Владимирцы окунутся в семейные тайны Фатьянова

Сегодня в Концертном зале им. С.И. Танеева пройдет вечер «Я вернулся к друзьям» (6+), посвященный 100-летию поэта А. Фатьянова. Поклонников таланта нашего земляка ожидают выступления гостей из Москвы и коллективов областной филармонии: ансамблей «Русь», «Родные напевы», Музыкально-просветительского театра, Русского народного оркестра. В написании сценария принимала активное участие внучка поэта Анна Китина, руководитель Культурного центра имени А.И. Фатьянова. С ее легкой руки зрители на один вечер окунутся в семейную атмосферу дома Фатьяновых, где раскроется много неожиданных тайн его жизни.

Внучка поэта рассказала, что в метрике Фатьянова, которую нашла семья, днем его рождения указано 4 марта. Но сам Алексей Иванович записал себя именно 5 марта, потому что он любил число пять. И всегда отмечал свой день рождения 5 марта. И жена его Галина Николаевна подарила ему единственного сына тоже 5 марта. Для него это был необычный день, и решено было его отметить необычным концертом.

Главная его тема – это любовь. С этим высоким чувством связано все творчество Фатьянова. Поэтому концерт и называется «Я вернулся к друзьям», и построен он с озознанием того, что самое главное в жизни – это семья и любовь человека, который рядом, неважно, кто он – муж, друг, дети…

Будут не только песни, но и театральные постановки, и стихи, и даже мелодекламация. Ведь Алексей Иванович создавал не только проникновенную поэзию, но и замечательные рассказы. Написаны они от лица мужчин, рассуждающих о своем отношении к женщинам. Как и стихи Фатьянова, поэтому в концерте почти не будет солисток. Об этом рассказал руководитель Русского народного оркестра и художественный руководитель филармонии Анатолий Антонов.

Молодым ребятам, которые воспроизведут образ нашего земляка на сцене, придется нелегко. Потому что уже мало кто помнит, какой был Алексей Иванович Фатьянов. Но это и интересно, ведь для артистов войти в образ другого человека – значит прожить его жизнь и почувствовать, что на самом деле мы не особенные и те люди, которые жили раньше, не особенные. Они такие же, как и мы, они проходили тот же самый путь, который проходим мы. Сталкиваются с теми же самыми трудностями. Все то же самое, только, возможно, эти чувства были гораздо острее, потому что шла война.

Сама Анна Китина должна была встретить юбилей дедушки на концерте в Москве, в Центральном доме работников искусств, который готовился непосредственно культурным центром. Она написала поздравительную телеграмму, которую собиралась отправить нам, чтобы поздравить всю Владимирскую землю со 100-летием Фатьянова. Но судьба распорядилась по-другому: концерт в Москве перенесли на 26-е число, и Анна Китина приехала к нам. А 29 марта ее и всех почитателей Алексея Фатьянова ожидает концерт в Большом Кремлевском дворце – самое эпохальное событие в череде мероприятий в честь 100-летия нашего земляка.

Татьяна Лысова

Фото и видео Дмитрия Киреева