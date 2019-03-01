Как оригинально провести выходные?

Лекция «Старый город в старом фото» 12+

В Центральной городской библиотеке Владимира стартует открытый городской лекторий «Место найдётся», посвященный культуре, истории и архитектуре нашего города. Первую лекцию проведет организатор и руководитель исторического паблика «Назад в прошлое | город Владимир» в «ВКонтакте» Александр Пронин. Он расскажет о том, как зародилась идея сбора старых фотографий города, сложно ли их добывать и почему это так интересно и увлекательно.

На книжно-иллюстративной выставке «Губерния на старых открытках» участники встречи смогут увидеть наборы открыток с видами Владимира разных лет издания, стереооткрытки 1967 года, книги из серии «Энциклопедия открыток с видами городов и населенных пунктов Владимирской губернии до 1918 года» и другие краеведческие издания из фонда Центральной городской библиотеки.

Центральная городская библиотека: Суздальский пр-кт, 2

2 марта в 13.00

Вход свободный