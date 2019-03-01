День кошек. Подарите пушистику здоровье!

Первого марта по всей России отмечается День кошек. Этот праздник появился благодаря Московскому музею кошки в 2004 году. Многие котовладельцы в этот день дарят любимцам новые игрушки или вкусные лакомства. Однако нашим пушистым иногда нужно совсем не это.

По статистике, около 70% домашних кошек никогда в своей жизни не посещали ветеринара. А ведь это здоровье! Такие мелочи, как обычный профилактический прием и простейшие анализы, могут спасти вашему котейке жизнь. О том, какие же обследования пройти, мне рассказала ветеринарный врач Арина Мельникова.

– Хозяева котов и правда посещают ветклинику реже хозяев собак?

– Я бы так не сказала. В ветеринарные клиники обращается примерно одинаковое количество владельцев кошек и собака. Но кошки по природе более скрытны, поэтому владельцы, как правило, замечают, что что-то не так с питомцем уже в тяжелых, запущенных состояниях.

– Какими болезнями болеют котики?

– Наиболее часто мы выявляем заболевания желудочно-кишечного тракта, инфекции и паразитов, заболевания мочеполовой систем. Также нередко коты и кошки болеют сахарным диабетом.

– С какими симптомами следует обратиться к специалисту незамедлительно?

– Первыми звоночками для владельцев может служить то, что питомец стал не таким игривым, как раньше, меньше кушает, больше пьет, чаще или реже посещает лоток, «шкодничает» в неположенных местах. При любом подозрении на плохое самочувствие лучше обратиться к ветеринарному врачу. Не теряйте драгоценное время!

– Как часто следует проходить профилактический осмотр и с какого возраста?

– Мы рекомендуем проходить плановое ежегодное обследование всем кошкам старше 5 лет. Оно включает в себя анализы крови, проверку гормонов щитовидной железы и обзорное УЗИ брюшной полости. Это позволяет выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить его развитие, тем самым продлив жизнь вашему любимцу.

– Бытует мнение, что если котик не выходит на улицу, ему не нужны никакие прививки. Так ли это на самом деле?

– Прививать кота необходимо, даже если животное находится исключительно на домашнем содержании. Невозможно создать идеально стерильные условия. Контакт с улицей все равно происходит: через предметы одежды, людей, обувь, сумки и так далее. Некоторые возбудители болезней летучи и высоко контагиозны. В практике у нас часто бывают случаи заболевания вот таких «домоседов», у которых мы диагностируем серьезные проблемы. В некоторых ситуациях спасти животное уже не удается, так как время упущено. А ведь этого можно было бы избежать. Поэтому обязательно прививайте своих питомцев, ведь их жизни в ваших руках!

– Есть мнение, что все корма – вредные и лучше готовить питомцу еду самостоятельно. Какого мнения придерживаются профессионалы?

– Принципиальной разницы здесь нет. И в том, и в другом случае можно составить для питомца здоровый рацион. Если вы выбираете «домашнюю» пищу, то надо подойти к этому ответственно и варить питомцу еду по потребности. Например, рассчитывать соотношение белка и углеводов, витаминов, жиров и других показателей. Если предпочитаете готовые корма, то выбирайте те, что хорошего качества, и рассчитывайте количество по весу питомца. Все животные разные, поэтому и подход должен быть индивидуальным. Всю подробную информацию вам расскажет специалист на приеме.

– Скоро начнется сезон отпусков, поэтому многим котовладельцам важно, какие обследования необходимо сделать, чтобы все было хорошо во время отдыха?

– Все довольно просто. Вам необходимо сделать комплексную прививку от вирусных заболеваний и бешенства, а также обработаться от гельминтов, блох и клещей.

P.S. от автора. Те, кто давно следит за моими публикациями, в курсе, что со мной вместе проживает очаровательный кот Люк. Этой весной ему исполняется пять лет, а значит, он уже вполне зрелый мужчина и обследоваться ему как раз пора.

Каких-то жалоб у нас не было, но я все-таки решила проверить здоровье своего питомца на всякий случай. В результате медосмотра у котейки нашли гастрит и холецистит, а также предрасположенность к сахарному диабету. Кот у меня обычный и до обследования питался кормами из ближайшего супермаркета. В данный момент Люк на диете, через месяц будем делать повторное УЗИ брюшной полости. Кстати, для этого котикам бреют пузико, но ради здоровья можно и потерпеть.

Берегите своих котеек!

Ваша кошатница-блогер Алена Славина

Заглавное фото: pharmmedexpo.ru