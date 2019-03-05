Что подарить на 8 Марта? Будьте оригинальны и романтичны!

Как приятно удивить девушку в самый женский праздник? Мы знаем! Подарить ей оригинальный и романтичный подарок. И не обязательно делать что-то своими руками. Мы знаем, что вы этого не любите, мужчины. Поэтому преподносите приятные вещи по нашей наводке и не благодарите! Да. И цветы обязательны, какой бы подарок для своей дамы вы ни выбрали.

Вариант 1. Станция красоты

Очень интересный подарок для девушек, которые ничего не успевают. Маленький шкафчик куда можно поставить все приятные мелочи: тени, тушь, кисти, румяна и прочее. Здесь также есть место для установки телефона или планшета, чтобы девушка могла посмотреть свой любимый сериал и успела накраситься вовремя. Это же прекрасно!

Цена: от 500 рублей

Вариант 2. Для исполнения желаний

Вы согласны с утверждением, что желания очень сильно влияют на нашу жизнь? Если да, то выбирайте этот презент. Он с оттенком романтики. Можно купить красивый открывающийся медальон, в который положить маленькую записочку с нежным пожеланием. Или записку с признанием в любви. Написать можно все, что вам хочется! Главное, чтобы потом обладательница медальона вложила туда свою записку с описанием того, что она хотела бы получить. Это обязательно нужно пояснить при вручении. Тогда все сбудется!

Цена: от 250 рублей

Вариант 3. Камера Polaroid

Мода всегда возвращается! Очень прикольный и актуальный сегодня подарок – камера Polaroid. Сейчас время цифровых фотоаппаратов и камер на телефонах. И когда получается поддержать только что отпечатанный снимок в руках – это превращается в волшебство. Единственное, надо не забыть купить сразу пленку в фотоаппарат. И тогда веселая фотосессия украсит праздник!

Цена: от 3000 рублей до 5000 рублей

Вариант 4. Эфирные масла или натуральное мыло

Идеальный подарок, когда не знаете, что подарить, – разнообразные эфирные масла или натуральное мыло. Все эти запахи сбивают девушек с ног и доставляют огромное удовольствие. Поверьте, такую мелочь всегда приятно получить в подарок.

Цена: от 200 рублей

Вариант 5. Чай из местных трав

У нас в городе есть очень много классных магазинов с чаем, который собран в нашей местности. Это, кстати, ключевой пункт, потому что травы, которые выросли в родной для нас полосе, оказывают лучшее воздействие на организм. Так что подарить набор вкусного чая станет проявлением заботы и любви. И, конечно, поводом для душевной беседы за чашкой ароматного напитка.

Цена: от 100 рублей

Вариант 6. Букетик из сухофруктов

У фуд-флориста можно заказать вкусный и красивый букет на 8 Марта. Или сделать его самому. Варианты и инструкцию по изготовлению можно посмотреть здесь. В ход пойдут финики, курага, чернослив, инжир, кумкват, вяленые груши, вяленые киви, ананасы, манго, дыня, папайя, помело, цукаты. А еще орехи: как в очищенном виде, так и в скорлупе. Фантазия тут безгранична! Фисташки, грецкий орех, арахис, макадамия, бразильский орех, лесной орех, кешью и даже кокос! Сухофрукты можно сочетать с обыкновенными фруктами, а также с имбирем, что становится особенно актуальным в сезон простудных заболеваний.

Юлия Митина

Заглавное фото: sornyakov.net

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