Основы правильной охоты в России заложил уроженец Мурома

Среди наших земляков, достигших известности на том или ином поприще во Владимирском крае оказался почти забыт Иван Григорьевич Шведов — муромлянин по рождению, прославившийся в Сибири как выдающийся охотовед, ученый, писатель и общественный деятель. Активный и деятельный сторонник правильной охоты и защитник животного мира, действительный член Восточно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества, он прожил меньше сорока лет, но его статьи и книги до сих пор востребованы, а в Иркутске, где в последние годы жил И. Г. Шведов, возглавляя основанное им Иркутское общество охотников, о нем и сегодня вспоминают с уважением и благодарностью. Его по праву можно назвать одним из зачинателей «любительского» охотоведения в Сибири, которое со временем превратилось в научную отрасль. Память о Шведове сохраняется и в науке: в его честь назван открытый им подвид ястреба-тетеревятника.

Предки Ивана Шведова происходят из Владимира. Именно оттуда подался в Оренбург в поисках лучшей доли его отец Григорий Александрович Шведов, родившийся во Владимире на Клязьме в 1804 году. Из Оренбурга Г. А. Шведов перебрался в Симбирск, где в 1831 году стал купцом 2-й гильдии. В 1835-м вместе с семейством он перебрался в город Ставрополь Симбирской губернии (ныне Тольятти). В 1837 году Григорий Шведов обосновался в Муроме, где приобрел земельный участок в 16-м квартале на Благовещенской улице (нынешней Тимирязева). Там он вскоре выстроил двухэтажный кирпичный особняк, а неподалеку приобрел полотняную фабрику. Местный краевед Титов писал: «Купец Г.А. Шведов, вновь устроив фабрику в лучшем виде, по своему капиталу и познанию в делах химии и механике обещает хороших успехов по этой мануфактурной промышленности». Кроме того, Шведов занимался переработкой сахарной свеклы. В 1843 году Григорий Александрович и его семейство — супруга Елена Ивановна и тогда еще пятеро детей получили звание потомственных почетных граждан.

Шестой ребенок Иван, родившийся в 1844 году в Муроме, был самым младшим в семье, имея трех старших братьев и двух сестер. Его детство прошло на берегах красавицы Оки. С первых лет жизни мальчик увлекался охотой и рыбалкой: ловил силками различных птиц, целыми днями и даже неделями высиживал с удочкой на реке.

Когда Ване исполнилось 12 лет, его судьба круто переменилась. Старшие братья Николай и Михаил Григорьевичи Шведовы подались в поисках лучшей доли в Сибирь — в то время немало выходцев из центральной России, в том числе и из Владимирской губернии, уезжали в сибирскую глухомань, пытаясь разбогатеть. Шведовы вместе с купцами Ефимом Михайловичем Медовиковым и Алексеем Сергеевичем Юдиным взяли в аренду казенный Александровский винокуренный завод, расположенный в Иркутской губернии в 70 верстах от Иркутска и способный производить до 700 тысяч ведер вина в год. В 1856-м Николай и Михаил Шведовы вытребовали младшего брата к себе, и в декабре того же года, совершив целое путешествие из Мурома в Восточную Сибирь, Иван Шведов приехал в Александровский завод, представлявший собой большой поселок с почти трехтысячным населением, с церковью, больницей и училищем. Правда, большинство его жителей составляли ссыльно-каторжные, которые использовались на заводе в качестве рабочих, а также воинская команда для охраны каторжников.

Впрочем, смотритель завода в 1850-е гг. Карл Осипович Бернатович был человеком вполне гуманным. Он женился на Александре Раевской — старшей дочери декабриста Владимира Федосеевича Раевского, бывшего майора и героя Отечественной войны 1812 года, друга Пушкина и однокашника Грибоедова по Московскому университетскому благородному пансиону, тоже занимавшегося винными откупами и жившего неподалеку от Александровского завода. Шведовы были хорошо знакомы и с Бернатовичами, и с Раевским.

В Александровском заводе Иван Шведов прожил 10 лет. Именно там он стал завзятым охотником, получив отличную практику, благо, что сибирская природа с бескрайними лесами и изобилием всевозможного зверья и дичи подходила для этого как нельзя лучше. Наставником в охотничьем искусстве для него стал старший брат Николай — меткий стрелок и опытный охотник, любивший побродить с ружьем по окрестной тайге. Помогая в коммерции, Иван все свободное время отдавал охоте, вскоре превзойдя в этом старших братьев и, несмотря на молодость, стал одним из лучших охотников в Александровском.

Сильное впечатление произвела на него книга Сергея Тимофеевича Аксакова «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». Позже И. Г. Шведов вспоминал о том времени: «Вновь перечитав от доски до доски Аксакова, я усердно принялся за воспитание собаки… Я поспешно вставал чуть свет каждое утро, брал ружье, патронташ, наполненный всевозможной дробью, и бежал без оглядки на ближайшее болото, весь проникнутый впечатлением поэтического рассказа Аксакова о валовом прилете дичи в привольные оренбургские степи, мечтая и сам встретить что-либо подобное… Встречал я щеголя селезня, а то и целый табун уток, соблазнительно красовавшихся на отдаленном фоне зеркальной поверхности воды. На краю пашни, у подошвы горы, заводил свои протяжные ноты кроншнеп. Пролетали длинной вереницей гуси. С Ангары слышались переливчатые трели лебедей, а из лесу доносилась музыка тетеревиных концертов…»

Начав с охоты, Шведов вскоре стал увлеченным натуралистом и краеведом. Уже в 1859 году столичный «Журнал охоты» опубликовал его первую статью, а всего в этом журнале и в другом «Природа и охота» шведовских статей, заметок и очерков было напечатано целых 43, по большей части об особенностях сезонной охоты в Сибири. Главным же трудом Ивана Григорьевича стала книга охотничьих рассказов «Записки сибирского Немврода» (Немврод или Нимрод — библейский царь-охотник), изданная в Сант-Петербурге в 1880 году. Эту книгу очень высоко оценил издатель журнала «Природа и охота», первый российский охотовед Леонид Павлович Сабанеев.

В числе важнейших работ Шведова — «Заметка иркутского охотника», «Первые шаги на пути охотничьей практики» и «Зимние и весенние заметки из Иркутска», опубликованные в 1878 – 1882 гг. Шведов пунктуально вел дневники с фенологическими наблюдениями и описанием местных птиц, собирал различные коллекции, вел переписку с известными учеными-орнитологами в Москве и Петербурге. Он выступал за регулируемое охотоведение и стал первым иркутским охотоведом, начавшим борьбу с браконьерством. Он резко критиковал охотящихся в неустановленные сроки, и добился запрещения «неправильной» охоты.

Шведовы перебрались в Иркутск, занимаясь различными торговыми оборотами, в том числе золотодобычей. В Муром они не вернулись, продав отцовский дом с садом муромскому купцу Максиму Афанасьевичу Каратыгину — этот здание до сих пор известно как «дом Каратыгина». Кстати, в Муроме про сыновей Г. А. Шведова время от времени пишут, что, мол, продали дом, потому, что разорились. А это, мягко говоря, не совсем верно. Иван Григорьевич Шведов сам стал иркутским купцом 1-й гильдии, но в коммерческих делах по-прежнему находился в тени своих братьев, увлекаясь охотой и изучением природы в различных ее проявлениях. В 1872 году иркутский губернатор Константин Николаевич Шелашников и И. Г. Шведов учредили в Иркутске «Общество сибирских охотников».

Это было третье общество охотников в России после московского и казанского. Шведов стал первым председателем этого общества и возглавлял его до самой кончины. «Общество сибирских охотников» занималось содержанием и разведением породистых охотничьих собак: гончих, легавых, зверовых. Члены общества регулярно получали финансовую помощь из городской казны для уничтожения хищных зверей, особенно когда в окрестностях Иркутска появлялось много волков. Но наиболее доходной статьей общества стали поступления от продажи оружия и охотничьих аксессуаров, а также обучение владением оружием и стрельбе в специально устроенном для этого тире.

В 1880 году Иван Григорьевич был избран гласным (депутатом) Иркутской городской думы. В Интендантском парке Иркутска, самом популярном в городе, Шведов организовал проведение национальных дней охотников, когда представители проживавших там разных этнических диаспор демонстрировали традиции и обычаи национальной охоты. Особой популярностью пользовались дни польской охоты, так как именно поляки у сибиряков тогда славились репутацией отменных охотников и таежных следопытов. В специальном парковом павильоне иркутяне могли отведать различные блюда из дичи, добытой местными охотниками.

Современники называли И. Г. Шведова одним из даровитых сибиряков, «человеком» в истинном смысле этого слова, всегда легко отзывавшемся на все честное и благородное.

Иркутский купец 1-й гильдии Иван Григорьевич Шведов скоропостижно скончался 24 сентября 1882 года в Иркутске всего лишь в 38-летнем возрасте. Среди сибирских охотников он до сих пор является легендой.

Николай Фролов

На верхнем фото: привал иркутских охотников, начало XX века.