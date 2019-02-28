Как я стала народным экскурсоводом

Второй год в городе Владимире работает проект «Подними глаза. Экскурсии от местных для местных». Суть его состоит в том, что каждый желающий может провести для земляков познавательную прогулку на близкую ему тему. Исторические, краеведческие, поэтические, музыкальные, юмористические, бегом и на велосипеде, дегустации, презентации – тем и форм авторских экскурсий трудно сосчитать. Проводят их краеведы, журналисты, преподаватели, предприниматели, музыканты, художники и просто увлеченные историей и жизнью города владимирцы. Мне очень нравятся эти экскурсии, я не устаю восхищаться знаниями и креативностью людей, заслуживающих звание народного экскурсовода. И как-то нежданно-негаданно сама влилась в их стройные ряды.

Вдохновляющая фотография

Однажды в Интернете мне на глаза попалось советское фото 60-х годов, на котором был запечатлен дом № 3 на улице Луначарского. Подпись гласила – «Здание совнархоза». Что за зверь такой? – заинтересовалась я и полезла искать информацию. Оказалось, что это слово означает отдел экономики и промышленности облисполкома, то есть обладминистрации, говоря современным языком.

Но интереснее было узнать, что дом, в котором раньше был совнархоз, а сейчас множество разных офисов, комитетов и отделений, был построен в середине XIX века. И разместилось в нем тогда женское епархиальное училище, а после революции – рабфак, потом энергомеханический техникум, в Великую Отечественную – госпиталь… А дом № 1 по соседству, с эффектными колоннами, – это всего лишь советская постройка 50-х годов, и до 90-х годов в нем располагалось строительное управление. А Госархив на пересечении улиц Луначарского и Батурина, оказывается, находится в перестроенном здании Воскресенской церкви конца XVIII века.

Эти несколько фактов заставили внимательно присмотреться к улице Луначарского, которая в путеводители города Владимира не попала, зато находится недалеко от его исторического центра.

Первичный осмотр

Внимательная, неторопливая прогулка показала, что Луначарка таит в себе множество загадок. На четной стороне ее сохранилось несколько полукаменных и каменных домов XIX века, здание, по форме очень напоминающее дореволюционный лабаз, и пяток советских построек 50-60-х годов. Причем одна из них, украшенная лепниной с советской символикой, скрывалась во дворе ветхого полукаменного двухэтажного дома и явно предназначалась для какого-нибудь небольшого учреждения.

Четная сторона улицы обрывалась на доме 28 и далее была не застроена. Хотя нечетная продолжалась до номера 43. На ней обнаружилось еще одно величественное здание под номером 13а с табличкой «Охраняется государством» и вывеской «Кадастровая палата».

Далее шла советская застройка 60-80-х годов, среди которой чудом сохранился деревянный двухэтажный дом, одиноко представляющий улицу с забавным названием Варварка.

Сбор информации

Дальнейшее кропотливое исследование на просторах Интернета дало несколько потрясающих открытий. Во-первых, улица Луначарского стала носить имя революционера и соратника Ленина только с 1923 года. До этого она называлась Воскресенской по имени церкви, которая на ней стояла, и была известна аж с XVII века.

Во-вторых, гордостью улицы до революции 1917 года были знаменитые огороды купцов Муравкиных, которые занимали почти весь левый берег Лыбеди. Здесь располагались около 20000 парников, в которых росли даже арбузы и дыни. Кстати, дом и склад Муравкиных сохранился на Луначарке до сих пор!

В-третьих, по планам архитектурной элиты советского Владимира 60-70-х годов, улица Луначарского должна была стать еще одной туристической достопримечательностью нашего города. Поэтому и не застраивали ее четную сторону, чтобы не закрывать вид на Ветшаный город и древние валы. И первый ресторан восточной кухни был открыт именно здесь, в доме № 35. И заведовать им пригласили не кого-нибудь, а Али Алиева, директора ресторана ГТК в Суздале.

За каждым домом и названием вставали интересные факты, говорящие цифры и потрясающие люди. Решение созрело твердое: экскурсии по Луначарке быть!

Подготовка маршрута

Но сбор информации – это еще не все. Нужно составить маршрут, определить, где его начало и конец, у каких объектов стоит остановиться и рассказать поподробнее, а какие упомянуть вскользь. Путь должен быть всем доступный, неутомительный и безопасный.

Я очень благодарна своей подруге, что она была моим первым экскурсантом и посмотрела на мою работу со стороны. Ее советы мне очень помогли. Мы вместе составили маршрут на бумаге, а потом провели «генеральную репетицию». Оказалось, что мне не хватает шпаргалки, потому что немыслимо с первого раза запомнить все имена, даты и факты.

А еще очень нужны были старинные фотографии, иллюстрирующие рассказ о прошлом этого места. Слава богу, такие нашлись в Интернете, а владелец одного маленького фотоателье обработал и распечатал их мне.

Первый опыт

Информация собрана и выучена, маршрут составлен, шпаргалки написаны, фотографии сделаны. Наступило время экскурсии. Волновалась я перед ней, как перед экзаменом. Плохо спала, разболелась голова, мне казалось, что я все забыла и с позором провалюсь.

На ватных ногах я пришла на место старта экскурсии и встретила там постоянных участников проекта «Подними глаза». Их родные, доброжелательные лица и поздравления с дебютом позволили мне расслабиться и почувствовать уверенность в себе. Пришло около 20 знакомых и незнакомых мне людей, желающих узнать, что там интересного есть на этой Луначарке.

Я открыла рот, чтобы начать экскурсию, и слова полились из меня сами собой. Меня несло, как голодного Остапа Бендера. Сосредоточенные лица, внимающие каждому моему слову, восхищенные возгласы «Вот это дом тех самых Муравкиных!», дружный смех над забавными историями окрыляли меня. После экскурсии многие подошли и лично поблагодарили, потому что не ожидали, что на такой неприметной улице, оказывается, столько всего неожиданного и интересного.

«Ну что, Татьяна, теперь ты почувствовала власть над людьми?» – шутливо спросил меня организатор проекта «Подними глаза» Миша Самойлов. Честно сказать, нет. Я была опустошена и растеряна. Мне не верилось, что я все-таки смогла это сделать. Бесценный, конечно, опыт, но повторять мне его тогда не хотелось. Очень уж много сил ушло у меня на ОДНУ экскурсию! Кроме того, я осознала, что какие-то факты я забыла сообщить, отдельные даты перепутала, а в чем-то даже соврала.

И снова «Здравствуйте!»

После первой моей экскурсии прошло два месяца. Недовольство собой притупилось, а радостные лица и благодарные слова моих первых экскурсантов по-прежнему грели мне душу. И я снова приняла предложение Миши Самойлова поучаствовать в проекте.

Вторую экскурсию все по той же улице Луначарского я провела гораздо спокойнее, меньше волновалась и учла недочеты прошлой. Даже подготовила к ней новые факты и сделала чуточку длиннее. Закончила не на Варварке, а у бывшего рыбного магазина «Океан». Несмотря на то что стоит он уже на Усти-на-Лабе, но у многих ассоциируется с Луначаркой. И про «Океан» тоже нашлось что рассказать, ведь это был первый сетевой магазин в городе, причем в советское время.

Сейчас готовлю две новые экскурсии. Ведь на самом деле это так увлекательно – открывать заново свой родной город и делиться этими открытиями с другими!

Татьяна Лысова

Фото Елены Волковой