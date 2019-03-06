Где в области можно весело погулять на Масленицу?

Центральной площадкой, на которой 10 марта с 11.00 до 14.00 развернутся народные гулянья “Масленица в спортпарке”, станет площадь перед ледовым дворцом. В программе праздника множество любимых зимних развлечений: катание на лошадях, вкусные масленичные блины и другие угощения, сувениры, старинные народные потехи, спортивные конкурсы, развлекательная программа от всех учреждений культуры города.

Театрализованное представление “Масленица-обманщица”, фолькдискотека, масленичные игры и другие зимние забавы также начнутся в 12.00 на площади у ДКиТ «Родина». С 11.30 здесь разместятся торговые ряды, выставка-продажа масленичной и сувенирной продукции, аттракционы и фотозона.

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