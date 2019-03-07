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Как необычно отметить 8 Марта?

Самые интересные события в честь Женского дня

  1. Поспешите в музей

    Женский день в Палатах 6+

    Владимиро-Суздальский музей-заповедник поздравляет представительниц  лучшей половины человечества с Международным женским днем. 8 Марта экспозиции музейного центра «Палаты» во Владимире работают для них бесплатно. Это:

    – экспозиции Детского центра: «Русский дом», «Трактир»; «Прогулка по старому городу»;

    – картинная галерея, представляющая шедевры древнерусской иконописи, произведения русского искусства XVIII – начала XX вв. и работы художников XX столетия;

    – экспозиция «Минувших дней очарованье» (из истории владимирской дворянской усадьбы);

    – выставка «Человек-песня. К 100-летию Алексея Фатьянова» из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника;

    – выставку «Русская история на театральной сцене» из Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

    Музейный центр «Палаты»: ул. Большая Московская, 58

    8 марта с 10.00 до 17.00

    Вход свободный

  2. Совместите прекрасное со вкусным

    Широкая Масленица в Добром 0+

    Комплекс «РусьКино» совместно с администрацией Фрунзенского района г.Владимира организует большое праздничное мероприятие и совмещает его с праздником весны и красоты 8 Марта. Для жителей города разработана насыщенная развлечениями программа, в которой будут: выступление артистов из Театра фольклора “Разгуляй”, поедание блинов на скорость, проведение массового флеш-моба (здорованье, хлопанье, толканье) и танцевальной битвы. Суздальская мастерица Марья Искуссница приготовила для владимирцев большое количество забав, среди которых традиционные для этого праздника «Солнцеворот» и двойной хоровод с жаркими объятиями. «Грандиозная тусовка красавчиков» предполагает выборы красавца да красавицы Масленичной по результатам череды конкурсов:  танцевальный поединок, частушечный конкурс, дефиле, плетение кос для девиц, поднятие гири, битва вениками, забивание гвоздя для парней. Закончится праздник ритуальным сжиганием чучела Масленицы.

    Площадь перед комплексом «РусьКино»

    8 марта с 15.00 до 17.00

    Вход свободный

    Фото: radio.vesti-ukr.com

  3. Послушайте мартовских котов

    Концерт авторской песни 12+

    «Шоу мартовских котов» посвящено прекрасным дамам. В программе примут участие только мужчины, которые с особой теплотой и любовью отбирали репертуар для этого вечера. Они исполнят лучшие песни бардов прошлого и настоящего, которые в свое время любила и до сих пор поет вся страна.

    Песни бардов обладают своим собственным поэтическим миром, особым ощущением жизни, индивидуальной музыкальной интонацией, юмором и жизнелюбием. Близкие каждому думающему, неравнодушному и надеющемуся на лучшее человеку, эти песни будоражат душу, заставляют верить в прекрасное и не забывать о том, что мы – люди! Концерт авторской песни – это особая атмосфера, которая возникает в результате общения единомышленников – артистов и зрителей. Возможно, в этом секрет всенародной любви к ней!

    Областной Дом работников искусств: ул. Гоголя, 2

    9 марта в 17.00

    Цена билета – 150 руб.

    Фото: i0.wp.com/tailytales.ru

  4. Посмотрите семейную драму

    «Дикая жизнь» (США, 2018) 16+

    Простая семья ищет счастья с переездом в новый город. Отец устраивается в гольф-клуб, жена домохозяйка заботится о муже и сыне. Сын-подросток хорошо учится  и играет в школьной команде по футболу. Все трое собираются каждый вечер за ужином в доме. Наверное, это американская мечта, но жизнь решает расставить точки над «i», когда семья лишается единственного источника дохода.

    Пронзительная история любви Джерри и Жанетт. Это фильм о разбитом сердце, об ошибках, глупостях и утрате иллюзий, но главной движущей силой в нем остаётся любовь. Тема фильма окажется близкой для многих — как себя самореализовать и сколько нужно денег, чтобы быть счастливым.

    Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

    8, 9, 10 марта в 18.30

    Вход свободный

  5. Повеселитесь в хорошей компании

    Андрей Норкин «Другой формат» 18+

    Широкой аудитории Андрей Норкин известен прежде всего как ведущий одной из самых рейтинговых программ – «Место встречи» на НТВ. Кроме того, Андрей Владимирович очень популярен как великолепный рассказчик анекдотов. С недавних пор он с огромным успехом выступает  с юмористической программой «Другой форма». В этой программе почтенная публика услышит классические и малоизвестные произведения признанных мастеров юмористического жанра: Г. Горина, А. Иванова, А. Бухова, Д. Хармса, Ф. Искандера, А. Хайта и многих других.

    Концерт Андрея Норкина – это два часа искрометного юмора, живое общение с публикой, очень веселое «подобие исполнения» песен, непридуманные смешные истории из жизни и, разумеется, бесконечные анекдоты!

    Ресторан-пивоварня Max Brau: ул. Дзержинского, 11

    10 марта в 18.00

    Цена билета – 850 – 1050 руб.

    Заказать билеты можно здесь

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: cdni.rbth.com

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