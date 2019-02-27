18+

Что вы знаете о фильме «Царь»?

В феврале 2008 года в Суздале начались съемки культовой картины

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Что вы знаете о фильме Павла Лунгина «Царь»? Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Какие киношедевры снимали в Суздале?

Проверьте свои знания по истории "Русского Голливуда"

Преображение Господне ждет нас в Яблочный Спас

Где и как отметить большой православный праздник