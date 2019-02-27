Что вы знаете о фильме «Царь»?

О жизни и времени какого русского царя рассказывает фильм Павла Лунгина? Иван Грозный Борис Годунов Петр Великий Правильно! Неправильно! -

В каком суздальском монастыре расположились декорации Опричного дворца? Свято-Васильевском Спасо-Евфимиеве Александровском Правильно! Неправильно! -

На съемках какого совместного фильма Павел Лунгин увидел в Петре Мамонове противоречивого русского царя? «Такси-блюз» «Олигарх» «Остров» Правильно! Неправильно! -

Какой поступок пришлось совершить отцу Иоанну Охлобыстину, чтобы сыграть в фильме роль бесноватого царского шута? Обратиться к патриарху Кириллу с просьбой отстранить его от служения Около недели проработать санитаром в психиатрической больнице Похудеть за месяц на 10 килограммов Правильно! Неправильно! -

Для кого из актеров роль в фильме «Царь» стала последней в кино? Петр Мамонов (Иван Грозный) Юрий Кузнецов (Малюта Скуратов) Олег Янковский (митрополит Филипп) Правильно! Неправильно! -

Кто из известных современных русских писателей стал автором сценария фильма «Царь»? Борис Акунин Алексей Иванов Владимир Соболь Правильно! Неправильно! -

Любимым оператором кого из голливудских режиссеров и актеров является американец Том Стерн, снимавший лунгинского «Царя»? Питер Джексон Дэвид Финчер Клинт Иствуд Правильно! Неправильно! -

На каком европейском кинофестивале состоялся премьерный показ фильма «Царь»? Международный кинофестиваль в Каннах Берлинский международный кинофестиваль Венецианский кинофестиваль Правильно! Неправильно! -

Какие декорации фильма появились в Суздальском кремле? Царская опочивальня Пыточный городок Келья митрополита Правильно! Неправильно! -