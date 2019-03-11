Баста подарил цветы всем девушкам, пришедшим на его концерт

8 марта наш город посетил Баста, он же Василий Вакуленко. Его концерты всегда проходят в особенной атмосфере, но в этот раз артист удивил больше обычного. На входе в ледовой дворец «Полярис» он лично дарил розы каждой девушке. Это вызвало такой восторг в соцсетях, что мы не смогли пройти мимо. Собрали для вас самые классные видео и фото.

@bastaakanoggano:

«Вчера в городе Владимире, поздравили всех девушек, пришедших на концерт, с Международным женским днём».

Зрительницы писали отзывы в своих соцсетях, все фотографировались с розами от Василия Вакуленко. Все сошлись в едином мнении: подарить цветы на 8 Марта своим поклонницам – это по-настоящему мужской поступок.

@Ogurtsovaanastas:

«Был великолепный вечер, концерт Басты – прекрасный подарок на 8 Марта! Получить розу просто так на праздник от самого Васи Вакуленко невероятно приятно. Как-то уложив детей спать, мы с мужем пошли смотреть телевизор и, переключая каналы, наткнулись на концерт, посвященный выпускникам в Питере. Главной приглашённой звездой был Баста. Мы сидели смотрели, болтали и сошлись во мнении, что было бы интересно попасть на его концерт. И вот 8 марта, мы на концерте, хотя мы оба не очень рьяные его фанаты. Так сложились звёзды! Было круто, куча эмоций».

@Marusya_mangusheva:

«Мне понравилось! И совсем не важно было, что песен я его не знала. Я все равно что-то пела, что-то вспомнила. Музыка вскрывала заначки в моей голове и вытаскивала строчки некоторых песен из моего ума. Это было прекрасно!»

@alena_loginova:

«Мы были частью этого волшебства…»

Также Василий известен и своим коронным номером на всех концертах. В каждом городе на песню «Раз и навсегда» он записывает видео со всем залом и выкладывает к себе в Инстаграм. Согласитесь, приятно увидеть себя на страничке любимого певца.

Юлия Митина

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Заглавная фотография: yandex.ru