Москвичи поедут во Владимир на «Лебеде» и «Генерале»

23 марта к нам в город приедет ретропаровоз из Москвы с туром по Владимиру и Суздалю. Это необычная экскурсия от РЖД, в которой жители столицы смогут прокатиться на настоящем паровозе середины ХХ века от Курского вокзала прямым рейсом до Владимира. Такой поезд уже засняли жители нашего города. В «Подслушано Владимир» идут активные обсуждения.

Илья Морозов, начальник отдела рекламы компании “РЖД Тур”, прояснил ситуацию: “С 2014 года мы развиваем новый формат путешествий по железной дороге – туры выходного дня на поездах, во главе которых – настоящие паровозы середины XX века”.

– Компания отправляет ретропоезда во Владимир. Они укомплектованы как одним сидячим вагоном, в котором может поместиться до 62 пассажиров, так и большим числом вагонов. Это зависит от поступивших заявок. В пути экскурсовод рассказывает туристам интересные факты об истории паровозов и российских железных дорог, а проводники предлагают путешественникам чай и сладости.

Во Владимир и Суздаль ретропоезда, как правило, возглавляет паровоз серии «Л», получивший в народе ласковые прозвища «Лебедь», или «Лебедянка», либо паровоз серии «П36», прозванный «Генералом» за характерные «лампасы» на корпусе. Помимо поездки на ретропоезде программа «паровозных» туров включает экскурсии по Суздалю и Владимиру.

Стоит железнодорожное путешествие в пределах 4500 рублей. Следующий ретропаровоз привезет туристов во Владимир только в июле.

Юлия Митина

Фото: vk.com/overhearauto33