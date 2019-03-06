Оптимизируем расходы на питание: делаем домашний йогурт

Сегодня мы продолжим разговор о том, как сэкономить средства семейного бюджета путем замены покупных продуктов самодельными аналогами. Ранее мы рассказывали о том, как в домашних условиях приготовить нежнейший творог. Сегодня речь пойдёт о йогурте. Мы научим вас тому, как превратить 250 граммов йогурта в 1 литр, а также посчитаем экономию денежных средств.

Йогурт, как и другие кисломолочные продукты, готовят на основе молока с использованием закваски молочнокислых бактерий. Поэтому рецепт его приготовления невероятно прост. Нам понадобится приблизительно литр молока и баночка покупного йогурта или закваски.

В нашем эксперименте принимали участие следующие продукты:

Молоко пастеризованное жирностью 3,2% – 870 мл

Термостатный йогурт жирностью 4% – 250 мл

Учтите, что чем выше жирность используемых продуктов, тем жирнее в итоге окажется йогурт. И наоборот.

Вся процедура занимает по времени 15 минут, и рецепт при этом максимально прост:

1. Заливаем молоко в кастрюлю, кипятим, оставляем остывать до температуры 37-45 градусов.

2. Выкладываем йогурт из баночки в кастрюлю с молоком, хорошо перемешиваем, закрываем крышку.

3. Обматываем кастрюлю пледом и ставим к батарее на 8 часов. Также можно поставить кастрюлю в духовку и при температуре 45 градусов томить 5 часов.

4. Вуаля! Получаем готовый йогурт и убираем его в холодильник для придания неповторимого вкуса. Такой йогурт может храниться в холодильнике несколько дней.

Вот и все. Вы получили целый литр домашнего свежего йогурта. И, если вы любите его так же, как наша семья, и покупали раньше каждый день, то теперь для последующего приготовления вам нужно будет купить лишь литр молока. А в качестве закваски можно использовать получившийся продукт. Для этого советуем сразу отложить немного полученного йогурта в баночку, иначе домашние все съедят!

А теперь, как мы и обещали, считаем нашу выгоду. 250 граммов йогурта обошлись нам в 56 рублей, а 870 мл молока – в 29 рублей. Итого мы получили 1 литр йогурта за 85 рублей. Таким образом, в цене за 100 граммов мы видим огромную разницу: 100 граммом покупного йогурта стоят 22,4 рубля, в то время как цена домашнего йогурта – всего 8,5 рубля за 100 граммом. Готовить йогурт дома выходит в 2,5 раза дешевле, чем покупать в магазине! Кроме того, этот продукт является настолько универсальным, что использовать его можно на завтрак, обед и ужин!

Утром вы можете добавить в йогурт любимые мюсли, фрукты или любой топпинг. Получится вкусный и сытный завтрак (см. заглавное фото).

Но йогурт — это не просто кисломолочный продукт. В обед вы можете сделать замечательную йогуртную заправку для вашего любимого салата. Предлагаем вашему вниманию 2 наиболее интересных, на наш взгляд, соуса.

Бархатный соус: 1 ст. л. йогурта + 2 ст. л. лимонного сока + 2 ст. л. подсолнечного масла + 1 ст. л. дижонской горчицы. Всё хорошенько перемешиваем.

Пикантный соус: 1 ст. л. йогурта + 1 зубчик чеснока + 3-6 маринованных огурчиков (в зависимости от размера) + 1 ч. л. итальянских трав. Огурчики и чеснок мелко режем и все тщательно перемешиваем.

Ну и, конечно, йогурт прекрасен сам по себе, без добавления чего-либо, особенно в качестве перекуса в течение для или в качестве ужина для всех любителей посидеть на диете. Приятного аппетита!

Анастасия Волчек

Фото автора