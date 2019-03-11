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Начинаем Великий пост с чистой воды и светлых помыслов

Календарь первой недели воздержания

  1. Первая неделя воздержания

    В первую неделю Великого поста рекомендуется особо строгое воздержание от пищи. Полностью исключаются мясные и молочные продукты (масло, сыр, творог, молоко), яйца. Все продукты животного происхождения. Однако гнаться за беспрекословным соблюдением церковных канонов не следует. Особенно начинающим.

    Целью Великого поста в первую очередь является очищение души через избавление от греховных помыслов. Например, человек может отказаться от вредных привычек.

    Фото: kulina.ru

  2. 11 марта – только вода

    В первый день поста принято воздерживаться от пищи. Рекомендуется только чистая вода.

    Во время поста жидкости следует употреблять в необходимом для человека объеме.

    Самое главное в эти дни – молитва. Без нее все ограничения сводятся к обычной диете.

    Фото: mirpozitiva.ru

  3. 12 марта - горячая пища без масла

    Примерное меню

    Завтрак: каша овсяная на воде, фрукты, орехи.

    Обед:  суп вермишелевый с овощами, гороховая каша.

    Ужин: фруктовый салат, заправленный лимонным соком.

    Фото: allrecipes.com

  4. 13 марта - сухоядение

    Еда, приготовленная без применения огня, без растительного масла. Можно есть сырые или сушеные овощи, фрукты, мед, орехи, хлеб. Разрешено готовить салаты и заправлять их лимонным соком или уксусом.

    Сухоядение в пост – это не отказ от жидкости. Для мирян позволен вода, чай, соки. Кофе же допускается только растворимый. Можно пить кисель, компоты. Запрещен прием спиртных напитков.

    Примерное меню

    Завтрак: два куска хлеба, намазанные медом и посыпанные измельченными орехами.

    Обед: салат из сырой моркови и свеклы с чесноком, хлеб.

    Ужин: салат из капусты с огурцами и сладким перцем, заправленный уксусом, хлеб.

  5. 14 марта - горячая пища без масла

    Примерное меню

    Завтрак: каша рисовая на воде, салат из огурцов и помидоров.

    Обед: суп овощной, макароны с грибным соусом.

    Ужин: салат из капусты с яблоком, заправленный уксусом.

    Фото: bbcgoodfood.com

  6. 15 марта - сухоядение

    В дни сухоядения допустимы квашеные, маринованные, соленые овощи, если во время их приготовления не использовалось масло. Мирянам позволительны  запеченные овощи, например, тыква, морковь, репа, картошка, кабачки и др. Также дозволены мороженые ягоды, зелень.

    Примерное меню

    Завтрак: фруктовый салат с овсяными хлопьями, заправленный лимонным соком.

    Обед: салат из редиски с измельченными орехами, хлеб.

    Ужин: салат из моркови с изюмом, хлеб.

    Фото: lady.tochka.net

  7. 16 марта - горячая пища с растительным маслом

    Примерное меню

    Завтрак: каша гречневая с грибами.

    Обед: картофельные оладьи, икра из кабачков и баклажан.

    Ужин: салат из редиски и моркови с соевым соусом или яблочным уксусом.

     

  8. 17 марта - горячая пища с растительным маслом

    Примерное меню

    Завтрак: каша кукурузная, лечо.

    Обед: щи из свежей капусты, рисовые зразы с огурцами и томатным соусом.

    Ужин: картофельный салат на выбор.

    Фото: gastronom.ru

  9. Почем продукты для сухоядения во Владимире

    Свежие овощи – от 23 руб./кг

    Свежие фрукты – от 45 руб./кг

    Орехи – от 550 руб./кг

    Мед – от 450 руб./кг

    Сухофрукты – от 450 руб./кг

    Постный хлеб – от 25 руб./шт.

    Фото: ogastrite.ru

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: sites.duke.edu

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