Тестируем лайфхаки для красоты из Интернета

Весна – пора красоты и женственности. Именно в это время года все мы пытаемся отрастить волосы, похудеть, начинаем усиленно ухаживать за собой и надевать наряды поярче. В погоне за совершенством мы с вами, дорогие дамы, используем любые, даже самые безрассудные методы. А ищем мы их в Интернете. Я решила выступить добровольцем и собрала для вас семь популярных бьюти-лайфхаков. Макияж губной помадой, зубная паста от мешков под глазами, увеличение груди в домашних условиях – чего только не найдешь в Интернете. В этой статье я расскажу, какие из популярных советов работают, а какие, мягко говоря, не очень.

Каких только хвалебных од не писали в Интернете по поводу льняного масла. И волосы-то оно отрастить помогает, и ресницы-то укрепляет, и кожу оздоравливает, морщины разглаживает, похудению способствует, а по некоторым данным, даже грудь увеличивает (фитоэстрагены, все дела) – прямо настоящий чудодейственный эликсир.

Рецепт прост: одну чайную ложку пьем с утра на голодный желудок, через полчаса завтракаем. Для положительного результата рекомендуют пить месяц – три. Меня лично хватило на два. Вес не изменился ни на грамм, собственно как и размер груди. Но я не могу сказать, что средство не работает совсем: волосы действительно заблестели ярче обычного, а маникюр пришлось делать уже через две недели, а не через три-четыре – сильно отросли ногти. Я бы поставила где-то 5 из 10 этому лайфхаку.