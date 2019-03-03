18+

Основы правильной охоты в России заложил уроженец Мурома

«Сибирский Немврод» с берегов Оки

Среди наших земляков, достигших известности на том или ином поприще во Владимирском крае оказался почти забыт Иван Григорьевич Шведов — муромлянин по рождению, прославившийся в Сибири как выдающийся охотовед, ученый, писатель и общественный деятель.  Активный и деятельный сторонник правильной охоты и защитник животного мира, действительный член Восточно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества, он прожил меньше сорока лет, но его статьи и книги до сих пор востребованы, а в Иркутске, где в последние годы жил И. Г. Шведов, возглавляя основанное им Иркутское общество охотников, о нем и сегодня вспоминают с уважением и благодарностью. Его по праву можно назвать одним из зачинателей «любительского» охотоведения в Сибири, которое со временем превратилось в научную отрасль. Память о Шведове сохраняется и в науке: в его честь назван открытый им подвид ястреба-тетеревятника.

Иван Шведов

Предки Ивана Шведова происходят из Владимира. Именно оттуда подался в Оренбург в поисках лучшей доли его отец Григорий Александрович Шведов, родившийся во Владимире на Клязьме в 1804 году. Из Оренбурга Г. А. Шведов перебрался в Симбирск, где в 1831 году стал купцом 2-й гильдии. В 1835-м вместе с семейством он перебрался в город Ставрополь Симбирской губернии (ныне Тольятти). В 1837 году Григорий Шведов обосновался в Муроме, где приобрел земельный участок в 16-м квартале на Благовещенской улице (нынешней Тимирязева). Там он вскоре выстроил двухэтажный кирпичный особняк, а неподалеку приобрел полотняную фабрику. Местный краевед Титов писал: «Купец Г.А. Шведов, вновь устроив фабрику в лучшем виде, по своему капиталу и познанию в делах химии и механике обещает хороших успехов по этой мануфактурной промышленности». Кроме того, Шведов занимался переработкой сахарной свеклы. В 1843 году Григорий Александрович и его семейство — супруга Елена Ивановна и тогда еще пятеро детей получили звание потомственных почетных граждан.

Шестой ребенок Иван, родившийся в 1844 году в Муроме, был самым младшим в семье, имея трех старших братьев и двух сестер. Его детство прошло на берегах красавицы Оки. С первых лет жизни мальчик увлекался охотой и рыбалкой: ловил силками различных птиц, целыми днями и даже неделями высиживал с удочкой на реке.

Бывший дом Шведовых в Муроме, в котором родился Иван Шведов

Так выглядит это здание сейчас

Когда Ване исполнилось 12 лет, его судьба круто переменилась. Старшие братья Николай и Михаил Григорьевичи Шведовы подались в поисках лучшей доли в Сибирь — в то время немало выходцев из центральной России, в том числе и из Владимирской губернии, уезжали в сибирскую глухомань, пытаясь разбогатеть. Шведовы вместе с купцами Ефимом Михайловичем Медовиковым и Алексеем Сергеевичем Юдиным взяли в аренду казенный Александровский винокуренный завод, расположенный в Иркутской губернии в 70 верстах от Иркутска и способный производить до 700 тысяч ведер вина в год. В 1856-м Николай и Михаил Шведовы вытребовали младшего брата к себе, и в декабре того же года, совершив целое путешествие из Мурома в Восточную Сибирь, Иван Шведов приехал в Александровский завод, представлявший собой большой поселок с почти трехтысячным населением, с церковью, больницей и училищем. Правда, большинство его жителей составляли ссыльно-каторжные, которые использовались на заводе в качестве рабочих, а также воинская команда для охраны каторжников.

Впрочем, смотритель завода в 1850-е гг. Карл Осипович Бернатович был человеком вполне гуманным. Он женился на Александре Раевской — старшей дочери декабриста Владимира Федосеевича Раевского, бывшего майора и героя Отечественной войны 1812 года, друга Пушкина и однокашника Грибоедова по Московскому университетскому благородному пансиону, тоже занимавшегося винными откупами и жившего неподалеку от Александровского завода. Шведовы были хорошо знакомы и с Бернатовичами, и с Раевским.

Декабрист В. Ф. Раевский в Сибири

В Александровском заводе Иван Шведов прожил 10 лет. Именно там он стал завзятым охотником, получив отличную практику, благо, что сибирская природа с бескрайними лесами и изобилием всевозможного зверья и дичи подходила для этого как нельзя лучше. Наставником в охотничьем искусстве для него стал старший брат Николай — меткий стрелок и опытный охотник, любивший побродить с ружьем по окрестной тайге. Помогая в коммерции, Иван все свободное время отдавал охоте, вскоре превзойдя в этом старших братьев и, несмотря на молодость, стал одним из лучших охотников в Александровском.

Иркутский охотник со спаниелем. Конец XIX века

Сильное впечатление произвела на него книга Сергея Тимофеевича Аксакова «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». Позже И. Г. Шведов вспоминал о том времени: «Вновь перечитав от доски до доски Аксакова, я усердно принялся за воспитание собаки… Я поспешно вставал чуть свет каждое утро, брал ружье, патронташ, наполненный всевозможной дробью, и бежал без оглядки на ближайшее болото, весь проникнутый впечатлением поэтического рассказа Аксакова о валовом прилете дичи в привольные оренбургские степи, мечтая и сам встретить что-либо подобное… Встречал я щеголя селезня, а то и целый табун уток, соблазнительно красовавшихся на отдаленном фоне зеркальной поверхности воды. На краю пашни, у подошвы горы, заводил свои протяжные ноты кроншнеп. Пролетали длинной вереницей гуси. С Ангары слышались переливчатые трели лебедей, а из лесу доносилась музыка тетеревиных концертов…»

Начав с охоты, Шведов вскоре стал увлеченным натуралистом и краеведом. Уже в 1859 году столичный «Журнал охоты» опубликовал его первую статью, а всего в этом журнале и в другом «Природа и охота» шведовских статей, заметок и очерков было напечатано целых 43, по большей части об особенностях сезонной охоты в Сибири. Главным же трудом Ивана Григорьевича стала книга охотничьих рассказов «Записки сибирского Немврода» (Немврод или Нимрод — библейский царь-охотник), изданная в Сант-Петербурге в 1880 году. Эту книгу очень высоко оценил издатель журнала «Природа и охота», первый российский охотовед Леонид Павлович Сабанеев.

Записки сибирского Немврода» И. Г. Шведова

В числе важнейших работ Шведова — «Заметка иркутского охотника», «Первые шаги на пути охотничьей практики» и «Зимние и весенние заметки из Иркутска», опубликованные в 1878 – 1882 гг. Шведов пунктуально вел дневники с фенологическими наблюдениями и описанием местных птиц, собирал различные коллекции, вел переписку с известными учеными-орнитологами в Москве и Петербурге. Он выступал за регулируемое охотоведение и стал первым иркутским охотоведом, начавшим борьбу с браконьерством. Он резко критиковал охотящихся в неустановленные сроки, и добился запрещения «неправильной» охоты.

Александровская каторжная тюрьма, перестроенная из Александровского винокуренного завода. Фото начала XX века

Руины Александровской тюрьмы сегодня

Шведовы перебрались в Иркутск, занимаясь различными торговыми оборотами, в том числе золотодобычей. В Муром они не вернулись, продав отцовский дом с садом муромскому купцу Максиму Афанасьевичу Каратыгину — этот здание до сих пор известно как «дом Каратыгина». Кстати, в Муроме про сыновей Г. А. Шведова время от времени пишут, что, мол, продали дом, потому, что разорились. А это, мягко говоря, не совсем верно. Иван Григорьевич Шведов сам стал иркутским купцом 1-й гильдии, но в коммерческих делах по-прежнему находился в тени своих братьев, увлекаясь охотой и изучением природы в различных ее проявлениях. В 1872 году иркутский губернатор Константин Николаевич Шелашников и И. Г. Шведов учредили в Иркутске «Общество сибирских охотников».

Иркутский губернатор К. Н. Шелашников — единомышленник И. Г. Шведова

Это было третье общество охотников в России после московского и казанского. Шведов стал первым председателем этого общества и возглавлял его до самой кончины. «Общество сибирских охотников» занималось содержанием и разведением породистых охотничьих собак: гончих, легавых, зверовых. Члены общества регулярно получали финансовую помощь из городской казны для уничтожения хищных зверей, особенно когда в окрестностях Иркутска появлялось много волков. Но наиболее доходной статьей общества стали поступления от продажи оружия и охотничьих аксессуаров, а также обучение владением оружием и стрельбе в специально устроенном для этого тире.

В 1880 году Иван Григорьевич был избран гласным (депутатом) Иркутской городской думы. В Интендантском парке Иркутска, самом популярном в городе, Шведов организовал проведение национальных дней охотников, когда представители проживавших там разных этнических диаспор демонстрировали традиции и обычаи национальной охоты. Особой популярностью пользовались дни польской охоты, так как именно поляки у сибиряков тогда славились репутацией отменных охотников и таежных следопытов. В специальном парковом павильоне иркутяне могли отведать различные блюда из дичи, добытой местными охотниками.

Современники называли И. Г. Шведова одним из даровитых сибиряков, «человеком» в истинном смысле этого слова, всегда легко отзывавшемся на все честное и благородное.

Иркутский купец 1-й гильдии Иван Григорьевич Шведов скоропостижно скончался 24 сентября 1882 года в Иркутске всего лишь в 38-летнем возрасте. Среди сибирских охотников он до сих пор является легендой.

Николай Фролов

На верхнем фото: привал иркутских охотников,  начало XX века.

 

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Как герой наполеоновских войн Владимирскую губернию споил

История "эффективного менеджера" XIX века

Мстёрский крестьянин восстановил памятник на могиле Пушкина

Выходец из Мстёры стал членкором Академии наук

Владимирцы привели на трон дочь Петра Великого

Дворцовый переворот прошёл с участием наших земляков

Подсудимый возглавил владимирский суд

Бывшего вице-губернатора оправдали после 8 лет следствия

Жена губернатора блистала на владимирской сцене

Счастливая жизнь во Владимире закончилась катастрофой

Что читали наши предки зимой?

Новогодние и рождественские праздники были лучшим временем для чтения