6 фильмов о суперженщинах, или Что посмотреть в мартовские праздники

Каждой женщине ежедневно нужно: красиво выглядеть, строить карьеру, заниматься семьей и много чего еще. Помимо обычных дел иногда хочется по-настоящему отдохнуть, а может, даже… ограбить банк! Прекрасный пол непредсказуем и эмоционален. Чтобы лучше понять загадочную женскую психологию, отдохнуть и приятно провести время, мы составили для вас список самых крутых фильмов про дам! Если еще не смотрели, теперь вы знаете, как провести праздничные вечера.

“Очень плохие мамочки”

Год: 2016

Жанр: комедия

Возраст: 18+

Страна: США

Классическая ситуация про отличную мать, прекрасную жену и домохозяйку, у которой жизнь идет в гору! Но как только она хочет расслабиться, миллион упреков летит в ее сторону. Получается, что только мужчины могут отдыхать и развлекаться? Главная героиня не желает больше этого терпеть и пускается во все тяжкие.

“8 подруг Оушена”

Год: 2018

Жанр: комедия, боевик

Возраст: 16+

Страна: США

Главная героиня Дебби Оушен разрабатывала много лет план величайшего ограбления. Вместе со своей сообщницей она собрала крутую команду настоящих профессионалов. Главная цель – украсть 150 миллионов долларов в бриллиантах с шеи известной актрисы во время важного мероприятия.

Чтобы все удалось, план должен быть безупречен. Получится ли?

“Красотка на всю голову”

Год: 2018

Жанр: комедия

Возраст: 16+

Страна: Китай, США

Сесть на диету, заняться фитнесом – все, о чем думает главная героиня. Но во время тренировки она падает с тренажера. Девушка ударяется головой и… странным образом обретает уверенность в том, что она восхитительно выглядит. Главная проблема в том, что все вокруг видят ее точно такой же, как и прежде.

“Я худею”

Год: 2018

Жанр: комедия

Возраст: 16+

Страна: Россия

Девушка Аня очень любит своего парня Женю и… поесть. Но молодому человеку перестает нравиться, как выглядит его девушка, ведь она располнела. И он бросает ее. Героиня не готова сложить руки. Она нацелена вернуть своего парня. А для этого в ее жизни появляется ЗОЖ, спорт и правильное питание. Посмотрим, как она справится!

Кстати, исполнительница главной роли действительно перед съемками фильма поправилась на 10 кг и скидывала их «вместе» со своей героиней.

“Предложение”

Год: 2009

Жанр: мелодрама, комедия

Возраст: 16+

Страна: США

Ответственная, законопослушная руководительница вдруг узнает, что ее по работе собираются отправить в Канаду. Она хочет избежать ссылки в край озер. Поэтому готова на все. Даже фиктивно выскочить замуж за только что устроившегося на работу молодого парня. Чем же это все закончится?

“Я не знаю, как она это делает”

Год: 2011

Жанр: комедия, мелодрама

Возраст: 16+

Страна: США

Кейт – многофункциональная суперженщина. Она менеджер, мать двоих детей, жена. Она умеет делать сто дел одновременно. Но получается так, что ее жизнь превращается в череду странных и смешных ситуаций, потому что она постоянно пытается втиснуть в один обычный день слишком много хлопот. Это очень крутая комедия, после которой все женщины задумаются о переменах в своих буднях. А мужчины, надеемся, посмотрят на женский труд по-другому.

Юлия Митина

Заглавное фото: sncmedia.ru