Уникальный Музей мотоциклов: история от А до Я

Не так давно под Владимиром, прямо по дороге в Суздаль, открылся уникальный музей. На двух этажах здания расположилась самая большая коллекция мотоциклов в регионе. По ней буквально можно изучать историю “железного коня”. Большая часть экспонатов принадлежит известному коллекционеру из Коврова Льву Пестову. Любитель мотоциклов, мотопутешественник, он много лет находит и реставрирует двухколесные артефакты.

Настоящая жемчужина музея – единственная в стране экспозиция, посвященная мотоспорту. Особая гордость Льва Пестова – мотоцикл, принадлежавший легендарному гонщику Александру Нифонтову. Именно он стал первым российским спортсменом, принявшим участие в “Ралли Фараонов” и “Париж – Дакар”.

Каждый экспонат – это целая история. Несколько из них проекту “Точка на карте” поведал сам Лев Пестов. Делимся с вами интереснейшей онлайн-экскурсией от коллекционера:

После экскурсии можно отдохнуть – здесь же работает мотокафе. Музей мотоциклов (6+) находится на 11-м километре трассы Владимир – Суздаль, в здании техцентра “Станция33”. Двери экспозиции открыты ежедневно с 10.00 до 17.00, вход платный. Экскурсии проводятся для организованных групп по предварительной записи. Все контакты есть в группе музея. Добро пожаловать в уникальный мир мотоциклов!

Елена Пляскина

Фото и видео “Призыв.ру”