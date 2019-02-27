Что вы знаете о фильме «Царь»?

О жизни и времени какого русского царя рассказывает фильм Павла Лунгина?
Правильно!
Неправильно!
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В каком суздальском монастыре расположились декорации Опричного дворца?
Правильно!
Неправильно!
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На съемках какого совместного фильма Павел Лунгин увидел в Петре Мамонове противоречивого русского царя?
Правильно!
Неправильно!
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Какой поступок пришлось совершить отцу Иоанну Охлобыстину, чтобы сыграть в фильме роль бесноватого царского шута?
Правильно!
Неправильно!
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Для кого из актеров роль в фильме «Царь» стала последней в кино?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из известных современных русских писателей стал автором сценария фильма «Царь»?
Правильно!
Неправильно!
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Любимым оператором кого из голливудских режиссеров и актеров является американец Том Стерн, снимавший лунгинского «Царя»?
Правильно!
Неправильно!
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На каком европейском кинофестивале состоялся премьерный показ фильма «Царь»?
Правильно!
Неправильно!
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Какие декорации фильма появились в Суздальском кремле?
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Неправильно!
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Какой иностранный фильм еще раньше был снят в Суздале на месте съемок картины Павла Лунгина?
Правильно!
Неправильно!
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