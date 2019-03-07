О чем говорят цветы? Выбираем букет на 8 Марта   

Вы знали, что на 8 Марта лучше дарить первоцветы? Например, нарциссы, тюльпаны или мимозу. А что еще? Чтобы облегчить жизнь нашим дорогим мужчинам, мы узнали у флориста и свадебного декоратора Марии Шаменовой, какие цветы сейчас в тренде, что лучше выбрать девушке в Международный женский день и какой смысл несет тот или иной букет. А также расскажем, как выбрать свежие и качественные цветы.

– На 8 Марта мы не говорим о моде, лучше подбирать цветы по сезону. То есть весенние первоцветы! Я предложу несколько вариантов.



Тюльпаны

– На 8 Марта они являются фаворитами. С тюльпанами сочетаются абсолютно все весенние цветы. Плохое сочетание получится только с чем-то тяжелым или экзотическим. То есть можно сделать комбинированный букет или подарить исключительно одни тюльпаны. Здесь очень о многом говорит цвет. Ярко-красный – страсть, более спокойный бордовый оттенок – благородство, возвышенность, любовь. Это уже зрелое и стабильное чувство.

Цена: от 60 рублей за шт.

Нарцисс

– Подходит для любых возрастов и говорит только о теплых, добрых, хороших намерениях. По цвету нарциссы могут быть от чисто-белого до тепло-желтого. Будет неплохой идеей подарить только нарциссы. Они очень хорошо выглядят без других цветов. Если хотите принести весну в дом и подарить своей девушке тепло и заботу, то нарциссы – это то, что нужно.

Цена: от 80 рублей за шт.

Гиацинт

– Эти цветы обычно выбирают молодым девушкам. Потому что голубой и синий цвет ассоциируются с юностью и чистотой. Этим цветком очень здорово будет разбавить букет, потому что в каждую композицию он привнесет нежность. Либо можно сделать букет только из одних гиацинтов, тогда это будет говорить о мечтах и надеждах.

Цена: от 100 рублей за шт.

Мускари

– Этот цветок также интересен своим цветом. Потому что синих оттенков в природе крайне мало. Чаще всего этим растением дополняют композицию. Во-первых, потому что он достаточно дорогой. А букеты с ним получаются маленькими. Так что, если вы хотите подарить только мускари, лучше выберете цветок в горшочке. Это будет долговечнее, приятнее и бюджетнее. Значение этого цветка схоже с предыдущим из-за его цветовой гаммы. Синий цвет – мечтательность. Чаще всего такие цветы дарят юным девушкам.

Цена: от 100 рублей за шт.

Мимоза

– Сейчас снова в тренде мимоза. Раньше, во времена СССР, этот цветок не считался каким-то уникальным, потому что по факту только его и дарили женщинам. Ничего другого просто не было. Цветы привозили из Абхазии. Сейчас есть поставки из других стран, например, из Италии. Мимоза оттуда выглядит совершенно по-другому.

Приобрести ее можно исключительно в марте и апреле. В другой период вы ее просто нигде не найдете и не закажите, даже за большие деньги. Не растет! В общем, мимоза – самый актуальный, уникальный и модный цветок для 8 Марта.

Мимоза – пушистая и желтая, она символ солнца, тепла и света. У нас бытует мнение, что нельзя дарить желтые цветы. Якобы они к расставанию. Скажу по своему 20-летнему опыту: ни разу мужчина, который хотел загладить свою вину перед женщиной, не дарил ей букет из желтых цветов. Чаще всего такие мужчины выбирают розы. Причем составляют огромные букеты.

Цена: от 500 рублей (Италия), от 100 рублей (Абхазия) за шт.

Помимо самих цветов, еще стоит выбора свежего букета. Чтобы он долго радовал хозяйку и подольше не увядал! Кстати, есть даже такая присказка у девушек: если цветы засохли быстро, значит, не по большой любви их подарили. В преддверии праздников Роспотребнадзор подготовил памятку, как выбрать качественные цветы. Обязательно изучите перед покупкой! И пусть букет, который вы подарите, оправдает все ожидания.

Юлия Митина

Заглавное фото: mylitta.ru