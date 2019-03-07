Как необычно отметить 8 Марта?

Концерт авторской песни 12+

«Шоу мартовских котов» посвящено прекрасным дамам. В программе примут участие только мужчины, которые с особой теплотой и любовью отбирали репертуар для этого вечера. Они исполнят лучшие песни бардов прошлого и настоящего, которые в свое время любила и до сих пор поет вся страна.

Песни бардов обладают своим собственным поэтическим миром, особым ощущением жизни, индивидуальной музыкальной интонацией, юмором и жизнелюбием. Близкие каждому думающему, неравнодушному и надеющемуся на лучшее человеку, эти песни будоражат душу, заставляют верить в прекрасное и не забывать о том, что мы – люди! Концерт авторской песни – это особая атмосфера, которая возникает в результате общения единомышленников – артистов и зрителей. Возможно, в этом секрет всенародной любви к ней!

Областной Дом работников искусств: ул. Гоголя, 2

9 марта в 17.00

Цена билета – 150 руб.