-й объявлен в стране Годом театра, поэтому появилась возможность – и финансовая, и по времени – провести такой фестиваль. Мы, конечно, сразу за эту идею ухватились. У нас “Театр на подушках” для малышей существует уже пятый год, и он пользуется необыкновенной популярностью. Чтобы получить новый опыт, нужно изучать работу своих коллег и особенно первооткрывателей этого направления. Это мы и сделали: пригласили их к себе со спектаклями и мастер-классами.

Нелегкая и приятная роль организатора

С одной стороны это, конечно, невероятный труд – об этом знают все организаторы фестивалей. Большая подготовительная работа, большая ответственность – всем все это понятно. С другой стороны – много впечатлений, приятных встреч. Потом это настолько познавательное мероприятие, что отказываться от него было бы глупо, если у нас появилась возможность его провести.

Театры присылали видеоработы, причем многие даже не по одной работе, и мы, конечно, делали отбор. Это связано и с площадкой, на которой будут показаны эти спектакли, и с количеством участников: у нас тоже есть рамки для приглашения коллективов. И по репертуару есть ограничения. То есть много всяких ступеней отбора.

Отличие бэби-спектакля от постановки для детей постарше

Это, прежде всего, камерное пространство, которое ограничивает наши технические возможности. А для маленьких зрителей спектакль обязательно должен быть зрелищным, и темпоритм его должен постепенно развиваться. Маленький зритель меньше опирается на смысл слов и требует больше впечатлений и ощущений от происходящего. В бэби-спектаклях всегда больше интерактива, там зритель по максимуму вовлечен в процесс, и этот процесс более познавательный.

И литературной основы для этого жанра нет. То есть готовой драматургии, которую можно взять и поставить. Чаще всего сами режиссеры либо берут за основу какие-то детские истории и сказки, либо сами сочиняют то, что, как они считают, будет интересно малышам.

На необычной кукольной пресс-конференции, организованной для местных СМИ, «представители театра» рассказали о том, чему собираются поучиться у участников фестиваля.

Новые формы

Например, «Первый театр» из Москвы покажет три постановки с новыми для владимирского зрителя формами. «Улитка в домике» – это совмещение рисунка, теневого театра, больших объектов, светящихся кукол и волшебной музыки. «Песни для слонов» – бэби-мюзикл. Здесь используются тексты сказок Дональда Биссета, на которые композитор Женя Астафуров сочинил песни в стиле рэгги. А регги – самая позитивная в мире музыка! Поэтому на спектакле все будут петь и плясать.

А самый необычный спектакль – «Вода». Это интерактивный мокрый театр для малышей. Мечтая о больших и красивых кораблях, они строят маленькие и запускают их в большое плавание. Использование настоящей воды будет обязательно. Будут идти настоящие дожди, образуются настоящие моря, вырастут настоящие горы, и все это будет происходить при непосредственном участии зрителей. Желательно принести на этот спектакль сменную одежду, потому что маленькие детки при общении с водой неминуемо промокнут.

Авторы проекта «Первый театр» Ольга и Юрий Устюговы на время фестиваля образуют творческую группу «Кукуся» и покажут спектакль «Кто живет в коробке». Их спектакли играются почти без слов и понятны даже тем, кто не владеет русским языком.

Мастер-классы

Для участников фестиваля будут проходить разнообразные профессиональные мастер-классы. Например, Варвара Коровина, программный директор детского театрального фестиваля «Маршак» и продюсер из города Москвы, будет проводить тренинг из трех блоков: лекционная часть, практика и презентация идей. А также будут мастер-классы от авторов проекта «Первый театр»: пластический тренинг режиссера Юрия Устюгова и тренинг с живыми красками художника Ольги Устюговой.

Татьяна Лысова

Фото и видео Дмитрия Киреева