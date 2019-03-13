Узнайте место Владимира по советскому фото

Где в 60-х годах стояла скульптура «Материнство»?
Правильно!
Неправильно!
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В 50-60-х по улице 850-летия ходили троллейбусы. Как она тогда называлась?
Правильно!
Неправильно!
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Что располагалось в этом здании, которое было построено в 1861-м, а снесено в 1975 году?
Правильно!
Неправильно!
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На какой улице города в 1977 году развернулось такое строительство?
Правильно!
Неправильно!
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В советское время улица, запечатленная на фото 1965 года, носила имя великого русского поэта Александра Пушкина. А как сейчас она называется?
Правильно!
Неправильно!
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Какая городская площадь выглядела так в 1963 году?
Правильно!
Неправильно!
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Корпуса какого завода попали на фотографию 1978 года?
Правильно!
Неправильно!
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В путеводителе «По земле Владимирской» 1967 года издания эта улица носит имя первого советского космонавта. А как она называется сейчас?
Правильно!
Неправильно!
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С какой улицы стартовал троллейбус 6-го маршрута в 1961 году?
Правильно!
Неправильно!
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Как называлась эта улица в 1963 году?
Правильно!
Неправильно!
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Фото: transphoto.ru
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Обсуждение 1
8 из 10..и почти все узнаваемо…очень интересно!