Новинки владимирского музыкального фронта

Согласитесь, что зима – время накопления и сбережения энергии. А вот весна – время все это показать. Поэтому очень много интересных творческих проектов появляется именно в марте. Этот год не исключение. Что интересного и нового возникло на музыкальном фронте Владимира? Какие группы готовят премьеры альбомов, клипов или песен? Понаблюдаем за их творчеством!

Фолк-рок группа «Агидель»

Группа “Агидель” – коллектив, исполняющий музыку в жанре фолк-рок. Автор песен – Сергей Тульский.

Их музыка – сочетание мощного женского вокала, тонкой мелодичности гитар, лиричной напевности скрипки, изящной флейты и тяжёлой основы – ритм-секции. Глубокие фольклорные тексты создают единый образ с насыщенным вокалом и пробирающей до мурашек музыкальной составляющей.

Сейчас группа выпустила новый альбом “Река и Камень».

Юлия Покачалова, солистка: «Он был записан в 2018-2019 году звукорежиссёром Антоном Мельниковым. Подготавливался материал несколько лет. В альбоме “Река и Камень” одной из ведущих задач было постараться передать атмосферу в нашей группе через каждую композицию. Музыканты вложили немало своих сил и энергии.

Пластинка включает в себя 12 композиций, две из которых (Intro, Outro) являются некими репризами, атмосферными инструменталами».

А на одну из новых песен уже готов клип. Посмотрите!

Группа «Море»

Эта группа существует в городе уже давно. Ей нет равных в создании необычных и даже немного сумасшедших клипов. Так как видят музыку участники, пожалуй, у нас в городе не видит никто. Особенно это касается концертов.

Сергей Воронин, солист: «Мы всегда уделяем эмоциональной и визуальной составляющей концерта столько же внимания, сколько и музыкальной. И нет для нас повода, чтобы остановить это безумие. Каждый наш концерт – это диалог со слушателем, с длинными философскими монологами и спорами до скрипа в зубах. Нам важно не просто прыгать по сцене и разбивать инструменты. Нам важно услышать вас и передать все наши эмоции каждому из вас».

В этот раз они создали дует МОРЕ feat. ГузаМуза. Смотрите!

Группа «Amplife»

Группа понравится тем, кто слушает Coldplay, Kings of Leon, A-ha, Robbie Williams, Brainstorm. Их фишка – альтернативная поп-музыка с преобладанием англоязычной лирики, однако есть композиции на русском языке.

Сами музыканты описывают свою музыку как «нетяжелый рок и нелегкий поп».

Группа приготовила ряд релизов, первым из которых станет композиция Fire. Ее ждем в марте. А пока познакомьтесь с остальными треками группы. Совсем скоро появится клип!

Юлия Митина

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