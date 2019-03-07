Как необычно отметить 8 Марта?

-
Поспешите в музей
Женский день в Палатах 6+
Владимиро-Суздальский музей-заповедник поздравляет представительниц лучшей половины человечества с Международным женским днем. 8 Марта экспозиции музейного центра «Палаты» во Владимире работают для них бесплатно. Это:
– экспозиции Детского центра: «Русский дом», «Трактир»; «Прогулка по старому городу»;
– картинная галерея, представляющая шедевры древнерусской иконописи, произведения русского искусства XVIII – начала XX вв. и работы художников XX столетия;
– экспозиция «Минувших дней очарованье» (из истории владимирской дворянской усадьбы);
– выставка «Человек-песня. К 100-летию Алексея Фатьянова» из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника;
– выставку «Русская история на театральной сцене» из Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.
Музейный центр «Палаты»: ул. Большая Московская, 58
8 марта с 10.00 до 17.00
Вход свободный
-
Совместите прекрасное со вкусным
Широкая Масленица в Добром 0+
Комплекс «РусьКино» совместно с администрацией Фрунзенского района г.Владимира организует большое праздничное мероприятие и совмещает его с праздником весны и красоты 8 Марта. Для жителей города разработана насыщенная развлечениями программа, в которой будут: выступление артистов из Театра фольклора “Разгуляй”, поедание блинов на скорость, проведение массового флеш-моба (здорованье, хлопанье, толканье) и танцевальной битвы. Суздальская мастерица Марья Искуссница приготовила для владимирцев большое количество забав, среди которых традиционные для этого праздника «Солнцеворот» и двойной хоровод с жаркими объятиями. «Грандиозная тусовка красавчиков» предполагает выборы красавца да красавицы Масленичной по результатам череды конкурсов: танцевальный поединок, частушечный конкурс, дефиле, плетение кос для девиц, поднятие гири, битва вениками, забивание гвоздя для парней. Закончится праздник ритуальным сжиганием чучела Масленицы.
Площадь перед комплексом «РусьКино»
8 марта с 15.00 до 17.00
Вход свободный
-
Послушайте мартовских котов
Концерт авторской песни 12+
«Шоу мартовских котов» посвящено прекрасным дамам. В программе примут участие только мужчины, которые с особой теплотой и любовью отбирали репертуар для этого вечера. Они исполнят лучшие песни бардов прошлого и настоящего, которые в свое время любила и до сих пор поет вся страна.
Песни бардов обладают своим собственным поэтическим миром, особым ощущением жизни, индивидуальной музыкальной интонацией, юмором и жизнелюбием. Близкие каждому думающему, неравнодушному и надеющемуся на лучшее человеку, эти песни будоражат душу, заставляют верить в прекрасное и не забывать о том, что мы – люди! Концерт авторской песни – это особая атмосфера, которая возникает в результате общения единомышленников – артистов и зрителей. Возможно, в этом секрет всенародной любви к ней!
Областной Дом работников искусств: ул. Гоголя, 2
9 марта в 17.00
Цена билета – 150 руб.
-
Посмотрите семейную драму
«Дикая жизнь» (США, 2018) 16+
Простая семья ищет счастья с переездом в новый город. Отец устраивается в гольф-клуб, жена домохозяйка заботится о муже и сыне. Сын-подросток хорошо учится и играет в школьной команде по футболу. Все трое собираются каждый вечер за ужином в доме. Наверное, это американская мечта, но жизнь решает расставить точки над «i», когда семья лишается единственного источника дохода.
Пронзительная история любви Джерри и Жанетт. Это фильм о разбитом сердце, об ошибках, глупостях и утрате иллюзий, но главной движущей силой в нем остаётся любовь. Тема фильма окажется близкой для многих — как себя самореализовать и сколько нужно денег, чтобы быть счастливым.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
8, 9, 10 марта в 18.30
Вход свободный
-
Повеселитесь в хорошей компании
Андрей Норкин «Другой формат» 18+
Широкой аудитории Андрей Норкин известен прежде всего как ведущий одной из самых рейтинговых программ – «Место встречи» на НТВ. Кроме того, Андрей Владимирович очень популярен как великолепный рассказчик анекдотов. С недавних пор он с огромным успехом выступает с юмористической программой «Другой форма». В этой программе почтенная публика услышит классические и малоизвестные произведения признанных мастеров юмористического жанра: Г. Горина, А. Иванова, А. Бухова, Д. Хармса, Ф. Искандера, А. Хайта и многих других.
Концерт Андрея Норкина – это два часа искрометного юмора, живое общение с публикой, очень веселое «подобие исполнения» песен, непридуманные смешные истории из жизни и, разумеется, бесконечные анекдоты!
Ресторан-пивоварня Max Brau: ул. Дзержинского, 11
10 марта в 18.00
Цена билета – 850 – 1050 руб.
Заказать билеты можно здесь
Татьяна Лысова
Заглавное фото: cdni.rbth.com
Обсуждение