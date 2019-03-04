Премьера «Доходного места» взяла зрителя за живое

В первый день весны Владимирский театр драмы представил на суд зрителей премьеру спектакля по классической пьесе Александра Островского «Доходное место» (12+). В качестве постановщика выступил известный театральный и кинорежиссер Дмитрий Астрахан. История, написанная более 160 лет назад, прозвучала на нашей сцене необыкновенно живо и актуально, потому что разговор в ней идет о вечных проблемах общества и государства – взяточничестве и коррупции. И преподана она была объемно, талантливо и с большим чувством юмора.

Взятка – норма жизни или порок общества? А взяточник – это человек, осуждаемый обществом или, в общем-то, одобряемый? И неужели убеждение «не пойман – не вор» есть главная философия русского человека? Все эти вопросы поставлены Островским полтора столетия назад, и выясняется, что они по-прежнему существуют. Человек слаб, в любое время в любом обществе он склонен стремиться жить лучше, стать богаче и ради этого будет совершать порой неблаговидные поступки.

С этим мировоззрением и пытается бороться автор, противопоставляя ему убеждения идеалиста Василия Жадова: «Я хочу сохранить за собой дорогое право глядеть всякому в глаза прямо, без стыда, без тайных угрызений». И спектакль показывает, как человеку приходится трудно при столкновении его идеалистического мировоззрения с реальной жизнью.

Как признался Дмитрий Астрахан, основным в работе над спектаклем стало стремление создать живые характеры, чтобы это были люди, с одной стороны, того времени, а с другой – чтобы эти люди были убедительными, со своими страстями, переживаниями, чтобы мы верили в их существование. Поэтому работе с актерами режиссер уделил много время. И артисты нашего театра его не подвели – в этом смогли убедиться пришедшие на премьеру зрители. Все образы в спектакле получились яркие, выпуклые, сочные, запоминающиеся.

В пьесе героев невозможно поделить на плохих и хороших. В каждом столько намешано всякого: и положительного, и негативного. И убеждения их, казалось бы, порочные, находят живую поддержку у зала. Например, слова Юлиньки Кукушкиной-Белогубовой, адресованные сестре: «Только не слушай ты, пожалуйста, своего мужа. Ты ему растолкуй хорошенько, что ты его даром любить не будешь. Ты, глупенькая, пойми, за что их даром любить-то, мужьев-то? Это довольно странно!» – вызвали аплодисменты у женской части зала.

Не забыла актерская труппа во главе с режиссером и то, что Островский написал комедию. И спектакль изобиловал гротескными персонажами и комичными ситуациями. Когда просто читаешь пьесу – видишь, что да, тема сатирическая, вечная. Классика – одним словом! А, оказывается, в ней еще и столько юмора, ее можно вот так вот вкусно и сочно преподнести, как это сделали в нашем театре.

Тем не менее комедией в чистом виде «Доходное место» назвать нельзя. Ведь мало того что Жадов не смог жить по своим убеждениям, но и его последние слова: «Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного,» – звучат весьма утопически. Сколько лет прошло со времен Островского, а в этом вопросе у нас в России, к сожалению, мало что изменилось.

Татьяна Лысова

Фото и видео Дмитрия Киреева