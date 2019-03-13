Узнайте место Владимира по советскому фото

Где в 60-х годах стояла скульптура «Материнство»? На ВДНХ (ныне Центральный парк) На смотровой площадке в парке Пушкина В саду 16 республик (ныне Патриарший сад) Правильно! Неправильно! -

В 50-60-х по улице 850-летия ходили троллейбусы. Как она тогда называлась? Заводской бульвар Октябрьская улица Рабочая улица Правильно! Неправильно! -

Что располагалось в этом здании, которое было построено в 1861-м, а снесено в 1975 году? Автовокзал Автостанция Железнодорожный вокзал Правильно! Неправильно! -

На какой улице города в 1977 году развернулось такое строительство? Добросельской Горького Мира Правильно! Неправильно! -

В советское время улица, запечатленная на фото 1965 года, носила имя великого русского поэта Александра Пушкина. А как сейчас она называется? Летне-Перевозинская Николо-Галейская Студёная гора Правильно! Неправильно! -

Какая городская площадь выглядела так в 1963 году? Садовая Фрунзе Победы Правильно! Неправильно! -

Корпуса какого завода попали на фотографию 1978 года? Тракторный «Автоприбор» Химзавод Правильно! Неправильно! -

В путеводителе «По земле Владимирской» 1967 года издания эта улица носит имя первого советского космонавта. А как она называется сейчас? Проспект Ленина Октябрьский проспект По-прежнему улица Гагарина Правильно! Неправильно! -

С какой улицы стартовал троллейбус 6-го маршрута в 1961 году? Ямской Муромской Суздальской Правильно! Неправильно! -