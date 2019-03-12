Семь самых ярких событий фестиваля анимационного кино в Суздале

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Вход на просмотры бесплатный
Открытый Российский фестиваль анимационного кино представляет насыщенную программу для взрослых и детей, состоящую из кинопросмотров, дискуссий, мастер-классов, профессиональных встреч, презентаций и других мероприятий. Традиционно основное внимание приковано к конкурсной программе, в которую включены самые новые авторские фильмы. Они отражают актуальные тенденции мультипликации и определяют новые направления развития этого вида кино как искусства и как бизнеса. В течение пяти дней с утра до ночи пройдут просмотры новых работ российских и иностранных мультипликаторов, а также эксклюзивные показы известных картин мэтров индустрии. Вход на фестивальные просмотры бесплатный. Предлагаем вам обзор самых значимых мероприятий 24-го открытого российского фестиваля анимационного кино (18+), который пройдет в Суздале с 13 по 18 марта.
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Конкурсная программа «Сериалы»
Всё больше заметных режиссеров помимо создания авторских произведений погружаются в работу над сериалами, что положительно сказывается на их качестве и многообразии. Обладатель награды Berlinale Леонид Шмельков представит в Суздале свой сериал «Спойлы» (0+). Истории про «Монсиков» (0+) привезет экспериментатор и оригинальный художник Андрей Бахурин. Легендарный сценарист «Смешариков» и создатель сериала «Атомный лес» Алексей Лебедев презентует проект «Пиратская школа» (6+), международная премьера которого состоялась на главном анимационном смотре мира во французском городе Анси в прошлом году. Будут и новые серии уже любимых мультиков «Простоквашино» и «Белка и Стрелка. Тайны Космоса».
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Программа португальской анимации
В обширной внеконкурсной программе особенно хочется отметить показ лучших работ из коллекции Международного фестиваля MONSTRA (Лиссабон). Это ежегодный международный форум, который стремится представить программу из лучших экспериментальных работ с нестандартными подходами и видением. На фестивале под одной крышей собираются люди из разных миров, культур и сфер деятельности. Организаторы всегда дают максимальную свободу режиссерам и наблюдателям плодов их творчества. Каждая из работ, отобранных на португальский фестиваль, это шедевр, заслуживающий внимания публики. Все они отличаются выразительностью и богатыми красками.
Gepostet von MONSTRA – Lisbon Animated Film Festival am Sonntag, 17. Februar 2019
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«Утренняя зарядка» детских студий
В этом году впервые многолетняя программа фильмов детских студий «Утренняя зарядка» вышла на качественно новый уровень. Теперь это всероссийский конкурс, на который было прислано 163 фильма от 61 студии и индивидуальных авторов. Жюри, в которое вошли режиссеры Софья Кравцова, Сергей Серегин, Мария Степанова, продюсер Владимир Наумов, директор телеканала «Малыш TV» Игорь Шибанов, определило программу из 39 фильмов-лауреатов, которая будет показана на фестивале в Суздале. Среди них картина «В деревне Радужка» (0+) владимирской киномастерской «Начало».
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Российская премьера «Ограбления по Фрейду»
На фестивале состоится российская премьера венгерского анимационного детектива «Ограбление по Фрейду» (18+), кинопрокат которого начнется только месяц спустя – 18 апреля. В центре сюжета мультфильма – психоаналитик экстра-класса, страдающий от ночных кошмаров. Он решает, что единственный способ излечиться – выкрасть тринадцать художественных шедевров из самых охраняемых музеев мира. Фильм участвовал в программе международного фестиваля в Локарно (Швейцария) и других киносмотрах.
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Творческая встреча с Юрием Норштейном
Одним из самых ожидаемых событий является открытая встреча, которую проведет с гостями и участниками фестиваля выдающийся режиссер анимационного кино Юрий Борисович Норштейн. Его работы награждены многочисленными международными премиями. В 1984 г. в Лос-Анджелесе (США) фильм «Сказка сказок» признан лучшим фильмом всех времен и народов. В 2003 г. в Токио (Япония) картина «Ежик в тумане» признан лучшим фильмом всех времен и народов, вторым назван фильм «Сказка сказок». На суздальском фестивале мастер поделится своими размышлениями на тему «О дуэте: Режиссер и Художник».
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Знакомство с новыми технологиями
Специалист по технологии показа и просмотра фильмов в очках виртуальной реальности Георгий Молодцов расскажет об актуальных тенденциях в сфере развития VR и предоставит возможностью посмотреть в этом новом формате. Менеджер стратегической программы YouTube в России, СНГ и Израиле Светлана Барабанщикова проведет Google сессию «YouTube Детям: развитие приложения в России и новые возможности для анимации с Google Assistant».
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«Кампус»
Молодежь, желающая связать свою жизнь с анимацией, каждый год с энтузиазмом посещает мероприятия «Кампуса» – площадки для презентаций ведущих анимационных школ страны. В этом году он будет состоять из лекций, семинаров и мастер-классов лучших мастеров.
Разобраться в возможностях получения профильного образования поможет каталог-справочник анимационных школ России, впервые изданный Союзом кинематографистов России совместно с Оргкомитетом ОРФАК при содействии Национального фонда поддержки правообладателей, который будет презентован и подарен всем желающим в рамках фестиваля.
Полное расписание фестиваля смотрите здесь.
Татьяна Лысова
Фото: suzdalfest.ru
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