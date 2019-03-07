Семь интересных фактов про блины

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Это не изобретение русской кухни
Их пекли и в Древнем Египте, Греции и Риме. Вообще, идея налить жидкое тесто на раскаленный камень и запечь его, явно имеет возраст в несколько тысяч лет. Другое дело, что в России они получили широкое распространение и народную популярность.
Один из древнейших видов русских блинов – котлома. Название явно пришло из тюркского языка. «Роспись царским кушаньям» (1610-1613) отмечает: «На блюдо котломы 5 лопаток муки крупитчатой, четверть гривенки патоки [жидкого меда], 25 яиц, 10 гривенок масла коровьего».
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Популярный вариант XVIII-XIX веков - «аладьи»
Русский историк Николай Костомаров (1817-1885) пишет: «Аладьи огромного размера назывались приказными аладьями, потому что их носили приказным людям на поминки». Если ознакомиться с рецептом этого блюда в «Русской поварни» (1816 год) Василия Левшинова, то больших различий между котломой XVII века и более поздними аладьями вы вряд ли найдете.
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Слово «блинцы» - исконно русское
Василий Левшин, автор «Русской поварни» (1816 год), так рассказывает о них: «Взять по стакану воды, кислых щей, масла постнаго. На этом растворить жидковато пшеничной муки, дать постоять немного, и помазывая сковороду изсуха постным маслом, перепечь тонкие блинцы». Их, по Левшину, можно было подавать с «коринкою» (изюмом) и пшеной кашей.
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Постоянно развиваются и изменяются
В конце XIX века блины становились все более соответствующими утонченной современной кухне. К примеру, Иван Навроцкий в своей «Новой полной поваренной книге» (1788 года) уже дополняет старинный рецепт ромом: «можно тесто для оладий, когда очень густо, маленько сладким ромом поразвесть, а если жидок, то прибавить тертаго белого хлеба, и так по целой сковороде одну за другою пряжить [жарить]».
Символ изящной кулинарии Игнатий Радецкий, издавший в 1862 году знаменитую книгу «Санкт-Петербургская кухня», дает рецепт блинов рисовых с пармезаном: «налить массы как можно тоньше, посыпать тертым пармезаном, и поставить в печку перед пламенем… вынуть из печки, смазать блин маслом, посыпать вторично пармезаном, и сложив блин на блин (в середину сыром), поставить в печку, чтобы блины слепились».
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Идут в ногу со страной
Изданная в 1927 году книга К. Дедриной «Кухня на плите и примусе» стала примером новой советской кухни, пришедшей на смену «разрушенной до основанья» кухни дореволюционной. И технология приготовления блинов становится весьма оригинальной:
Примерно в это же время начинают делать блины на кефире, так как этот напиток становится весьма популярным в Центральной России. Этот рецепт быстро завоевывает советские кухни, потому что теперь приготовление блинов занимает считанные минуты.
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Эксперименты продолжаются
Не счесть современных вариаций этого старинного блюда. Готовятся самые удивительные его версии – блины с сельдереем и уткой-конфи, с творожным кремом, на пиве и квасе, а также вегетарианские блины без яиц. Подборку самых небанальных рецептов, которые вы вряд ли найдете в наших кафе, смотрите на сайте «Призыв.ру».
Татьяна Лысова
Заглавное фото: cdn11.img.sputnik.by
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