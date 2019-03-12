Семь самых ярких событий фестиваля анимационного кино в Суздале

Молодежь, желающая связать свою жизнь с анимацией, каждый год с энтузиазмом посещает мероприятия «Кампуса» – площадки для презентаций ведущих анимационных школ страны. В этом году он будет состоять из лекций, семинаров и мастер-классов лучших мастеров.

Разобраться в возможностях получения профильного образования поможет каталог-справочник анимационных школ России, впервые изданный Союзом кинематографистов России совместно с Оргкомитетом ОРФАК при содействии Национального фонда поддержки правообладателей, который будет презентован и подарен всем желающим в рамках фестиваля.

Полное расписание фестиваля смотрите здесь.

Татьяна Лысова

Фото: suzdalfest.ru