Не так страшна «ветряночная вечеринка», как ее последствия

Многие родители все еще считают ветряную оспу безобидной инфекцией. И до сих пор не прочь намеренно заразить ребенка, так как «в детстве ветрянка переносится легко». Некоторые из них даже специально посещают «ветряночные вечеринки». Педиатр Ирина Викторовна Моржанова расскажет нам о самых распространенных родительских заблуждениях, связанных с этой болезнью.

Ветрянка: испытано на себе

Помню ли я, как болела ветрянкой? Конечно, и это было ужасно: температура под 40 почти неделю, распухли лимфоузлы, высыпания повсюду и даже там, где не подумаешь, что они могут быть. А у меня пятый курс института, конец апреля, впереди выпускные экзамены и диплом.

Сначала я увидела на носу «прыщик», мои неугомонные руки тут же поспешили от него избавиться. Как оказалось, зря, маленький шрам остался на всю жизнь. А потом в течение нескольких часов тут и там стали появляться пузырьки, наполненные жидкостью, температура неумолимо ползла вверх. Вызванный на дом врач из студенческой поликлиники осторожно поинтересовался: «А вы не ездили ни в какие экзотические страны»?

Каждый пузырек я мазала зеленкой, которой потом практически умывалась, так все жутко чесалось. Именно тогда и промелькнула крамольная мысль: что ж меня в детстве специально не заразили ветрянкой, чтобы я в 20 лет так не страдала? Медсестра периодически звонила узнать, как дела. И когда стало можно появляться на людях, велела прийти на прием. На мой вопль «Я же вся в зеленке!» посоветовала отмываться водкой. До сих пор помню, как я еду в троллейбусе в зеленых пятнах, от меня пахнет водкой, а бабки с бидонами неодобрительно качают головой.

Ветрянка обошла стороной мою дочь. Когда я шла с ней гулять на площадку, мамы ветряночных детей издалека кричали: «У нас ветрянка, подходите обниматься или идите играть в другое место». В век Интернета уже никто не кричит на улицах, а оставляет посты в социальных сетях, например: «У меня чудесный пятилетний ветряночный мальчик, кто хочет заболеть, приезжайте!»

Мода на ветряночные вечеринки пришла к нам из США. Здоровых детей там специально приводили к больному обниматься, целоваться. Желающим из другого штата, города могли выслать по почте облизанные больным ребенком леденцы (за деньги)! Тут невольно вспомнишь монологи Задорнова про американцев.

С 1995 года в США стали делать прививку от ветряной оспы. Сегодня, если ребенок не переболел ветрянкой, без прививки во многих штатах нельзя посещать садики, школы и различные лагеря. Дочке во время первой поездки в Нью-Йорк пришлось на месте сделать прививку, иначе ее не брали в языковой лагерь. В американской школе, где она стала учиться (об этом можно почитать здесь ), прежде всего поинтересовались не оценками, а картой прививок.

Несмотря на то, что прививка от ветрянки в США обязательная, некоторые родители до сих пор отказываются прививаться и практикуют ветряночные вечеринки. В России, на Украине нынче «в моде» не только ветряночные вечеринки, но еще и коревые. Родители оправдаются: мол, иммунитет будет естественный, а в детстве не так страшно болеть. Лично я не понимаю такую позицию, мы же не в средневековье живем. Своему 2-летнему сыну делаю все прививки по графику и планирую в ближайшее время прививку от ветрянки.

Кстати, Владимирская область и без “коревых вечеринок” уже вышла из списка регионов, свободных от кори (о правилах вакцинации читайте здесь).

Заблуждение первое. Это детская легкая инфекция

По данным Минздрава России, в стране ежегодно болеют ветрянкой от 500 до 800 тысяч детей. Более чем у 10 000 детей развиваются осложнения в виде тяжелых инфекций кожи, суставов и мягких тканей, энцефалит и пневмония. Около 50 человек ежегодно погибают из-за этой болезни. Вы это знали?

– Ирина Викторовна, несмотря на статистику, наличие прививки, родители по-прежнему верят в то, что переболеть ветрянкой лучше в детстве, что это легкая инфекция: помазал зеленкой, почесался – все прошло.

– Ветряная оспа считается преимущественно детским инфекционным заболеванием. Дети чаще всего заболевают ветрянкой в осенне-зимний период. Заразиться просто: достаточно пообщаться с больным или побыть с ним в одном помещении. При разговоре, чихании и кашле возбудитель выделяется из организма больного и быстро распространяется дальше.

Да, обычно у детей эта болезнь протекает легко. Но ветряная оспа может быть и очень коварной. Коварство проявляется в осложнениях: менингит, неврит лицевого нерва, ветряночная пневмония или ветряночный энцефалит, сепсис, абсцесс, а для малышей до года ветрянка вообще опасна для жизни.

При легкой форме ветрянки у больного могут быть лишь единичные высыпания на коже. Но если не повезло и болезнь протекает тяжело, то повышается температура, болит голова, ощущается сильный зуд, слабость. Как именно перенесет ветрянку ваш малыш, без последствий ли – предсказать нельзя. Преднамеренно заражать ребенка – это все равно, что играть в русскую рулетку.

Есть еще один нюанс, о котором многие родители не задумываются. Ветряную оспу и опоясывающий лишай (герпес) вызывает один и тот же вирус Varicella-Zoster. Переболев ветрянкой, ребенок получает иммунитет. Но вирус на всю жизнь остается в организме, «засыпает» в потаенных участках спинного мозга (нервных ганглиях). И потом вызывает другое заболевание – опоясывающий герпес (лишай).

Опоясывающий герпес характеризуется затяжными и мучительными невралгическими болями (больным приходится лечиться в неврологическом отделении), а также имеет ряд осложнений в виде поражений нервной системы и внутренних органов – параличи, нарушение зрения.

Люди с опоясывающим герпесом могут быть источником заражения ветряной оспой. И у меня в практике недавно был такой случай: папа заболел опоясывающим лишаем, а ребенок на 21 день его заболевания – ветрянкой. Герпес у ребенка может проходить с тяжелыми головными болями, с галлюцинациями.

– Ребенок заболел, как лечить?

– Прежде всего, вызвать врача, который и решит, что нужно вашему ребенку. Лечение зависит от состояния малыша. Если высыпаний немного, температуры нет, то достаточно смазывать пузырьки зеленкой или специальным лосьоном, чтобы унять зуд. Если у больного высокая температура, токсикоз, много высыпаний на коже, врач назначает противогерпесные препараты; при бактериальных осложнениях – антибиотики, возможна и госпитализация.

Заблуждение второе. Прививаться нужно в течение нескольких лет

– На форумах в интернете идут споры и баталии, как правильно прививать ребенка от ветряной оспы. У нас в стране какая-то нестыковка у педиатров. Сделав прививку, например, в 2 года, некоторые врачи говорят, что вторую можно сделать в 4-6 лет (как на западе). В США, например, первая прививка против ветряной оспы предусмотрена в 12-15 месяцев и ревакцинация в 4-6 лет. Другие педиатры уверяют, что для детей и взрослых промежуток между двумя прививками – 6-8 недель. Как же правильно прививаться?

– Во Владимире сейчас в наличии прививка от ветряной оспы «Варилрикс». Вакцина зарегистрирована в 95 странах, в мире использовано более 55 миллионов доз. Я и мои коллеги рекомендуем такую схему: детям от года делать прививку дважды с промежутком в два месяца. Согласно инструкции, детям старше 13 лет и взрослым вакцина вводится дважды с интервалом не менее 6 недель.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова еще в прошлом году сказала, что с 2020 года Национальный календарь прививок расширится на две вакцинации: от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.

Есть такая информация. В России, кстати, зарегистрирована новая комбинированная вакцина «Приорикс-Тетра», которая будет защищать сразу от кори, паротита, краснухи и ветрянки. Она постепенно появляется в медицинских учреждениях страны. Но пока вакцина от ветряной оспы делается по желанию родителей и платно.

Подробнее о детских прививках можно почитать здесь.

Заблуждение третье. Привитым карантин не страшен

– В детском садике/школе выявлена ветрянка. В этом случае из группы/класса выводятся дети, которые не болели. Привитым можно ходить?

– Нет, привитые дети также выводятся из группы. Дело в том, что мы не знаем, в каком объеме у привитого ребенка выработались антитела. Случаи заражения вирусом ветряной оспы у привитых отмечаются очень редко, но они зарегистрированы

В учреждении объявляется карантин на 21 день. Если потом заболевают еще дети, кто ходил в садик, карантин будет продлен еще на три недели от даты, когда этот больной малыш был в садике последний раз.

Если ребенок был в контакте с заболевшим, то инфекция может проявиться с 11 по 21 день. Длительность инкубационного периода от 10 до 21 дня. Все это время ребенок прекрасно себя чувствует. Считается, что заразным он становится за пару дней до появления высыпаний. А уже через 5 дней с момента появления последних пузырьков вирус теряет активность и не представляет опасности для окружающих. Поэтому ветрянка в детском саду, как правило, не ограничивается несколькими неделями. Дети заболевают один за другим, и карантин может длиться с зимы по лето.

– Родители могут возразить, зачем прививать, если ребенок все равно может заболеть.

– У привитых детей заболевание ветряной оспой протекает в легкой форме: без высоких температур, большого количества высыпании, без осложнений.

– Если ребенок или взрослый был в контакте с заболевшим, можно ли что-то предпринять, чтобы не заболеть?

– Да, тактика экстренной профилактики после контакта с больным ветряной оспой у ранее не болевших и не привитых лиц (как у детей, так и у взрослых) – однократная вакцинация в течение 72 часов (иногда говорят о 96 часах). В дальнейшем необходимо пройти вакцинацию в полном объеме.

Заблуждение четвертое. Беременные и груднички всегда в зоне опасности

– Ветряная оспа – опасное заболевание для беременных и малышей первого года жизни. Как уберечься, что предпринять?

– Ветряная оспа у беременной женщины может вызвать поражения плода (первые 20 недель) или новорожденного (в последние дни перед родами). У грудничков тяжелая форма заболевания часто сопровождается повышением температуры, образованием долго незаживающих язв, судорогами и даже потерей сознания. Могут пострадать нервная система и внутренние органы: почки, легкие, сердце и суставы.

Всего этого можно избежать, если вовремя сделать прививку. Женщинам, планирующим беременность и не болевшим в детстве, не нужно испытывать судьбу, а привиться. Хочется напомнить также про прививки от кори и краснухи. Если вы не знаете, болели вы в детстве, были ли привиты или нет, то натощак сдайте анализ крови на антитела.

Все, кто будет окружать малыша первого года жизни (папа, старшие братья, сестры, бабушки, дедушки), должны быть привиты, если они ранее не болели этими инфекциями. И тогда родившийся малыш получит материнский иммунитет (если мама привита). А после года ему уже можно сделать прививку. При плановой вакцинации в один день с вакциной против ветряной оспы можно вводить любые вакцины (в разные места и разными шприцами), исключая вакцину БЦЖ.

* Средняя стоимость «Варилрикс» во Владимире – 3 900 руб.

Елена Середина

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