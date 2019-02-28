Спасаем обувь от реагентов

Реагенты, слякоть, влажность, мокрый снег и прочие причины могут превратить ваши новенькие ботиночки в повидавшую виды страшную обувь, которую можно сразу выбрасывать на помойку. Единственное спасение от этих напастей – правильный уход. О нем нам и рассказала настоящий обувной шопоголик Яна Фиткевич.

– Какой вред наносят обуви реагенты?

– Они оставляют на обуви белесые разводы. Химия въедается в ваши ботинки и начинает деформировать кожу, делая ее жесткой, задубевшей. Грубо говоря, структура кожи разлагается. Быстрее всего портится от реагентов обувь из замши. Самая стойкая – резиновая обувь.

За каждым материалом свой уход, но есть единые правила для снежной каши и слякоти

Используйте перед каждым выходом водоотталкивающей спрей. Это поможет вам сохранить обувь от влаги.

Не ходите по обочинам и не попадайте в глубокий снег. Обычно там скапливаются реагенты.

Сразу после возвращения с улицы приступайте к чистке обуви.

Можете, как делают во многих европейских странах, надевать на обувь бахилы или пакеты, чтобы соль не попадала на поверхность. Но ходить так не очень удобно.

– Как чистить кожаную обувь?

– Всем кажется, что чистить обувь – это очень долгий и скучный процесс, поэтому никто обычно не уделяет этому внимания. На самом деле чистка обуви занимает буквально 5 минут. Надо просто знать, как и чем чистить.

Для начала с обуви удаляется пыль, мусор, песок. Иначе при чистке все это может поцарапать кожу.

Затем ботинки нужно отмыть от старых средств и грязи. Для этого никогда не используйте воду: она может испортить хорошую кожу. Используйте специальные шампуни для обуви. Если у вас такого нет, то можно воспользоваться стеклоочистителем. Он справится с чисткой не хуже и вреда обуви не причинит. Возьмите салфетку и протрите сначала один ботинок, а потом другой.

Когда ботинки высохли (это происходит очень быстро), нужно нанести жир норки и дать ему впитаться. Сейчас этот этап особенно важен, потому что жир лучше всего отталкивает воду и не дает коже терять ее внешний вид.

Переходим к самой главной части – к крему. Уже найден «тот самый» рецепт, который позволяет сохранить вашу обувь идеальной. Если вы только что купили обувь, то вполне подойдет обычный восковой бесцветный крем. Но когда ботинки начнут тускнеть, понадобится их освежить. Вот тогда нужно будет подобрать крем по цвету. Тон крема должен быть слегка светлее обуви, но ни в коем случае не темней. Чтобы проверить цвет, можно намазать задник обуви. Там возможные ошибки будут менее заметны. Если все подходит, то используйте крем на весь ботинок.

Когда вы пользуетесь кремом, не забывайте, что стоить также смазывать ранты (деталь низа обуви, полоса из кожи, прошиваемая двумя швами насквозь и скрепляющая затяжную стельку, верх обуви и подошву), верхнюю часть подошвы и область перед набойкой.

Следующий этап – полировка обуви. Лучше всего с этой задачей справляется щетка из конских волос. Движения должны быть по принципу «туда-сюда». Ваша задача начать делать такие действия без лишнего нажима. Закончить полировку нужно тогда, когда щеточка начнет буквально летать и скользить по глянцевой поверхности обуви.

Далее берете кусок бархатной ткани и сглаживаете следы от щетки. Это заключительный этап чистки кожаной обуви.

– Как почистить замшевую обувь?

– В период слякоти, реагентов, влаги и прочих раздражающих условий замшевую обувь или обувь из нубука носить не стоит вовсе. Если вы выходите в такой обуви в слякоть, будьте уверены, что вы ее портите.

Для того чтобы смахивать пыль и лишнюю сухую грязь, подойдет щетка- «восьмерка» из кожи. Она так называется, потому что ее поверхность напоминает несколько восьмерок.

После очистки от пыли не стоит брать шампунь. Потому что замша, как и нубук, не переносит влагу. Избавиться от прочей грязи поможет наждачная резинка. А вот шампунь поможет только в очистке подошвы.

Лучше всего для замши подойдет спрей. Он также бывает цветной и бесцветный. А кремом вы можете смазать только подошвы или швы. Можно воспользоваться обычной зубной щеткой.

После всех этих действий вновь возьмите щетку-«восьмерку» и зачешите замшевый ворс в том направлении, в котором он был зачесан при покупке.

– Как чистить резиновую или лаковую обувь?

– Уход за резиновой обувью самый простой и примитивный. Ее достаточно просто помыть шампунем для обуви и дать высохнуть. Лаковая обувь чиститься так же, как и кожаная, но без жира норки. И крем придеться поменять. Для лаковой обуви подойдет не восковой, а силиконовый.

Юлия Митина

Заглавное фото: vk.com