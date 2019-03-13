Тестируем лайфхаки для красоты из Интернета

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Отращиваем грудь, волосы и ногти, а заодно топим жир в проблемных зонах
Весна – пора красоты и женственности. Именно в это время года все мы пытаемся отрастить волосы, похудеть, начинаем усиленно ухаживать за собой и надевать наряды поярче. В погоне за совершенством мы с вами, дорогие дамы, используем любые, даже самые безрассудные методы. А ищем мы их в Интернете. Я решила выступить добровольцем и собрала для вас семь популярных бьюти-лайфхаков. Макияж губной помадой, зубная паста от мешков под глазами, увеличение груди в домашних условиях – чего только не найдешь в Интернете. В этой статье я расскажу, какие из популярных советов работают, а какие, мягко говоря, не очень.
Каких только хвалебных од не писали в Интернете по поводу льняного масла. И волосы-то оно отрастить помогает, и ресницы-то укрепляет, и кожу оздоравливает, морщины разглаживает, похудению способствует, а по некоторым данным, даже грудь увеличивает (фитоэстрагены, все дела) – прямо настоящий чудодейственный эликсир.
Рецепт прост: одну чайную ложку пьем с утра на голодный желудок, через полчаса завтракаем. Для положительного результата рекомендуют пить месяц – три. Меня лично хватило на два. Вес не изменился ни на грамм, собственно как и размер груди. Но я не могу сказать, что средство не работает совсем: волосы действительно заблестели ярче обычного, а маникюр пришлось делать уже через две недели, а не через три-четыре – сильно отросли ногти. Я бы поставила где-то 5 из 10 этому лайфхаку.
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Убираем мешки под глазами… зубной пастой?
«Серьезно?!» – примерно такая реакция у меня была, когда я увидела этот лайфхак. Перед применением блогер предупредила, что для начала надо протестировать пасту, не вызовет ли она аллергическую реакцию: наносим на руку и ждем час.
Проверила – кожа пластом не сошла. Нанесла под глазки. Надо было продержать пять минут. Честно говоря, думала, умру. Очень сильно слезились глаза, открыть их было невозможно. Я вынесла только 1,5 минуты этих непередаваемых ощущений и смыла. Самое странное, что эффект есть. Но стоит ли оно того? Чайная заварка или отвар ромашки ничем не хуже. 3 из 10, не советую.
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И снова худеем. В этот раз с помощью медовой воды
Довольно старый лайфхак, но в Интернете его все еще можно найти. Суть в том, что с утра натощак за час до завтрака человек должен выпить стакан теплой (не горячей!) воды с чайной ложкой меда и соком лимона. С последним ингредиентом путаница: кто-то указывает «сок из одной дольки», кто-то – «половины плода», а некоторые советуют «бахнуть» аж весь лимон целиком. Пить советуют месяц.
Естественно, от большого количества кислоты на голодный желудок можно и на «скорой» уехать, поэтому я добавляла сок четвертинки лимона. Пью этот напиток каждое утро с января. Разницы на весах опять-таки не заметила, при том что тренируюсь три раза в неделю и стараюсь питаться правильно. В плане похудения этот лайфхак точно не работает. НО! Он точно снижает тягу к сладенькому и покупным лимонадам, а также очень хорошо чистит организм (расписывать подробно не буду, думаю, все понятно). К тому же бодрит намного лучше, чем чай и кофе. Ставлю 8 из 10 – вкусно же.
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Используем губную помаду не по назначению
Как человек с работой, подработкой и тренировками от двух до четырех раз в неделю я регулярно страдаю от недосыпания и их последствий. Помочь таким же «пандам», как и я, обязуется следующий лайфхак.
Берем красную помаду….
Наносим ее на область под глазами…
Растушевываем, перекрываем «тональником», красимся…
Как видите, работает. Хотя, если честно, для этих целей существуют специальные розовато-красные консиллеры. Их растушевывать проще. Придираться не буду – 10 из 10.
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Рисуем стрелки простым (канцелярским!) карандашом и тушью
Существуют еще вариации с зубочисткой и спичкой. У меня под рукой был карандаш.
Наносим на него тушь и орудуем, словно у нас в руках нормальный косметический карандаш для глаз.
Ну… Я попробовала…
Мажет с пробелами, одно и то же место приходилось проходить два-три, а то и четыре раза. Очень хотелось взять нормальную кисть с тенями, подводку или карандаш для глаз. Что я в итоге и сделала. Перекрыть тушь, кстати, было не очень легко: пара кусков отвалилась после засыхания. 3 из 10. Больше поставить не могу.
Если рубрика придется читателям по душе, я проверю еще несколько интересных лайфхаков. Будьте красивыми, всегда проверяйте информацию из Интернета. И желательно не на себе.
Ваша Алена Славина
Фото автора
Заглавное фото: kaprizylka.ru
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