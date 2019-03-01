18+

Как оригинально провести выходные?

Все мероприятия абсолютно бесплатны

  1. Музыкально-поэтическая программа фестиваля "Реки-руки"

  2. Совершите путешествие в прошлое

    Лекция «Старый город в старом фото» 12+

    В Центральной городской библиотеке Владимира стартует открытый городской лекторий «Место найдётся», посвященный культуре, истории и архитектуре нашего города. Первую лекцию проведет организатор и руководитель исторического паблика «Назад в прошлое | город Владимир» в «ВКонтакте» Александр Пронин. Он расскажет о том, как зародилась идея сбора старых фотографий города, сложно ли их добывать и почему это так интересно и увлекательно.

    На книжно-иллюстративной выставке «Губерния на старых открытках» участники встречи смогут увидеть наборы открыток с видами Владимира разных лет издания, стереооткрытки 1967 года, книги из серии «Энциклопедия открыток с видами городов и населенных пунктов Владимирской губернии до 1918 года» и другие краеведческие издания из фонда Центральной городской библиотеки.

    Центральная городская библиотека: Суздальский пр-кт, 2

    2 марта в 13.00

    Вход свободный

  3. Закройте хоккейный сезон

    ХК «Владимир»  – ХК «Химик» г. Гусь-Хрустальный 6+

    В субботу пройдет очередная игра чемпионата Владимирской области по хоккею. Владимирская команда сразится с хоккейным клубом «Химик» из Гусь-Хрустального. По итогам 13-го тура наша команда находится на первом месте, а гусевчане – на седьмом. Хотя ХК «Владимир» образовалась совсем недавно. В нее входят бывшие выпускники спортшколы по фигурному катанию и хоккею. Все матчи чемпионата области в ледовом комплексе “Владимир” проходят с аншлагом. Хочется верить, что это символизирует возрождение хоккея на владимирской земле.

    Ледовый комплекс «Владимир»: пр-кт Ленина, д. 79а

    2 марта в 13.00

    Вход свободный

    Фото: roofhvo.join.hockey

  4. Посетите фестиваль в ГТК "Суздаль"

    XI Международный конкурс-фестиваль «Золотая легенда» 0+

    В Суздале состоится XI Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного детско-юношеского творчества «Золотая легенда». Мероприятие организовано творческим объединением «Триумф», г. Санкт-Петербург. В конкурсе-фестивале принимают участие коллективы, дуэты и сольные исполнители из России и зарубежных стран. Конкурсные выступления и гала-концерт проходят на сцене концертного зала ГТК «Суздаль».

    Номинации, по которым происходит отбор юных дарований, очень разнообразны: танцевальное, вокальное, инструментальное, театральное творчество, цирковое искусство, молодые исполнители и барды. Фестиваль включает выставку изобразительного (живопись, графика), прикладного и фотоискусства, а также конкурс костюма (лучший национальный, сценический костюм, лучшая модель). В конкурсных отборах по разным направлениям и жанрам музыкально-художественного творчества участвуют юные таланты, начиная с 4 лет.

    ГТК: г. Суздаль, ул. Коровники, 45

    2 марта с 10.00 до 20.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/triumph_org

  5. Откройте для себя мир пастели

    Выставка «Проходя не мимо» 0+

    В Доме художника Центрального парка открывается выставка художника-дизайнера-педагога Полины Варежкиной (Мурашовой). Она знаменует некий этап в жизни художника, повод остановиться и взглянуть со стороны на свое творчество. На выставке представлены работы в смешанной технике масляной и сухой пастели, выполненные на одном дыхании во время пленэров. Не проходите мимо!

    Полина Варежкина родилась в городе Владимире. Увлечение рисованием привело её в 9 лет во Дворец детско-юношеского творчества. В 11 лет она поступила во Владимирскую  художественную школу в класс Светланы Журавлёвой и закончила ее с отличием. Принимала активное участие в  городских и областных конкурсах и выставках, а также в Международной выставке детского рисунка «Я вижу мир». В 2001 году во Владимирском доме мира состоялась её персональная выставка графики. Окончила Владимирский гуманитарный университет художественно-графического факультета в 2008 году. В данный момент преподает в студии Петра Кончаловского (Москва) и Sunnys Days (Владимир). Самостоятельно занимается творчеством и любит ходить на пленэры.

    Дом художника в Центральном парке

    2 марта в 16.00

    Выставка работает до 17 марта с 11.00 до 19.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/varezhkina_polina

  6. Познакомьтесь с детским театром

    Спектакль «Забыть Герострата!» 12+

    Юношеский драматический театр «Контакт» при ДДюТ приглашает владимирцев посмотреть трагикомедию Григория Горина. Сквозь толщу веков к нам дошло имя великого преступника Герострата , сжегшего храм Артемиды славного города Эфеса. Но чем закончилась попытка забыть человека, который во что бы то ни стало решил доказать, что «гораздо сильнее воли богов — человеческая наглость»?

    Образцовый юношеский театр «Контакт» существует при Дворце детско-юношеского творчества уже 30 лет. В его репертуаре – всегда самые актуальные произведения русских и зарубежных классиков, пьесы драматургов наших дней. Отличительная черта «Контакта» – во всех его постановках живет дух романтизма.

    Малый зал ДДюТ: ул. Мира, 8, каб. 321

    2 марта в 17.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/club3957847

  7. Покатайтесь на лыжах ночью

    «Гонка светлячков» 16+

    В Доброграде состоится необыкновенный по красоте и количеству позитивных эмоций спортивный флешмоб. На несколько часов темный заснеженный лес осветится сотнями огней, источником которых станут бегущие «лыжники-светлячки». На трассе полностью выключат все электрическое освещение, установив только светящиеся ориентиры.

    Массовый лыжный заезд в налобных фонариках пройдет в Доброграде уже во второй раз. Поучаствовать в забеге может любой желающий, независимо от уровня подготовки.

    г. Доброград Ковровского района

    2 марта в 19.00

    Начало регистрации в 18.00 в банкетном зале «Гнездо Аиста»

    Вход свободный

    Фото: gorod-dobrograd.ru

  8. Посмотрите с детьми мультики

    Кинотеатр «Милосердие и порядок» в выходные порадует детей и их родителей сборником мультфильмов и двумя полнометражными анимационными лентами. Лучшие работы студии «Союзмультфильм»  (СССР, 1975 – 1988, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.

    Прелестную волшебную историю «Хранитель Луны» представляют французские аниматоры (2015, 0+). Начало в 13.30. Забавные приключения ожидают в музыкальном мультфильме «Распрекрасный принц» (США, 2018, 6+). Начало в 16.00.

    Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

    2 и 3 марта в 10.30, 13.30, 16.00

    Вход свободный

  9. Пощекочите себе нервы

    «Волк и семеро козлят» 16+

    Отец и сын живут одни в домике у леса. Они почти никуда не выходят. Каждый их новый день напоминает предыдущий. Его формируют ритуалы сына, которые отец старается соблюдать.
    Авторы этого документального фильма Елена Гуткина и Генрих Игнатов учились в Московской школе нового кино, в лаборатории Артура Аристакисяна. Мировая премьера фильма прошла в октябре прошлого года на старейшем фестивале документального кино «DOK Leipzig» в Германии.

    Вот что пишет о фильме «Волк и семеро козлят» журнал Timeout:

    «Пощекотать себе нервы, оказавшись в зале, словно в засаде, где боязнь пошевелиться возникает из ощущения угрозы нарушить композицию. Потому что на протяжении часа пытаются пробиться, ощутить, понять человека, ментально находящегося в другом пространстве. В своей страшной, но привычной сказке. А может быть, это только кажется, что сказка страшная? Ограниченное пространство создает удушающую атмосферу, а звуковая составляющая воздействует на психику, вводя зрителя в подавленное состояние. Внешне мрачный и темный язык фильма демонстрирует феноменальный для российского документального кинематографа киноязык, которому не могут не подчиниться ни главный герой, ни сам зритель. Катарсис в виде отвращения, хрупкость грани между психическими состояниями и желание никогда не оказаться в той реальности только предстоит пережить тем, кто подобно главному герою не закроется в своем лишенном прямых солнечных лучей доме, а выберется в кино».

    ДК: ул. Стрелецкая, 25

    3 марта 18.00

    Вход бесплатный по регистрации

  10. Планируйте свои будни

    Спектакль «За закрытой дверью» 16+

    Пьеса великого французского писателя, драматурга и философа Жана-Поля Сартра написана в 40-х годах XX столетия и представляет собой один из лучших образцов драматургии экзистенциалистского направления. Но в пьесе речь идет не о сложных философских построениях, а о том, что волнует всех людей: о жизни и смерти, о любви и ненависти, о наших отношениях с другими людьми.

    В некую комнату, которая оказывается тем самым загробным миром, Адом, где людей ждет наказание за их земные грехи, попадают три человека: писатель-пацифист Жозеф Гарсен, почтовая служащая Инес Серано и холеная аристократка Эстель Риго. Три незнакомых человека становятся друг для друга смыслом и проклятием, целью и помехой, объектом вожделения и ненависти. А Ад оборачивается неким подобием коммунальной квартиры, где и вместе существовать невыносимо, и порознь скучно.

    «Сартр по-русски» — так московский театр «Игроки» определил для себя жанр спектакля. То есть французское изящество, тонкость и ирония дополнены русской страстностью и бесшабашностью. А соединяют их в одно целое популярные российские артисты Андрей Соколов, Ирина Алферова, Елена Медведева, Вячеслав Бондарчук.

    Арт-Дворец: ул. Северная, 2а

    5 марта 19.00

    Цена билета – 850 – 2050 руб.

    Фото: vk.com/event175457632

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: gorod-dobrograd.ru

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