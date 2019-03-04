Прекрасный и ужасный дневной сон

Часто родители задаются вопросом плохого сна детей до трех лет. В одной из наших статей мы подробно изучили причины плохого сна ночью. Но не менее важным является и дневной сон ребенка. И часто родители испытывают сложности именно с тем, как уложить ребенка днем, даже если ночью он спит достаточно неплохо. О том, как создать хорошие условия для засыпания ребенка в течение дня, мы и поговорим в данной статье.

Для начала необходимо оценить общее время сна ребенка в течение суток за несколько дней, посмотреть, сколько он спит днем и сколько ночью. При этом не стоит забывать о таких коротких периодах, как 10-минутный сон в коляске или машине, прикинуть, часто ли они случаются. Такие короткие внеплановые отрезки сна могут сбить весь дневной график, и, конечно, их нужно избегать. Сравните полученные результаты с нормами сна и поймите, в каком направлении вам стоит решать проблемы, если таковые имеются.

Причины плохого сна – дневного и ночного – в принципе одни и те же, однако днем уложить ребенка спать все же сложнее. Каковы же эти причины, и где решение?

«Негативные» ассоциации со сном

В первые месяцы жизни ребенка мамы делают все, чтобы кроха крепко спал: дают грудь по первому требованию, качают в кроватке и коляске, активно применяют совместный сон. И это правильно. Так как до 4 месяцев малыш остро нуждается в маме и ее заботе, его нервная система еще не готова к навыку самостоятельного засыпания. Однако мамы, которые и после полугода активно прибегают к этим методам, рискуют приучить малыша засыпать только так и не иначе. Ребенок привыкает к засыпанию у груди или на руках у мамы. При этом его сон поверхностный, так как стоит маме отнять привычный «костыль», кроха просыпается, и цикл приходится повторять снова и снова. Вспоминаю, как мой сын в возрасте 1 года днем засыпал только с грудью и при моих попытках перекладывания просыпался вновь. Мне приходилось каждый день устраивать себе “гнездо” из подушек на диване и проводить эти полтора часа с ребенком на руках. Думаю, это знакомо многим мамам.

Решение:

Оказывается, все может быть по-другому. Я знала, что есть мамы, у которых дети засыпают сами. Это были детки, которые с первых месяцев не имели проблем со сном. И я считала, что это просто не мой случай. Мой ребенок должен был «перерасти» эту проблему. Но я все же стала изучать тему детского сна и методы самостоятельного засыпания и поняла, что все можно исправить, какой бы «запущенной» ни казалась ситуация. В итоге моя младшая дочь с 4 месяцев научилась засыпать сама.

В одной из прошлых статей я уже рассказывала о техниках самостоятельного засыпания — от самых лояльно-постепенных до кардинально-быстрых. Для каждого родителя — своя техника. Это непростая, но вполне выполнимая задача, особенно если есть желание и мотивация.

Проблема «негативных ассоциаций», на мой взгляд, самая сложная. Однако, решив ее, вы получите выспавшегося ребенка, вы будете высыпаться сами, у вас появятся силы и пару часов свободного времени, которое можно уделить себе любимой. Сплошные плюсы!

Неверный распорядок дня

Уже давно известно о существовании циклов, когда организм готов к засыпанию. В это время меняется гормональный фон, температура тела снижается, пульс замедляется. Если малыш уснет в это время, то его сон будет более крепким и продолжительным, и, проснувшись, кроха будет бодр и весел. Если же он, напротив, «перегуляет», то вы получите капризного и переутомленного ребенка, уложить которого будет задачей не из легких. Также важно знать, что такой сон не восстановит силы и малыш «встанет не с той ноги» и будет вести себя, будто бы не спал вовсе.

Решение:

До 4-6 месяцев режим сна у всех настолько разнится, что здесь вы должны лишь следить за нормой сна и бодрствования, чтобы установить для ребенка границы «день-ночь».

Примерно с 4-6 месяцев можно с уверенностью выстраивать режим. В это время — 2 дневных сна. И они должны сохраняться до 15-18 месяцев. Это обеспечивает детей запасом энергии.

Определите время утреннего подъема. Оно должно быть не позже 7.00. В таком случае малыш успеет устать к первому сну. Оптимальное время начала дневных снов – 8.30 – 9.00 и 12.30 – 13.00. Конечно, все дети разные, и некоторые из них начинают отказываться от второго сна достаточно рано, иногда даже до года. Чаще всего это ложный отказ, и такой порыв ребенка скорее всего пройдет через неделю-две. В таком случае родители должны предложить ребенку второй сон через какое-то время. Вы должны быть последовательны, и все придет в норму. При этом не забывайте о прелести «раннего укладывания» на ночь. Не стоит переутомлять ребенка. Укладывание в 7-8 вечера, как бы странно это ни звучало, является оптимальным для данного возраста. А уж сколько времени мама может уделить себе, уложив малыша так рано, я даже не буду говорить…

К полутора годам ваш малыш будет бодрствовать все больше времени и перейдет на один дневной сон. Время укладывания сдвинется к 12.00 – 12.30. Отход к ночному сну сохраняем в 20.00 настолько долго, насколько это возможно.

Резкий переход ко сну

Всем известно, что дети – это маленькие таксисты! Постоянно бегают туда-сюда! У них свой мир, новые открытия, новые знания. Они не поддаются взрослой логике, детский мозг работает иначе, и малыши пока совершенно не могут управлять своими эмоциями. Они не умеют чувствовать время. И когда ни с того ни с сего мама говорит: «Пора спать! »- ребенок не может остановиться и выражает протест любым способом.

Решение:

Стоит поработать над ритуалом отхода не только к ночному сну, но и к дневному. Это должны быть простые, но ежедневно повторяющиеся действия. Если вы будете каждый день выполнять их вместе, ребенок запомнит: если мама предлагает ему умыться, надеть пижамку, а затем почитать книжку, то следом за этим следует укладывание в постель. Даже если он не хочет спать, он будет знать о намерении мамы его уложить. И протест будет меньше.

Светло/шумно/душно в комнате для сна

Даже взрослому человеку сложно уснуть, когда для этого нет условий. Еще сложнее ребенку. Его может отвлечь любая мелочь: птичка запела за окном, солнышко заиграло лучиком… Какой тут сон! А когда сосед за стенкой решил повесить полочку в обед, то о сне малыша можно забыть совсем.

Решение:

Постарайтесь хоть немного затемнить комнату. Подойдут даже обычные шторы. В таком случае гормону сна — мелатонину — будет выработаться гораздо легче, а ведь именно он наш главный помощник в вопросах сна.

В жаркий летний день, а также в разгар отопительного сезона, когда воздух в комнате сухой, лучше всего проветрить спальню хотя бы в течение нескольких минут перед сном. В прохладной комнате уснуть намного легче, чем в жаркой.

Для сглаживания посторонних звуков можно воспользоваться «белым шумом» от радио или любого другого гаджета. Эти звуки создают фон, который поглощает сторонние звуки, “утягивает” малыша обратно в сон при легких пробуждениях. При этом ни взрослые, ни дети не формируют привязанности к “белому шуму” как к обязательному условию для сна.

Новые навыки

В течение первых двух лет жизни ребенок активно постигает новые умения и навыки. Вот он научился переворачиваться, затем встает на четвереньки, учится садиться и стоять у опоры, ходить и произносить первые слова. Как только малыш замечает, что в его арсенале появился новый навык, он начинает активно его оттачивать, даже во время сна. Особенно днем. Ведь как думает ребенок: «Вот я стою на четвереньках, вот уже могу стоять на двух ногах и вокруг, разглядывать игрушки и картинки. Зачем мне вообще теперь ложиться?» Вы переворачиваете его в горизонтальное положение, а он сразу встает и при этом смеется во все свои 4 зуба. Караул!

Решение:

Дайте малышу время. Пройдет неделя или чуть больше, и все вернется на круги своя. Предлагайте ему поиграть в период бодрствования. Если кроха только-только научился вставать, значит, он еще не умеет ложиться. Покажите ему, как это сделать. Возьмите любимую игрушку малыша, когда он встал в кроватке, медленно проведите ей от лица ребенка вниз к матрасу, пусть он потянется за игрушкой. Может, не с первого раза, но в итоге ребенок поймет, как из вертикального положения перейти в горизонтальное и самому лечь спать. Это касается и освоения других навыков. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок не выпрыгнул из кровати, когда он научится хорошо в ней стоять и начнет закидывать ноги на бортик. Вовремя опустите дно кроватки. Уберите мягкие бортики: ребенок может использовать их как трамплин.

Как вы уже могли заметить, все причины плохого сна ребенка днем, как и ночью, решаемы. Нужно только захотеть это изменить и поверить в свои силы. Я надеюсь, что мои советы помогут вам избежать ошибок, которые совершили я и сотни других мам по всему миру. Ведь мы всегда хотим помочь нашему ребенку, считаем, что он еще очень мал, что не справится сам. Поверьте, дети хоть и консервативны, но очень быстро привыкают к меняющимся условиям и учатся новому. Им нужно просто дать такую возможность. Спите спокойно и добрых снов!

Анастасия Волчек

Заглавное фото: econet.ru