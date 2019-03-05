Во Владимир приходит ивент-скетчинг

В раннем детстве одной из моих любимых книжек был яркий, из тонкого картона журнал мод. Изображённые утончённые женщины были просто нереальными. Таких в начале 90-х на улицах Владимира нельзя было встретить. Надменным модницам я подрисовывала оценки шариковой ручкой, словно в конкурсе красоты. Потом женские фигуры обводились через синюю копирку, распространялись среди подружек. Но моё детское увлечение осталось в прошлом. А вот у моей хорошей знакомой Дины Берёзкиной, которая вместе со мной окончила факультет телерадиожурналистики ВлГУ, получилось стать настоящим модным художником. К слову, позже девушка получила ещё и образование психолога. Но тяга к творчеству взяла своё. Помню, Дина ещё на парах в университете рисовала портреты одногруппников – получалось очень реалистично.

– Дина, расскажи, как так получилось, что ты училась на журналиста, была психологом, а потом стала художником?

– Это была удача. Жизнь мне позволяет познавать и изучать то, что больше всего интересно. Журналистика привлекала с точки зрения общения и писательского мастерства. И навык этот не раз меня выручал. Я знаю, что при необходимости смогу подзаработать. Некоторое время я уже работала копирайтером. Психоанализ – это любовь на всю жизнь. Он помогает работать над собой и в отношениях с другими. Была бы моя воля, я бы всех отправила к психоаналитику, потому что это крутейший ресурс для саморазвития. Но этот вид терапии очень сложно дается русской ментальности. Фантазеркой и просто творческим человеком я была всегда. Сейчас возможность рисовать и при этом общаться с людьми приносит мне радость. Кстати, это все есть в ивент-скетчинге.

– Как правильно называется то, чем ты сейчас занимаешься, – ивент- художник, иллюстратор? Ты ведь рисуешь потрясающие модели с показов мод? Как пришла эта идея?

– Точно не знаю названия, обычно говорю, что я ивент-иллюстратор. Но данное понятие подразумевает намного больше. Это и создание масштабных картин, и интерактивное творчество с гостями на мероприятии, и иллюстрирование, граничащее с работой декоратора сцены. В данный момент я рисую экспресс-портреты для гостей. Но пришла я к этому не сразу. Был период, когда я просто не могла рисовать. И вдруг в 2017-м я захотела сделать портрет на бумаге одной очень красивой актрисы. Просто так, для себя. Получилась небольшая карандашная почеркушка. Но в тот момент что-то произошло. Я вспомнила, какой кайф получала от самого процесса рисования в художественной школе. Поняла, что хочу испытывать его снова.

Мир моды был для меня всегда особенно ценен. Я обожала смотреть модные показы, рисовать и придумывать одежду для бумажных кукол, смотреть исторические фильмы с красивыми костюмами (сейчас я это обожаю не меньше). Даже мечтала стать модельером. И мне очень хотелось научиться рисовать красивые эскизы моделей в придуманных мной платьях. Мода и лица, красивые женские образы – вот, наверное, мой вечный двигатель в творчестве. Если кратко, мне посчастливилось узнать про мир фешн-иллюстрации. И тут я поняла, чего хочу. И что есть целая индустрия, в которой можно реализоваться. Я поняла пользу «Инстаграма», который помогал искать, смотреть, разбираться и учиться, найти курсы иллюстраторов, которые меня вдохновляют. А теперь страничка в «Инстаграме» стал моим мобильным портфолио и помогла найти клиентов.

– С чего начинается процесс? Ты видишь объект…И…?

– Смотря какой. Если брать чисто свободный творческий процесс, не ограниченный рамками коммерческого заказа, то тут все спонтанно. Мир фешн полон красивых лиц, фигур. Бывает, хочется запечатлеть что-то то необычное: мимику, как локон падает, ироничный прищур или изящный изгиб тела. Это может быть что угодно. Хотя к лицам я более трепетна. Иногда в голову приходят идеи дизайна одежды, и тогда это набросок. Иногда просто скетч с показа понравившейся марки. Больше всего меня интересуют разные техники. Любуясь работами других иллюстраторов, я всегда нахожу то, что хочется повторить или попробовать. Порой сам материал вдохновляет. Ты берешь в руки новые карандаши, тушь, бумагу, что угодно, и начинаются эксперименты. В такие моменты иногда забываешь поесть, попить и в принципе про мир вокруг. Если это работа – то, в первую очередь, пытаешься понять, что нужно заказчику, найти точки соприкосновения и делать просто то, что умеешь. Иногда вдохновение появляется в процессе, иногда сам заказ интересен как новый опыт и творческая задача.

– Что есть в твоём арсенале художника? Для меня это совершенно незнакомый стиль, но очень нравятся яркие мягкие линии.

– Я люблю, как и всякий художник, рисовать живыми материалами. Моя слабость – тушь и акварель. Еще наброски мягкими карандашами. Я в восторге от того, как можно работать с карандашной линией, меняя нажим. Мне кажется, карандашом одного цвета можно нарисовать все, что угодно. Хотя точно знаю, что люди больше любят многоцветные работы.

– Я видела в новостной ленте, что ты уже работаешь на мероприятиях художником? Там очень много людей, как всем угодить?

– В «Инстаграме» очень часто проходят марафоны. Это конкурсы на лучший рисунок. В том числе и для начинающих фешн-иллюстраторов. Благодаря участию в одном из таких марафонов я попала на свой первый в жизни ивент. Нужен был художник на мероприятие, и ко мне обратился организатор. Форум проходил в столице в одном из самых современных и красивых зданий города. И это были потрясающие ощущения. Первый раз страшно волновалась за результат. Но потом поняла, какая кайфовая это работа. Позируют, кстати, не только девушки, мужчинам интересно не меньше. Отзывы разные бывают, но все равно положительные. Люди часто говорят: «Неужели это я, такая красивая?» Не исключаю, что могут немного лукавить, но из лучших побуждений. Ведь мы все трепетно относимся к своему образу. Во всяком случае с жесткой критикой я еще не сталкивалась. Все понимают, что это «быстрая» память о моменте из жизни.

– В портретах ты стремишься передать не только черты лица, но и самую суть человека. Как её найти?

– В каждом человеке есть красота. Раньше я рисовала только моделей, актрис – просто для начала это удобно: выразительные линии, гармоничные или, наоборот, фактурные очертания. Сейчас я с кайфом рисую всех. У каждого человека пропорции уникальны. Досконально передать похожесть на скетче за 5-7 минут нереально. Ты передаешь образ, настроение. И это мне нравится. В художественной школе на меня всегда нагоняло скуку академическое рисование, где нужно просчитать пропорции, измерить расстояние от глаза до носа и так далее. Сейчас я понимаю, что это помощь, «костыль», чтобы облегчить работу уже в свободном творчестве.

Опыт и знания лучше помогают сделать быстрый скетч, пусть и не портрет, прописанный до деталей. На ивенте ты даришь некий «киндер-сюрприз»: это и участие в процессе, позирование, и ожидание результата, и общение, и подарок. А я очень люблю радовать. И всем хорошо. Круто же, правда?

– Тебе помогают навыки психолога, когда ты художник? И наоборот, когда оказываешь психологическую помощь, прибегаешь ли к рисованию?

– Ивент-скетчинг – очень напряженная, сложная, похожая на марафонский забег работа. Рисую 3-4 часа обычно без перерывов. Но с любимой кисточкой в руках и невероятно теплой реакцией окружающих. Я не знала, как это происходит. Часто бывают споры о том, кто первый в очереди. И даже сам факт этих очередей! Но это типичная ситуация. И тут опыт психолога помогает не только найти правильное решение, но и саму себя поддержать. А отзывы о моей работе – это вишенка на торте. И знание, что я иду в верном направлении.

– Ты бы смогла рисовать людей на Арбате в Москве? А в суде? На Западе там часто пользуются услугами художников.

– В суде – вполне возможно. Это тот же скетчинг. На Арбате – не задумывалась. Наверное, сейчас есть другие форматы и формы самореализации, которые более привычны. Хотя, несомненно, живое взаимодействие никогда не упадет в цене.

– Ты уже наверняка начала разбираться в моде, следишь за трендами. Что будет модно весной-летом 2019?

– На этот счет я могу сказать одно: ищите себе стилиста, того, чей образ вам нравится. В «Инстаграме» очень много людей, которые ежедневно разрабатывают актуальные аутфиты, луки. Я сама подписана на многих. Они вдохновляют! Если есть возможность, попросите помощи. Соберите себе гардероб так, чтобы он вас радовал. Говорю здесь больше как психолог. Тренды быстро проходят. И ими можно только «разбавлять» уже имеющийся капитал. Главное, чтобы вам шло. У меня есть свой стиль, и я замечаю только те «тренды», которые ему отвечают: летящие шелковые блузки, широкие пояса, объемные пиджаки, футболки, джинсы и минимум блеска. Я люблю модели от MaxMara, Fendi, Fabiana Filippi.

– О чём ты мечтаешь, как хочешь реализовать свои творческие амбиции?

– Я хочу, чтобы у меня всегда сохранялась возможность находить время и средства для рисования. Возможно, сделать так, чтобы уделять этому максимум внимания. Превратить в основной заработок – идеальная картина. Как реализовать? Думаю, это ежедневный труд, наработка опыта, постановка перед собой максимально сложных задач. Ну и смотреть только вперед, на свою цель.

Беседовала Татьяна Данилова

Фото Дины Берёзкиной