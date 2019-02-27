Герои глазами детей

-
В образах защитников
Во Владимире подвели итоги конкурса «Герой нашего времени». В этом году в оргкомитет поступило более 50 заявок из разных уголков области. Возраст участников – от 4 до 17 лет – исключительно мальчишки. Они предстали перед жюри в образах русских солдат и офицеров разных исторических эпох, литературных персонажей, великих спортсменов. В финал вышли 16 «героев». Мы отобрали для вас самые яркие выступления.
-
Пусть мама услышит, пусть разрешит!
Пятилетний Мирослав Широков на конкурсе со сцены наизусть читал стихотворение «Дозор» Зинаиды Александровой про собаку-пограничника. Произведение мальчик с родителями учил на слух: читать малыш еще не умеет. Образ пограничника выбрал потому, что именно они стоят на страже границ и первыми дают отпор врагу. К тому же у этих бойцов есть верные помощники – собаки, а Мирослав с папой их обожают. Вот только мама пока завести щенка запрещает. Номер Мирослава растрогал всех зрителей в зале. Надеемся, что мама малыша тоже прониклась историей дружбы пса с человеком и обязательно разрешит домашним завести четвероногого друга.
-
Героев надо знать
Тимофей Магничкин на конкурсе вместе со своими друзьями Яромиром Кисляковым и Петей Плотниковым представили номер о Герое Великой Отечественной войны Сергее Василисине. Именно его фамилию носит улица, где стоит детский садик ребят. Мальчики уже в таком юном возрасте знают, кем был Сергей Дмитриевич, где сражался и за что его посмертно наградили званием Героя Советского Союза. В садике ребятам рассказывали о том, что летом 1941 года во время ожесточенных боев с немецкими войсками под Мурманском наш земляк командовал ротой солдат после гибели командира. Он сражался, несмотря на ранения, и погиб, подорвавшись на мине.
– Когда ребята приходят в садик, они спрашивают, кто такой Василисин, Фатьянов, Сперанский, Тихонравов – в честь кого названы улицы, на которых они живут. Мы делаем специальные подборки и рассказываем ребятам о том, кем были эти люди, – рассказала воспитатель детского сада № 16 города Владимира Антонина Козлова. – Когда мы прочитали положение о конкурсе, мы решили использовать накопленные знания и показать образ нашего земляка, героя Великой Отечественной войны Сергея Василисина.
-
Помогали всем поселком
Еще один образ героя Великой Отечественной войны представил восьмилетний Даниил Дайнеко из поселка Вольгинский Петушинского района. Однажды мальчик увидел по телевизору фильм про шофера-фронтовика Ивана Никифоровича Шульгу. Герой увозил людей из блокадного Ленинграда и не потерял ни одного пассажира под вражескими обстрелами.
– Меня поразило, как героически Иван Никифорович спасал чужие жизни. Мне захотелось, чтобы все узнали, каким отважным и смелым он был, – рассказывает Даниил. – Когда мама сказала¸ что будет такой конкурс «Герой нашего времени», где можно будет показать этого героя, я сразу же согласился участвовать.
Помогал мальчику весь родной поселок. Его учительница позвонила маме одноклассника Даниила – тренеру по художественной гимнастике Ирине Малыгиной и попросила помочь с номером. В итоге на сцене мальчика поддерживали три очаровательные девушки-гимнастки – Даша, Соня и Настя. Их танец сделал выступление Даниила одним из самых запоминающихся.
-
Моряк в третьем поколении
Иван Фёдоров из Петушков на конкурсе представлял свою военную династию.
В его семье сразу пять моряков-подводников: два дяди, отец и главный моряк – двоюродный дедушка, вице-адмирал запаса Александр Нещерет.
В день конкурса Александр Иванович поддержал своего внучатого племянника – записал видеообращение к участникам конкурса и зрителям, которое показали на большом экране.
– Мы сразу решили, что у нас будет героем морской капитан, – рассказывает мама Вани Мария Фёдоров., – Так мы хотели показать всю нашу семью и воплотить на сцене образ моего дяди Александра Нещерета. Он прослужил на флоте 35 лет, командовал флотилией атомных подводных лодок. За годы службы он провел под водой пять лет своей жизни. Мы им очень гордимся. И Ваня тоже задумывается о профессии моряка в будущем.
Кстати, свое выступление мальчик посвятил маме – у нее в день гала-концерта был день рождения.
-
Самый оригинальный образ!
Удивил всех своим героем маленький Савелий Наумов из Петушков.
Он предстал в образе храброго Петушка – героя русских народных сказок. На выступлении мальчика поддерживали его воспитатели, родители и друзья.
– Петушок – это символ нашего родного города. Мы гордимся им, ведь во многих русских сказках именно Петушок приходит на помощь слабым и беззащитным, – рассказывает заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе детского сада № 46 города Петушки Ольга Голубева. – Он учит смелости, трудолюбию, учит добиваться справедливости, заботиться о других. Чем же не герой нашего времени?
-
Незнайка против гаджетов
Еще один необычный образ представил десятилетний Александр Татаринов. Он вышел на сцену в образе Незнайки.
Сразу же заявил жюри: «Я знаю, что мой персонаж вас удивил. Ведь герои обычно спасают людей. А Незнайка? Что он делает? Только фантазирует и хулиганит? Но в век, когда все в своих телефонах и планшетах, нам нужен именно такой герой. Который будет общаться и играть с друзьями на улице, а не сидеть в гаджетах с утра до ночи».
-
Лучшие из лучших!
Мнения жюри и зрителей сильно разошлись. Судьи и сами признают: все участники конкурса заслуживали победы, но выбирать все-таки пришлось. Победителями в разных возрастных номинациях стали:
- Кирилл Коломенцев (5 лет, МБДОУ «Детский сад № 2», г. Покров);
- Сергей Ясинский (9 лет, МАОУ г. Владимира «Гимназия № 35»);
- Александр Татаринов (10 лет, МБУК «Культурно-досуговый комплекс», г. Владимир);
- Владислав Стрижнев (14 лет, клуб «Олимпия» МБУ ДО «ДЮЦ Клуб», г. Владимир).
Алена Славина
Фото и видео предоставлены организатором конкурса – общественной организацией «Милосердие и порядок»
Обсуждение