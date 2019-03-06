Солдатский сын Иван Яковлев — забытый герой великих сражений

Забытые «герои былых времен». К сожалению, и среди наших земляков много таких имен. Один из них — солдатский сын и георгиевский кавалер Иван Яковлев, житель Коврова и Судогды, отдавший русской армии почти три десятка лет, участник многих сражений с поляками, французами и австрийцами, в том числе на поле Бородина. Пример Яковлева примечателен прежде всего тем, что более 22 лет он прослужил «нижним чином» — сначала рядовым, а потом унтер-офицером (аналог нынешнего сержанта). И если про генералов и офицеров времен Суворова и Кутузова написано немало, то о простых солдатах сведений сохранилось куда меньше. Бесхитростная биография Яковлева — одно из немногих исключений. Она наглядно показывает, насколько тяжелой была солдатская лямка и как долог и почти фантастичен оказывался путь рядового, не обладавшего «благородной» родней, связями и богатством, к золотым офицерским эполетам.

Иван Яковлевич Яковлев родился в 1771 году в Новгородской губернии в семье солдата. Это предопределило судьбу Вани: по существовавшему тогда порядку в Российской империи сын служивого, достигнув необходимого возраста, тоже становился в солдатский строй. Пройдя обучение в школе, специально устроенной для будущих новобранцев, Иван в 19-летнем возрасте в марте 1790 года был принят на военную службу и, как обладавший высоким ростом и хорошим физическим развитием, получил назначение в Псковский кирасирский полк.

Кирасиры являлись тяжелой кавалерией. Свое название они получили по кирасам, защитным металлическим панцирям — «потомкам» рыцарских доспехов. Кирасиры также носили массивные каски и были вооружены огромными палашами, похожими на рыцарские мечи. В кирасирские полки подбирали самых рослых и сильных людей и коней.

Польские баталии

В рядах псковских кирасир рядовой Яковлев уже в 1792 году принял участие в боях русско-польской войны. Польша тогда была разгромлена и разделена между победителями: Россией, Пруссией и Австрией, однако уже в 1794-м поляки подняли восстание под руководством генерала Тадеуша Костюшко, напав врасплох на русские гарнизоны. Эта новая война оказалась кровопролитной и упорной с обеих стороны. Екатерине II пришлось даже направить в армию, воюющую против Польши, победоносного Суворова, который в итоге и взял Варшаву, разгромив мятежников. Полк Яковлева в этой кампании отличился при взятии города Вильно — нынешнего Вильнюса. В 1797 году, в семилетнюю годовщину своего поступления на службу, рядовой кирасир Иван Яковлев был произведен в унтер-офицеры, став фактически заместителем командира взвода.

Против Наполеона

В царствование императора Павла I псковским кирасирам не довелось воевать, зато при новом молодом государе Александре I уже в 1805 году полк Яковлева отправился в новый поход — в Пруссию против армии императора французов Наполеона Бонапарта. В 1806-м унтер-офицер Иван Яковлев участвовал в большом сражении с французами при Пултуске, в 1807-м — в столь же крупных битвах при Бергфриде, Прейсиш-Эйлау, Гейльсберге и под Фридландом.

За отвагу в сражении при Прейсиш-Эйлау против самого Наполеона, где русская кавалерия едва не прорвала строй врага и почти пробилась к Бонапарту, унтер-офицер Яковлев был награжден знаком ордена святого Георгия — солдатским Георгиевским крестом, который тогда имел всего одну степень (позже их стало целых четыре).

В 1809 году псковские кирасиры в составе русской армии совершили поход в австрийскую Галицию, так как Австрия выступила тогда в качестве союзницы наполеоновской Франции. Впрочем, этот поход оказался почти бескровным, так как австрийцы не хотели воевать за своих недавних врагов, да и русские не рвались в бой против вчерашних, пусть и ненадежных, соратников.

Отечественная война 1812 года

Вскоре после начала Отечественной войны 1812 года 41-летний унтер-офицер Иван Яковлев, уже прослуживший в кавалерии 22 года, был произведен в прапорщики и переведен в Московский драгунский полк, который был сформирован еще по приказу Петра Великого. 7 августа прапорщик Яковлев участвовал в арьергардном бою с французами при деревне Гедеоновой после Смоленского сражения. 26 августа Московский драгунский полк в составе 2-го кавалерийского корпуса сражался на Бородинском поле в районе батареи Раевского, причем принимал участие в знаменитой кавалерийской атаке, возглавленной лично генералом М.Б. Барклаем де Толли. В Бородинском сражении полк потерял 24 человека убитыми, 20 — пропавшими без вести и 46 ранеными. А 29 августа Московский драгунский полк в составе отряда генерала графа М.А. Милорадовича вновь бился — в оборонительном сражении у села Крымское. Как гласят документы того времени, «Московский драгунский полк был на правом фланге под командою полковника Давыдова, во все время ретирады находился под сильным артиллерийским огнем и мужественно удерживал назначенные ему пункты, невзирая на сильный неприятельский огонь, поддерживая наших стрелков, и неоднократно удерживал неприятельскую кавалерию, покушавшуюся оных отрезать».

В октябре 1812 года прапорщик Яковлев участвовал в Тарутинском сражении, где французы понесли ощутимые потери, после чего Наполеон принял решение покинуть Москву и отступать. 14 октября Московский драгунский полк дрался под Малоярославцем, а 22 октября — под Вязьмой. А 4 ноября полк Яковлева участвовал в сражении под Красным против отходящей вражеской армии. Как писал в своих мемуарах генерал А.П. Ермолов о том бое, «Московский драгунский полк под командою неустрашимого полковника Давыдова (Николая Владимировича) врубился в отдалившуюся колонну пехоты из двух тысяч человек; но до того изнурены были лошади в полку, что из средины колонны не могли проникнуть до ее хвоста. В таковой же степени истощения и усталости была неприятельская пехота, что не имела сил не только защищаться, но даже двигаться, бросила оружие и сдалась в плен. Взят орел, принадлежавший одному из знаменитых полков. Успех оружия нашего в действии нынешнего дня мог иметь важные последствия, но наступившая темнота заставила войска отойти на отдохновение, для всех необходимое, на прежний ночлег». За бой при Красном прапорщик Яковлев был награжден орденом св. Анны IV степени «За храбрость».

Заграничный поход

В 1813 году Яковлев со своим полком принял участие в заграничном походе русской армии, бился при Дрездене и в трехдневной «битве народов» под Лейпцигом, осаждал крепость Магдебург, а закончил войну в 1814 году при блокаде Гамбурга. В 1815-м прапорщик Яковлев совершил поход во Францию против вернувшего власть Наполеона Бонапарта, но пока русская армия подоспела, французы были окончательно разбиты англичанами и пруссаками при Ватерлоо.

Перевод в пехоту и отставка

Московские драгуны возвратились в Россию. После героической поры наступило время аракчеевщины — бесконечных парадов и муштры. В июле 1816 года 45-летний ветеран Яковлев был произведен в поручики, однако радость от пожалования давно заслуженного чина омрачил перевод в Кременчугский пехотный полк. Проведя в седле 26 лет, кавалерист с огромным опытом и талантом, Иван Яковлевич не представлял своей службы в пехоте. Боевой офицер не выдержал, начал искать утешения в стакане с вином. Дисциплина тогда была строжайшая, и в начале 1818 года поручика Яковлева отправили в отставку «за дурное поведение», не приняв во внимание его многолетнюю службу и награды.

Пенсии ветерану тоже не дали, и для того, чтобы прокормиться, Яковлев поступил на гражданскую службу — по иронии судьбы помощником ковровского винного пристава (наблюдавшего за продажей и хранением казенного вина). И хотя по чину поручика он должен был получить гражданский чин коллежского секретаря, чиновника «из мужиков» новый император Николай I переименовал лишь в коллежские регистраторы, что соответствовало армейскому прапорщику. А чем ниже чин, тем меньше было жалованье. А в 1828 году и должность Яковлева сократили, оставив его без места и средств к существованию.

Нищета и забвение

Получив-таки копеечную пенсию, ветеран кое-как перебивался с хлеба на квас, пока в 1839 году его, наконец, не взяли на должность судогодского винного пристава. В 1840-м Николай I «всемилостиво» пожаловал Яковлева в губернские секретари — это соответствовало армейскому подпоручику, то есть было ниже того чина, который Иван Яковлевич имел 24 года назад! В 1844 году 73-летний губернский секретарь Яковлев стал судогодским соляным приставом, наблюдая за соляной торговлей. Вскоре после этого он скончался и был похоронен на судогодском городском кладбище. Ветеран-кавалерист так и не женился и потомства не оставил.

Его могила оказалась затеряна, и о Яковлеве прочно позабыли. И лишь недавно, благодаря документам Владимирского облгосархива, удалось восстановить биографию забытого героя.

Николай Фролов