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Секреты выращивания рассады от хозяина балконного огорода

Улучшаем освещенность и температурный режим

  1. Важные условия для развития растений

    Чтобы рассада выросла здоровой и крепкой, необходимы не только хороший полив и подкормка, но и оптимальный температурный режим и освещенность. Блогер Михаил Кармишин, устроивший шикарный огород на своем балконе, рассказывает, как создать наилучшие условия для выращивания рассады.

  2. Проблемы при выращивании рассады

    Живу я на первом этаже, прямое солнце у меня с рассвета до 13-14 часов дня. Потом оно убегает за дом напротив. Основная проблема — нехватка света  для нормального роста растений. Дисбаланс в световом и тепловом режиме может сдвинуть поступление урожая на несколько недель.

    А в городских квартирах у нас под окнами батареи, которые сушат воздух и локально сильно его перегревают. При недостатке света и повышенной температуре рассада очень сильно вытягивается.

  3. Регулирование температуры

    Проблему с перегревом воздуха я решил установкой терморегуляторов на батареи. Ночью температуру снижаю, днем повышаю.

  4. Искусственная подсветка

    Недостаток света у меня компенсирует система подсветки. Досвечиваю люминесцентными трубчатыми лампами. В светильнике их 4 штуки. Каждая лампа 18 Вт дает световой поток 1200 лм.  Считаю, что в домашних условиях это самый эффективный вариант по соотношению цена/световой поток. И пожаробезопасно, так как лампы почти не нагреваются.

    Освещаю рассаду каждый день по 12 часов примерно. То есть утром перед работой включаю, после работы выключаю.

  5. Советы по выбору светильников

    На сегодня люминесцентные лампы стоят на втором месте по КПД после натриевых зеркальных ламп (ДНаЗ  Рефлакс), которые используют в промышленном овощеводстве. Но ДНаЗ-лампы требуют дорогие спецсветильники и пусковые устройства, стоят недешево (несколько тысяч рублей) и, самое главное, очень сильно разогреваются. Для домашнего огорода их возможности избыточны.

    Светодиодные светильники я не рассматриваю. Технология новая, только развивается и известных производителей пока нет, а подделок на тусклых светодиодах сейчас полно. Китайцы делают с виду очень яркие светодиоды, но с ужасным спектром и быстрой деградацией яркости. Поэтому экспериментировать не стал. Остановился на трубчатых люминесцентных.

  6. Цены на светильники во Владимире

    Люминесцентные – от 418 рублей

    Натриевые – от 1174 рублей

    Светодиодные – от 888 рублей

    Фитолампы – от 1399 рублей

    Татьяна Лысова

    Фото Михаила Кармишина

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