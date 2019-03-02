В каких фильмах снимался владимирец Вадим Яковлев?

В какой картине 1976 года Вадиму Яковлеву досталась роль начальника производственного цеха, который старается выйти в передовики, не гнушаясь никакими средствами?
Правильно!
Неправильно!
-
В какой военной кинотрилогии, снятой по произведениям Василя Быкова в 1981 году, Вадим Яковлев сыграл главную роль старшего лейтенанта Константина Ананьева?
Правильно!
Неправильно!
-
В каком детском кино 1981 года Вадим Яковлев душевно исполнил эпизодическую роль капитана Енакиева?
Правильно!
Неправильно!
-
В каком криминальном фильме 1982 года Вадим Яковлев неожиданно предстал перед зрителями в образе зловещего интригана-контрабандиста и убийцы?
Правильно!
Неправильно!
-
В какой производственной ленте 1984 года Вадим Яковлев сыграл роль заместителя директора шахты, в которой случился обвал и в забое остались двое шахтеров?
Правильно!
Неправильно!
-
В какой картине 1989 года Вадим Яковлев создал яркий образ продажного прокурора Ивана Христофоровича?
Правильно!
Неправильно!
-
В каком сериале 90-х годов Вадим Яковлев восхитил всех ролью куратора Олега Филипповича Тихомирова?
Правильно!
Неправильно!
-
В какой многосерийной ленте 2005 года Вадим Яковлев идеально подошел на роль министра иностранных дел СССР Андрея Громыко?
Правильно!
Неправильно!
-
В каком фильме бесподобный английский актер Шон Коннери говорит голосом Вадима Яковлева?
Правильно!
Неправильно!
-
В какой знаменитой киносаге Вадим Яковлев озвучивал зловещего канцлера Палпатина?
Правильно!
Неправильно!
-
Поделиться:
Обсуждение