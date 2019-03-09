Туристический потенциал Луначарки так и остался неиспользованным

Имя революционера Анатолия Луначарского улица стала носить с 8 ноября 1923 г. До этого времени она называлась Воскресенской, а появилась во Владимире в конце XVIII в. На улице до сих пор сохранилось несколько заметных в архитектурном плане зданий XIX века, и ее история тесно связана с такими выдающимися людьми, как писатель Александр Герцен, архитектор Александр Столетов, династия купцов Муравкиных и др. Кстати, не так давно я попробовала себя в роли экскурсовода и провела экскурсию по Луначарке для всех желающих.

Улица выигрышно расположена на высоком левом берегу речки Лыбеди, протекающей ныне под землей. В 50-70-е годы улицу застраивали домами не выше четырех этажей. Причем правая сторона занята только наполовину, чтобы не закрывать зданиями вид на древнюю часть Владимира. Здесь появился первый сетевой магазин и ресторан восточной кухни, а в долине заключенной в коллектор Лыбеди собирались разбить ландшафтный парк. Но планы превратить эту улицу в туристическую так и остались планами, а жаль, потому что история ее богата известными людьми и значительными событиями.

Церковь, которая не видна

Самым старым зданием на Луначарке является Воскресенская церковь, которая и дала улице ее первоначальное наименование. Первое упоминание о деревянном храме здесь относится к 1628 году. К концу XVIII века здание изрядно обветшало, и в 1789 году на его месте началось строительство нового каменного храма. Через год был построен и освящен нижний этаж, а верхний был достроен только в 1810 году.

Приход Воскресенской церкви был закрыт в 30-х годах XX века. В феврале 1958 г. разобрали колокольню, а летом 1959 г. храм принял вид гражданского здания. Еще после войны здесь расположился Государственный архив Владимирской области, в фондах которого собраны уникальные издания, книги, журналы и газеты, рукописные документы с конца XVI в. до наших дней.

Осенью 1999 г. у восточной стены здания по проекту епархиального архитектора А. Трофимова и усердием неравнодушных горожан была установлена кирпичная часовня как памятник над поруганными могилами бывшего здесь некрополя. В 2015 году у входа в архив появилась мемориальная доска, сообщающая, что данное здание раньше было храмом.

Архитектурно-историческая доминанта

На улице Луначарского самым значительным и по величине, и по истории остается здание бывшего женского епархиального училища (ныне дом № 3). Возведено оно было в 1862 году, а в 1914-м частично перестроено в духе псевдоклассицизма. Это сейчас училищем мы называем профессиональное учебное заведение для лиц, окончивших школу. А раньше так называли школу для детей духовенства. Там учились девочки с 10-12 лет, которых готовили на роль образцовых жен священников. Обучение длилось 6 лет, с 1900 года появился дополнительный 7-й класс – педагогический, готовивший девушек на учителей в церковно-приходские школы.

После революции в здании на 16 лет разместился рабфак — учебное заведение, в котором готовили для поступления в вузы рабочих и крестьян. Организатором и его первым директором стал Александр Барсуков, уроженец с. Ильинское Судогодского уезда. Потрясающим образом он успевал заниматься и революционной, и педагогической, и научной работой. По его учебникам математики училось не одно советское поколение школьников и студентов.

В годы Великой Отечественной войны здание было занято под госпиталь № 1078. После войны в нем обучались студенты энергомеханического и машиностроительного техникумов. В 1957-1962 годах здесь располагался Владимирский совнархоз — региональный орган управления промышленностью и строительством. В настоящее время в здании размещаются многочисленные административные учреждения.

Обитель Герцена и Муравкиных

В 1838 г. на этой улице поселился Александр Герцен с супругой Натальей. В мае этого года он снял здесь большой барский дом, принадлежавший княгине Долгоруковой. Это было целое имение на берегу речки Лыбеди. Семья Герцена жила здесь с мая по сентябрь. Здесь же у них появился первый сын. Большой старый дом был свидетелем счастья молодой семьи.

В 1847 г. имение княгини Долгоруковой купил будущий купец Назар Муравкин. Дом, в котором жили Герцены, лежал в развалинах после пожара. Муравкин с семьей поселился во флигеле. А на фундаменте сгоревшего дома он построил новое каменное двухэтажное здание, которое сохранилось до сих пор (ул. Луначарского, 18). На пологом склоне к Лыбеди Назар Муравкин устроил парники и оранжереи, о которых до него во Владимире и слыхом не слыхивали. Он получал с них немалую прибыль, которая позволила ему в 1854 г. выкупить себя и семью из крепостной зависимости.

Его дело продолжили сыновья Сергей и Вакх. К 1899 г. вся правая сторона Воскресенской улицы по направлению к Суздальской заставе была занята парниками, которых насчитывалось до 20 тысяч. Муравкины имели не только парниковое хозяйство, но и большие огороды, которые опоясывали полукольцом наш город с восточной стороны. Выращивали там капусту, картофель, свеклу, огурцы, морковь, лук, петрушку, сельдерей, спаржу, салат, шпинат, фасоль, чабер и другие культуры. Их охотно покупали не только жители Владимира, но и Москвы, Петербурга, Вичуги, Шуи, Иваново-Вознесенска, Коврова, Богородска. На Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде братьям Муравкиным за коллекцию овощей была присуждена большая серебряная медаль.

Образцово-показательная школа

В доме № 13, построенном в 1875 году, до революции размещалось мужское духовное училище, ведущее свою историю с 1749 года. В нем так же, как и в женском епархиальном училище, учились дети духовенства, только уже мальчики. Выпускники этого учебного заведения либо шли в псаломщики и дьяконы, либо продолжали обучение в духовных семинариях.

После революции в зданиях духовного училища и принадлежавшей ему Сретенской церкви до 1984 г. располагалась средняя школа № 3 им. Н.К. Крупской. С 1920 г. она считалась опытно-показательной и была первой такой школой в нашем городе. Ученики своими силами оборудовали кабинеты: физико-математический, естествознания, географии, родного языка и истории. Выпускали рукописную газету «Мысли школьника» и журнал «Родная школа». Устраивали вечера художественной самодеятельности, на которых инсценировались даже отрывки из опер. Регулярно устраивали выставки своих работ, на которых представлялось до 700 экспонатов: рисунки, физические приборы, макеты, вышивки, модели электростанций и др.

Сейчас школа № 3, ныне именуемая гимназией, обретается в современном трехэтажном здании по соседству, построенном на месте дома, где родился и вырос владимирский архитектор Александр Столетов. А в здании духовного училища разместилось ПТУ, которое в настоящее время сменила кадастровая палата.

Первые советские

Из достопримечательностей советского времени хорошо сохранилось только 3-этажное административное здание с колоннами под номером 1, построенное в 50-х годах прошлого века. Тогда в нем разместились строительные управления, а в небольшом сквере перед зданием стоял 5-метровый памятник Сталину, перенесенный в 1958-м с пл. Свободы (ныне Соборная) в связи с развенчиванием культа личности. Одной темной ноябрьской ночью 1961 года он исчез отсюда, и дальнейшая его судьба неизвестна. Сейчас в доме № 1 располагается городское УВД. А благоустроенную площадку перед ним летом украшают цветы и фонтан.

23 февраля 1978 году в доме № 35 торжественно открылся первый в городе ресторан восточной кухни. Первым его директором стал Али Алиев, начальник торгового отдела суздальского ГТК «Турцентр». Он лично руководил отделочными работами своего главного детища, которые велись по его же авторскому проекту. Полгода владимирские девчата стажировались в Душанбе и познавали секреты восточной кухни. Ресторан был рассчитан на 120 мест и бар на 50 мест. Так билеты на вечер раскупались уже к полудню. Музыкантов в ресторан отбирали по конкурсу. Официанты дело свое знали, а в национальных костюмах смотрелись экзотично и представительно. Но Али Алиева вскоре перевели обратно в Суздаль (на самый трудный участок), в ГТК «Турцентр» директором ресторана. А во Владимире только вздыхали: «Был Алиев, была кухня». Ресторан без него превратился в заурядное заведение, тем не менее просуществовало оно до 2012 года. Сейчас здесь магазин “Дикси”.

На перекрестке с улицей Усти-на-Лабе в начале 80-х появился легендарный «Океан» – первый сетевой магазин в нашем городе. Это было торговое заведение нового формата, подсмотренного в Испании. Большие залы, напольные холодильники, аквариумы с живой рыбой, система самообслуживания и полуфабрикаты. Менее чем за 10 лет в Советском Союзе появилось более 300 подобных магазинов. Помещения под них строились специально. Вместо обычных серых стен разрабатывался уникальный интерьер: роспись или мозаика на стенах, скульптуры рыб и кораблей, яркие рекламные плакаты. Плюс большие витрины, поэтому внутри всегда было светло. Во время перестройки магазин перестал быть специализированным, а в начале 2000-х вообще закрылся. Сейчас в его помещении разместились разные торговые точки, в том числе типовой «Магнит», изрядно обезобразивший фасад пластиковыми панелями.

Татьяна Лысова

Фото Дмитрия Киреева