Герои глазами детей

Тимофей Магничкин на конкурсе вместе со своими друзьями Яромиром Кисляковым и Петей Плотниковым представили номер о Герое Великой Отечественной войны Сергее Василисине. Именно его фамилию носит улица, где стоит детский садик ребят. Мальчики уже в таком юном возрасте знают, кем был Сергей Дмитриевич, где сражался и за что его посмертно наградили званием Героя Советского Союза. В садике ребятам рассказывали о том, что летом 1941 года во время ожесточенных боев с немецкими войсками под Мурманском наш земляк командовал ротой солдат после гибели командира. Он сражался, несмотря на ранения, и погиб, подорвавшись на мине.

– Когда ребята приходят в садик, они спрашивают, кто такой Василисин, Фатьянов, Сперанский, Тихонравов – в честь кого названы улицы, на которых они живут. Мы делаем специальные подборки и рассказываем ребятам о том, кем были эти люди, – рассказала воспитатель детского сада № 16 города Владимира Антонина Козлова. – Когда мы прочитали положение о конкурсе, мы решили использовать накопленные знания и показать образ нашего земляка, героя Великой Отечественной войны Сергея Василисина.