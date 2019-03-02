В каких фильмах снимался владимирец Вадим Яковлев?

В какой картине 1976 года Вадиму Яковлеву досталась роль начальника производственного цеха, который старается выйти в передовики, не гнушаясь никакими средствами? «Везучий человек» «Легко ли быть добрым» «Контрольная по специальности» Правильно! Неправильно! -

В какой военной кинотрилогии, снятой по произведениям Василя Быкова в 1981 году, Вадим Яковлев сыграл главную роль старшего лейтенанта Константина Ананьева? «Освобождение» «Вариант «Омега» «Долгие версты войны» Правильно! Неправильно! -

В каком детском кино 1981 года Вадим Яковлев душевно исполнил эпизодическую роль капитана Енакиева? «Сын полка» «Мальчишки» «Александр Маленький» Правильно! Неправильно! -

В каком криминальном фильме 1982 года Вадим Яковлев неожиданно предстал перед зрителями в образе зловещего интригана-контрабандиста и убийцы? «Груз без маркировки» «Сумка инкассатора» «Таможня» Правильно! Неправильно! -

В какой производственной ленте 1984 года Вадим Яковлев сыграл роль заместителя директора шахты, в которой случился обвал и в забое остались двое шахтеров? «Тайное голосование» «Восемь дней надежды» «Штормовое предупреждение» Правильно! Неправильно! -

В какой картине 1989 года Вадим Яковлев создал яркий образ продажного прокурора Ивана Христофоровича? «Криминальный квартет» «Девять неизвестных» «Львиная доля» Правильно! Неправильно! -

В каком сериале 90-х годов Вадим Яковлев восхитил всех ролью куратора Олега Филипповича Тихомирова? «КГБ в смокинге» «Охота на Золушку» «Агент национальной безопасности» Правильно! Неправильно! -

В какой многосерийной ленте 2005 года Вадим Яковлев идеально подошел на роль министра иностранных дел СССР Андрея Громыко? «Галина» «Брежнев» «Дело гастронома № 1» Правильно! Неправильно! -

В каком фильме бесподобный английский актер Шон Коннери говорит голосом Вадима Яковлева? «Лига выдающихся джентльменов» «Скала» «Горец» Правильно! Неправильно! -