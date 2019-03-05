Секреты выращивания рассады от хозяина балконного огорода

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Важные условия для развития растений
Чтобы рассада выросла здоровой и крепкой, необходимы не только хороший полив и подкормка, но и оптимальный температурный режим и освещенность. Блогер Михаил Кармишин, устроивший шикарный огород на своем балконе, рассказывает, как создать наилучшие условия для выращивания рассады.
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Проблемы при выращивании рассады
Живу я на первом этаже, прямое солнце у меня с рассвета до 13-14 часов дня. Потом оно убегает за дом напротив. Основная проблема — нехватка света для нормального роста растений. Дисбаланс в световом и тепловом режиме может сдвинуть поступление урожая на несколько недель.
А в городских квартирах у нас под окнами батареи, которые сушат воздух и локально сильно его перегревают. При недостатке света и повышенной температуре рассада очень сильно вытягивается.
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Регулирование температуры
Проблему с перегревом воздуха я решил установкой терморегуляторов на батареи. Ночью температуру снижаю, днем повышаю.
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Искусственная подсветка
Недостаток света у меня компенсирует система подсветки. Досвечиваю люминесцентными трубчатыми лампами. В светильнике их 4 штуки. Каждая лампа 18 Вт дает световой поток 1200 лм. Считаю, что в домашних условиях это самый эффективный вариант по соотношению цена/световой поток. И пожаробезопасно, так как лампы почти не нагреваются.
Освещаю рассаду каждый день по 12 часов примерно. То есть утром перед работой включаю, после работы выключаю.
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Советы по выбору светильников
На сегодня люминесцентные лампы стоят на втором месте по КПД после натриевых зеркальных ламп (ДНаЗ Рефлакс), которые используют в промышленном овощеводстве. Но ДНаЗ-лампы требуют дорогие спецсветильники и пусковые устройства, стоят недешево (несколько тысяч рублей) и, самое главное, очень сильно разогреваются. Для домашнего огорода их возможности избыточны.
Светодиодные светильники я не рассматриваю. Технология новая, только развивается и известных производителей пока нет, а подделок на тусклых светодиодах сейчас полно. Китайцы делают с виду очень яркие светодиоды, но с ужасным спектром и быстрой деградацией яркости. Поэтому экспериментировать не стал. Остановился на трубчатых люминесцентных.
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Цены на светильники во Владимире
Люминесцентные – от 418 рублей
Натриевые – от 1174 рублей
Светодиодные – от 888 рублей
Фитолампы – от 1399 рублей
Татьяна Лысова
Фото Михаила Кармишина
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