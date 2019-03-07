Дыхание весны! Авторские украшения от Анастасии Захаровой 

Анастасия Захарова – мастерица, рукодельница, которая уже хорошо известна во Владимире своими потрясающими украшениями и миниатюрами из полимерной глины. У нее много заказов и мечта открыть свою собственную мастерскую. О том, как у девушки получилось превратить хобби в профессию и что из поделок может подойти в качестве подарка на 8 Марта, читайте в нашем материале.

Про то, как начинала

– Я, как и многие мастера, начала лепить, когда была в декрете. Как-то взяла в руки глину, и у меня получилось. Так я стала постоянно делать какие-то поделки. Моим друзьям понравилось мое увлечение, и они стали делать заказы. Постепенно я все больше углублялась в изучение техник и самого материала. И поняла, что глина – это очень большие возможности для творчества!

Про обучение

– Училась я везде. Сначала в Интернете смотрела разные ролики. Потом начала ездить по разным мастер-классам. Первыми моими поделками стали цветы. После них я стала увлекаться миниатюрой. Это всякие сладости, маленькие шоколадки, маленькие игрушечные овощи. Все их глины.

Как ушла с работы и занялась творчеством

– Важно, чтобы каждый мастер занимался своим направлением и больше ничем. Так можно делать более качественные вещи. Я еще в поиске своего собственного стиля.

В свое время ушла с высокооплачиваемой работы, чтобы заниматься украшениями. Почему? Потому что поняла, что нельзя заниматься хорошо и тем, и тем. Надо что-то выбрать, отдавать всего себя своему делу и оставлять время для семьи. Я выбрала свое хобби – украшения. Мне это приносит огромное удовольствие. Я хочу открыть свою мастерскую и сделать из этого бизнес!

О глине

– Этот материал отлично расслабляет, помогает отпустить все мысли и ежедневную суету. Когда ты лепишь, как будто проваливаешься в особый мир безграничного творчества. Перед тобой только бесформенный кусок глины и твоя фантазия. Все!

В преддверии 8 Марта очень хочется предложить несколько вариантов подарков для девушек. Ведь украшения ручной работы – лучший сюрприз для любимой! Они никого не оставляют равнодушными.

Украшения для молодых девушек

– Веселым молодым девчонкам подойдут значки. Их можно вешать на сумку, на одежду в качестве броши. Это очень модно сейчас. Особенно если выбрать интересную расцветку. Например, вот такой лист будет смотреться стильно на любой вещи.

Для студенток

– Можно сделать более интересный и взрослый комплект на весну. Например, вот такую брошь и серьги. Крупные украшения на одежде сейчас очень актуальны и сразу выделяют девушку. Особенно если прикрепить брошь на базовую однотонную блузку.

Для модниц

– Суккуленты (растения, имеющие специальные ткани для запаса воды, это разновидности кактусов) – самые модная сейчас тема. Так что обязательно присмотритесь к таким вещам.

Юлия Митина

Все фотографии автора и из личного архива Анастасии Захаровой