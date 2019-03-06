Где в области можно весело погулять на Масленицу?

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Владимир
В областном центре 10 марта будут задействованы все традиционные масленичные площадки: парки «Дружба», Загородный, Центральный и Добросельский. В полдень начнётся городской праздник «Широкая Масленица во Владимире» на Cоборной площади с участием творческих коллективов городских учреждений культуры. На площадке возле здания областного суда напротив мемориала на площади Победы стартуют уличные гулянья «Широкая Масленица». Здесь будет проходить традиционный конкурс на лучшую фигуру Масленицы. 2019-й – Год театра в России, и в нынешнем конкурсе масленичные фигуры будут тематические – «театральные».
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Гороховец
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Ковров
Центральной площадкой, на которой 10 марта с 11.00 до 14.00 развернутся народные гулянья “Масленица в спортпарке”, станет площадь перед ледовым дворцом. В программе праздника множество любимых зимних развлечений: катание на лошадях, вкусные масленичные блины и другие угощения, сувениры, старинные народные потехи, спортивные конкурсы, развлекательная программа от всех учреждений культуры города.
Театрализованное представление “Масленица-обманщица”, фолькдискотека, масленичные игры и другие зимние забавы также начнутся в 12.00 на площади у ДКиТ «Родина». С 11.30 здесь разместятся торговые ряды, выставка-продажа масленичной и сувенирной продукции, аттракционы и фотозона.
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Ковровский район
Музейно-досуговый комплекс «Усадьба Танеевых» приглашает на театрализованное действие с яркими костюмами, хороводами и песнями. Катание на санках с ледяной горки, горячий чай и блины, торжественное сожжение чучела Масленицы, яркие впечатления и хорошее настроение обеспечены.
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Муром
10 марта на набережной Оки гостям народного гулянья «Муромская Масленица» будет предложено принять участие в спортивно-развлекательных состязаниях и этнографических воспроизведениях, в увлекательных конкурсах и мастер-классах, в народных забавах и интерактивных акциях.
Крепкие духом и телом гости праздника смогут проявить свою силу и удаль в покорении «Призового столба». Впервые в Муроме пройдет состязание «Взятие снежной крепости». Принять участие смогут все желающие. Будут организованы ярмарочные, сувенирные и торговые ряды, аттракционный комплекс, а также катание на лошадях и пони. Завершится праздник сжиганием чучела зимы.
Программа праздника:
11.00 – ярмарка, шашлыки, блины и пироги, аттракционы;
12.00 – открытие праздника, творческие и игровые программы, шутки и забавы, призовой столб;
15.00 – массовое сжигание чучела.
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Суздаль
10 марта с 12.00 до 16.30 на Торговой площади жители и гости города весело, с задором проводят зиму с играми, хороводами, песнями, плясками! Для самых ловких и отважных – масленичный столб с подарками. И какая же Масленица без блинов! Горячие, ароматные, золотистые, с разнообразными начинками, с чаем из самовара на травах, сбитнем и медовухой!
В программе праздника «Широкая Масленица»:
– театрализованное представление «Весна пришла»;
– игровая программа «Масленичные потешки»;
– работа анимационных точек: «Столб»; «Перетягивание каната»; «Битва на мешках» и другие.
16.00 – Сожжение чучела Масленицы
На улице Кремлевской разместятся 28 задорных самобытных фигур Маслениц, которые изготовят предприятия и организации Суздаля. Творческий проект «Суздальская Масленица» реализуется в городе уже в четвертый раз.
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Юрьев-Польский
Программа народного гулянья «Как на масленой неделе»
9 марта
09.00 – 14.00 Выставка-продажа продукции местных производителей и гостей праздника (центр города)
10.00 – 14.00 «Город мастеров» – выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества (у вала)
10.00 – 14.00 «Масленичная фотовспышка» – фотозона (у вала)
11.00 – 11.15 Шествие организаций и предприятий города – участников конкурса «Масленица – мы тобою хвалимся» (от ул. Школьной к центральной сцене)
11.15 – 11.25 «Как на масленой неделе…» – театрализованное открытие праздника (Центральная сцена)
11.25 – 12.00 Выступление ансамбля народной музыки «Владимирские рожечники» (Центральная сцена)
12.00 – 12.10 Награждение за конкурс «Ой, блины, мои блины» (Центральная сцена)
12.00 – 13.30 «Народные игрища» – игровая площадка (у вала)
12.10 – 13.00 Презентация конкурса «Масленица – мы тобою хвалимся»(Центральная сцена)
12.30 – 13.30 «На столб залезай и подарки доставай» – традиционный масленичный столб (у вала)
13.00 – 13.10 «Детские потешки» – выступление младшей и старшей групп ансамбля «Веснянка» (Центральная сцена)
13.10 – 13.25 Подведение итогов конкурса «Масленица – мы тобою хвалимся» (Центральная сцена)
13.25 – 14.00 Выступление ансамбля «Раздолье», город Гороховец (Центральная сцена)
14.00 – «Прощай Масленица!» – сжигание чучела (у вала)
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Татьяна Лысова
Заглавное фото: interfax.ru
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