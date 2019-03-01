Как оригинально провести выходные?

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Музыкально-поэтическая программа фестиваля "Реки-руки"
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Совершите путешествие в прошлое
Лекция «Старый город в старом фото» 12+
В Центральной городской библиотеке Владимира стартует открытый городской лекторий «Место найдётся», посвященный культуре, истории и архитектуре нашего города. Первую лекцию проведет организатор и руководитель исторического паблика «Назад в прошлое | город Владимир» в «ВКонтакте» Александр Пронин. Он расскажет о том, как зародилась идея сбора старых фотографий города, сложно ли их добывать и почему это так интересно и увлекательно.
На книжно-иллюстративной выставке «Губерния на старых открытках» участники встречи смогут увидеть наборы открыток с видами Владимира разных лет издания, стереооткрытки 1967 года, книги из серии «Энциклопедия открыток с видами городов и населенных пунктов Владимирской губернии до 1918 года» и другие краеведческие издания из фонда Центральной городской библиотеки.
Центральная городская библиотека: Суздальский пр-кт, 2
2 марта в 13.00
Вход свободный
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Закройте хоккейный сезон
ХК «Владимир» – ХК «Химик» г. Гусь-Хрустальный 6+
В субботу пройдет очередная игра чемпионата Владимирской области по хоккею. Владимирская команда сразится с хоккейным клубом «Химик» из Гусь-Хрустального. По итогам 13-го тура наша команда находится на первом месте, а гусевчане – на седьмом. Хотя ХК «Владимир» образовалась совсем недавно. В нее входят бывшие выпускники спортшколы по фигурному катанию и хоккею. Все матчи чемпионата области в ледовом комплексе “Владимир” проходят с аншлагом. Хочется верить, что это символизирует возрождение хоккея на владимирской земле.
Ледовый комплекс «Владимир»: пр-кт Ленина, д. 79а
2 марта в 13.00
Вход свободный
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Посетите фестиваль в ГТК "Суздаль"
XI Международный конкурс-фестиваль «Золотая легенда» 0+
В Суздале состоится XI Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного детско-юношеского творчества «Золотая легенда». Мероприятие организовано творческим объединением «Триумф», г. Санкт-Петербург. В конкурсе-фестивале принимают участие коллективы, дуэты и сольные исполнители из России и зарубежных стран. Конкурсные выступления и гала-концерт проходят на сцене концертного зала ГТК «Суздаль».
Номинации, по которым происходит отбор юных дарований, очень разнообразны: танцевальное, вокальное, инструментальное, театральное творчество, цирковое искусство, молодые исполнители и барды. Фестиваль включает выставку изобразительного (живопись, графика), прикладного и фотоискусства, а также конкурс костюма (лучший национальный, сценический костюм, лучшая модель). В конкурсных отборах по разным направлениям и жанрам музыкально-художественного творчества участвуют юные таланты, начиная с 4 лет.
ГТК: г. Суздаль, ул. Коровники, 45
2 марта с 10.00 до 20.00
Вход свободный
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Откройте для себя мир пастели
Выставка «Проходя не мимо» 0+
В Доме художника Центрального парка открывается выставка художника-дизайнера-педагога Полины Варежкиной (Мурашовой). Она знаменует некий этап в жизни художника, повод остановиться и взглянуть со стороны на свое творчество. На выставке представлены работы в смешанной технике масляной и сухой пастели, выполненные на одном дыхании во время пленэров. Не проходите мимо!
Полина Варежкина родилась в городе Владимире. Увлечение рисованием привело её в 9 лет во Дворец детско-юношеского творчества. В 11 лет она поступила во Владимирскую художественную школу в класс Светланы Журавлёвой и закончила ее с отличием. Принимала активное участие в городских и областных конкурсах и выставках, а также в Международной выставке детского рисунка «Я вижу мир». В 2001 году во Владимирском доме мира состоялась её персональная выставка графики. Окончила Владимирский гуманитарный университет художественно-графического факультета в 2008 году. В данный момент преподает в студии Петра Кончаловского (Москва) и Sunnys Days (Владимир). Самостоятельно занимается творчеством и любит ходить на пленэры.
Дом художника в Центральном парке
2 марта в 16.00
Выставка работает до 17 марта с 11.00 до 19.00
Вход свободный
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Познакомьтесь с детским театром
Спектакль «Забыть Герострата!» 12+
Юношеский драматический театр «Контакт» при ДДюТ приглашает владимирцев посмотреть трагикомедию Григория Горина. Сквозь толщу веков к нам дошло имя великого преступника Герострата , сжегшего храм Артемиды славного города Эфеса. Но чем закончилась попытка забыть человека, который во что бы то ни стало решил доказать, что «гораздо сильнее воли богов — человеческая наглость»?
Образцовый юношеский театр «Контакт» существует при Дворце детско-юношеского творчества уже 30 лет. В его репертуаре – всегда самые актуальные произведения русских и зарубежных классиков, пьесы драматургов наших дней. Отличительная черта «Контакта» – во всех его постановках живет дух романтизма.
Малый зал ДДюТ: ул. Мира, 8, каб. 321
2 марта в 17.00
Вход свободный
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Покатайтесь на лыжах ночью
«Гонка светлячков» 16+
В Доброграде состоится необыкновенный по красоте и количеству позитивных эмоций спортивный флешмоб. На несколько часов темный заснеженный лес осветится сотнями огней, источником которых станут бегущие «лыжники-светлячки». На трассе полностью выключат все электрическое освещение, установив только светящиеся ориентиры.
Массовый лыжный заезд в налобных фонариках пройдет в Доброграде уже во второй раз. Поучаствовать в забеге может любой желающий, независимо от уровня подготовки.
г. Доброград Ковровского района
2 марта в 19.00
Начало регистрации в 18.00 в банкетном зале «Гнездо Аиста»
Вход свободный
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Посмотрите с детьми мультики
Кинотеатр «Милосердие и порядок» в выходные порадует детей и их родителей сборником мультфильмов и двумя полнометражными анимационными лентами. Лучшие работы студии «Союзмультфильм» (СССР, 1975 – 1988, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
Прелестную волшебную историю «Хранитель Луны» представляют французские аниматоры (2015, 0+). Начало в 13.30. Забавные приключения ожидают в музыкальном мультфильме «Распрекрасный принц» (США, 2018, 6+). Начало в 16.00.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
2 и 3 марта в 10.30, 13.30, 16.00
Вход свободный
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Пощекочите себе нервы
«Волк и семеро козлят» 16+
Отец и сын живут одни в домике у леса. Они почти никуда не выходят. Каждый их новый день напоминает предыдущий. Его формируют ритуалы сына, которые отец старается соблюдать.
Авторы этого документального фильма Елена Гуткина и Генрих Игнатов учились в Московской школе нового кино, в лаборатории Артура Аристакисяна. Мировая премьера фильма прошла в октябре прошлого года на старейшем фестивале документального кино «DOK Leipzig» в Германии.
Вот что пишет о фильме «Волк и семеро козлят» журнал Timeout:
«Пощекотать себе нервы, оказавшись в зале, словно в засаде, где боязнь пошевелиться возникает из ощущения угрозы нарушить композицию. Потому что на протяжении часа пытаются пробиться, ощутить, понять человека, ментально находящегося в другом пространстве. В своей страшной, но привычной сказке. А может быть, это только кажется, что сказка страшная? Ограниченное пространство создает удушающую атмосферу, а звуковая составляющая воздействует на психику, вводя зрителя в подавленное состояние. Внешне мрачный и темный язык фильма демонстрирует феноменальный для российского документального кинематографа киноязык, которому не могут не подчиниться ни главный герой, ни сам зритель. Катарсис в виде отвращения, хрупкость грани между психическими состояниями и желание никогда не оказаться в той реальности только предстоит пережить тем, кто подобно главному герою не закроется в своем лишенном прямых солнечных лучей доме, а выберется в кино».
ДК: ул. Стрелецкая, 25
3 марта 18.00
Вход бесплатный по регистрации
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Планируйте свои будни
Спектакль «За закрытой дверью» 16+
Пьеса великого французского писателя, драматурга и философа Жана-Поля Сартра написана в 40-х годах XX столетия и представляет собой один из лучших образцов драматургии экзистенциалистского направления. Но в пьесе речь идет не о сложных философских построениях, а о том, что волнует всех людей: о жизни и смерти, о любви и ненависти, о наших отношениях с другими людьми.
В некую комнату, которая оказывается тем самым загробным миром, Адом, где людей ждет наказание за их земные грехи, попадают три человека: писатель-пацифист Жозеф Гарсен, почтовая служащая Инес Серано и холеная аристократка Эстель Риго. Три незнакомых человека становятся друг для друга смыслом и проклятием, целью и помехой, объектом вожделения и ненависти. А Ад оборачивается неким подобием коммунальной квартиры, где и вместе существовать невыносимо, и порознь скучно.
«Сартр по-русски» — так московский театр «Игроки» определил для себя жанр спектакля. То есть французское изящество, тонкость и ирония дополнены русской страстностью и бесшабашностью. А соединяют их в одно целое популярные российские артисты Андрей Соколов, Ирина Алферова, Елена Медведева, Вячеслав Бондарчук.
Арт-Дворец: ул. Северная, 2а
5 марта 19.00
Цена билета – 850 – 2050 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: gorod-dobrograd.ru
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