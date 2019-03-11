На ювелира учатся всю жизнь

Как историк стал ювелиром, совместив образование и призвание? Сколько времени нужно на создание украшения? Наш эксперт – владимирский ювелир Елена Толмачева расскажет о ювелирном деле, о трудностях в профессии, о поиске вдохновения.

На протяжении многих веков ювелирное дело считалось мужской профессией. Но постепенно мужскую компанию разбавили женщины-ювелиры, освоив горелку и вальцы и составив сильному полу жесткую конкуренцию. Украшения владимирского бренда «Точка ветра» знают и носят не только местные модницы, но и девушки из других городов России, Европы и США.

– «Точка ветра» – это не только я, но и моя подруга Юлия Завалишина. С Юлей я дружу 10 лет, из них 6 лет мы создаем украшения. Мы вместе ищем идеи, вместе путешествуем. Я историк по образованию, Юля закончила худграф, она дизайнер. А я дизайнер-ювелир.

Нам хотелось делать что-то свое, хотелось свободы и творчества. Была мысль – создавать одежду. Но жизнь платья недолговечна: сезон, другой, третий – и оно вышло из моды, затерялось в гардеробе. Ювелирное же ремесло всегда в тренде, всегда востребовано. Украшения женщины носят сами, потом дарят дочерям, невесткам, внучкам.

– Как историк решился на кардинальную смену профессии? И как на это отреагировали близкие?

– До декрета я работала в офисе, карьера шла в гору. Но именно в декрете я поняла, что обратно мне совсем не хочется, что ювелирное дело – это то, что мне нужно. Поехала учиться в Москву. Изначально морально и финансово поддержал муж. Остальные считали, что это ерунда, надо возвращаться на прежнее место работы. А теперь все рады, что я не упустила свой шанс, что занимаюсь своим делом.

История не исчезла совсем из моей жизни. Еще участвуя в археологических раскопках, посещая исторические музеи, я интересовалась древними украшениями. И занимаясь ювелирным делом, мы модернизируем древние украшения, привносим свое и создаем обереги, лунницы, талисманы, подвески, серьги.

Древнерусские девушки носили серьги-голубцы. Название смешное, но сами серьги имеют огромное значение в культуре наших предков. Серьги были разные, но со схожими элементами: птицы (орлы, голубки, ястребы), смотрящие в разные стороны, много висюлек и камни. Птицы не только украшали девушку, но и являлись сильным защитным оберегом, предостерегая от опасности и усиливая интуицию. Нижние подвижные элементы – «шумелки» – отпугивали злой дух и «недобрый глаз». Такие серьги передавались в семье из поколения в поколение: от матери к дочери, внучке, правнучке.

Серьги-голубцы в наших руках подверглись трансформации: стали легкими, удобными, приспособленными для повседневной носки, но сохранили все детали обережного украшения. Так появились серьги Хранителей Пространств.

Есть в нашей коллекции серебряная подвеска-кулон «Сунгирская лошадка» (на посеребренной цепочке или на вощеном шнуре с тибетскими бусинами). Для меня это не только один из самых древних амулетов, оберегов, но и символ силы родного края, который помогает тебе, где бы ты ни была. Когда я создавала кулон, то была вдохновлена не только древним амулетом, найденном на раскопках на территории г. Владимира (стоянка Сунгирь – самая северная стоянка древнего человека эпохи верхнего палеолита в Европе), но и книгой Терри Пратчетта “Зимних дел мастер”, где у главной героини был серебряный талисман, выручающий ее в сложных ситуациях.

А вы знаете, что возраст «Сунгирской лошадки» – 34 000 лет! Это амулет древнего человека, кроманьонца, нашего непосредственного предка. “Сунгирская лошадка” – небольшая плоская костяная фигурка лошади или сайги из бивня мамонта. На обеих сторонах фигурки углубленными точками нанесен ее схематический контур. Всего таких углублений (вместе со сквозным отверстием на задней ноге) – 95. Большой отвисающий живот “лошадки” свидетельствовал о стремлении древнего мастера изобразить беременное животное, важный атрибут первобытного культа плодородия.

– Как долго надо учиться на ювелира?

– Всю жизнь! Мне очень повезло: курс наш вел заслуженный ювелир России, мастер от бога, дедушка 80 лет, он многому нас научил, передал фундаментальные знания.

А дома уже помогал папа. Он у меня моряк, механик, плавал на подводной лодке. В его чемодане с инструментами чего только нет. Вот папа и учил вырезать, работать с медью, латунью, проволокой. Сейчас в основном я работаю с серебром, латунь использую для декора.

– Много инструментов нужно ювелиру?

– Папиного чемоданчика хватило только на первое время, пришлось покупать достаточно инструментов, а также специальный агрегат – прокаточные вальцы. Отливку изделий делаю в крупных мастерских. Мастерская у меня и дома, и на даче. С собой в путешествиях всегда циркуль, карандаши, альбомы – не могу не работать в отпуске.

– Какие науки нужно знать хорошо, чтобы быть ювелиром?

– Химию, физику, черчение. Как видите, помогает мне в творчестве история. В далеком 2013 году мы много экспериментировали с медью, латунью и проволокой. Вручную старыми хозяйственными ножницами я вырезала формы, а потом очень сложным способом наносила на эти формы узоры методом травления металлов в растворе хлорного железа. И это было совсем не романтично. С тех времен в Интернете даже гуляет мой мастер-класс о травлении железа в декоративных целях, отснятый и опубликованный мной на ярмарке мастеров.

Кстати, именно тогда и пришла идея создавать собственные лунницы (украшения в виде луны). Совершенно случайно у меня получилась первая луна из меди, потом из латуни. Узоры наносились вручную, а инструмент задействовался из папиного чемоданчика. И вот прошло 6 лет, за это время мы украсили лунницами (серебряными, с различными драгоценными камнями) не одну сотню девушек. Каждую луну я продолжаю делать сама. Закрепляю камни, полирую, паяю только с благими помыслами, в определенные дни лунного цикла и под правильную музыку.

– Помните свое первое проданное изделие?

– Конечно, я тогда жила в Таиланде, создание украшений было еще хобби. Украшения делала из жемчуга, ракушек, латунной проволоки. И их все достаточно быстро раскупили.

– Что самое трудное для вас в ювелирном ремесле?

– Закрепка камней! Например, в колледже декоративно-прикладного искусства имени Фаберже есть специальность «закрепщик», и этому учат 2 года. Я самоучка! Закрепка камней – очень кропотливый труд, требует усидчивости, зоркости, физической силы, сильных рук!

– Украшения делаете только для женщин?

– Есть и мужские украшения, например, кольцо Соломона у нас представлено и в женском, и мужском варианте. Есть детские украшения. Сын, наблюдая за рабочим процессом в мастерской, как-то спросил: «Мама, а когда ты уже мне украшение сделаешь, а?» «А ведь правда, главный мой сапожник без сапог ходит», – подумала я и решила поискать ему что-нибудь эдакое на просторах Интернета. Оказалось, угодить маленькому мальчику в вопросе ювелирных украшений – задачка не из легких. С девочками куда проще: бабочки, гвоздики, цветочки.

Было принято бескомпромиссное решение – придумать украшение самой, вложив в него максимум идейных посылов. Что будет всегда напоминать ребёнку о тепле и заботе? И тут вспомнилось, что все дети любят рисовать на асфальте солнце. Лицо для солнца проходило долгий и мучительный кастинг. Было много забавных вариантов, но на последнем варианте у меня внутри щёлкнуло – оно! Правда, потом уже я поняла, что солнышко чем-то очень напоминает мне Будду. Но ведь все дети – маленькие Будды и учителя.

Сзади на украшении выгравирована руна материнской защиты, которая связана с родовой поддержкой и опекой. Захотелось добавить именно ее, чтобы солнышко было символом материнского тепла и заботы, напоминало ребёнку о маме, даже когда она не рядом. Вот такая получилась история одного, казалось бы, маленького украшения. Заказчик был безумно счастлив и показал его каждому другу и воспитателю в садике. Самое удивительное – всю партию первых кулонов «My Sun» купили взрослые люди для себя. Ну что ж, внутреннего ребёнка тоже надо радовать!

– Где черпаете вдохновение?

– В путешествиях. С Юлей любим Азию, Индию, Таиланд. Любим леса, горы, моря, легенды и звездное небо. Природа создает шедевры, а мы стараемся сохранить эту неповторимую красоту, ее совершенство в каждом лепестке и неуловимую тайну жизни в своих украшениях. Помогают нашему вдохновению музыка и йога.

– Большая ли конкуренция в вашем деле? Как долго создается украшение?

– На мой взгляд, в этом деле нет конкуренции. Каждый ювелир создает что-то свое, индивидуальное. И это либо нравится, либо нет. Например, кроме ювелирных изделий делаем украшения-сферы с цветами, травами, листочками, мхом, грибами, предварительно хорошо высушенными и покрытыми ювелирной эпоксидной смолой. Не только собирали, но и специально сами выращивали растения.

Обычно на создание украшения уходит один день. Иногда бывает три украшения за день, а иногда одно украшение можешь делать месяц в зависимости от сложности, от драгоценных камней, которые специально нужно купить. У меня есть постоянные заказчики. От них поступают такие заказы, что не знаешь, как к ним подступиться (вот недавно делала лунницу с 4 камнями – у заказчицы 4 сына). И, несмотря на то, что ты никогда раньше этого не делал, берешься, создаешь, растешь и выходишь на новый уровень!

Наши украшения – это украшения со смыслом, сделанные с любовью. Мы надеемся, что благодаря нашим украшениям девушки, женщины подчеркнут свою женственность, станут счастливее (а вместе с ними их мужчины и дети). Люди начнут больше видеть и ценить красоту нашей планеты, а мир станет хотя бы на чуточку лучше.

Советы ювелира, как правильно носить и хранить украшения

– Любые украшения нужно снимать перед принятием душа, походом в баню или мытьём посуды. В первую очередь, это правило касается бижутерии: её снимать не просто желательно, а обязательно. Благодаря этому украшения из любого металла сохранят внешний вид и блеск гораздо дольше.

– Наносите ли вы крем для рук или пользуетесь духами, старайтесь, чтобы косметические средства не попадали на украшения.

– Наши бабушки и мамы не зря хранили украшения в специальных шкатулках, обитых внутри мягкой тканью, либо в отдельных мешочках. Правильное хранение – залог долговечности украшения, особенно серебра. Под воздействием кислорода и влажности серебряные украшения окисляются и темнеют гораздо быстрее.

– Серебро имеет свойство темнеть при носке. Чтобы очистить серебряное украшение от налёта в домашних условиях, можно подержать его в тёплом мыльном растворе или в воде с питьевой содой. Так же поступают и со столовым серебром. Не нужно натирать украшения содой, от этого могут появиться царапины. Зато можно потереть зубной щёткой с пастой, я пробовала, хорошо работает!

– Если на серебре нет чернения, его можно протереть нашатырным спиртом, затем промыть водой. Вытирать серебряные украшения нужно мягкой тряпочкой без ворса.

– В зависимости от фактуры серебряного украшения оно может стать менее блестящим или, наоборот, отполироваться сильнее во время носки. Чтобы вернуть любимому кольцу или цепочке блеск, их можно натереть шлифовальной пастой на основе оксида хрома при помощи всё той же мягкой тряпочки.

Елена Середина

Фото Елены Толмачевой