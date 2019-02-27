Чем удивят ремесленники фестиваля «Реки-Руки»?

-
Ярмарка мастеров
С 1 по 3 марта во Владимире пройдет традиционный фестиваль творчества “Реки-Руки”. Ярмарка мастеров, мастер-классы для всей семьи, музыкально-авторский концерт, народно-художественные промыслы будут радовать вас целых три дня. Ну а мы решили забежать вперед и рассказать об интересных мастерах, работы которых вы сможете найти на выставке. Познакомьтесь с ними и их творчеством!
-
Художник мехенди расписала хной 1200 человек
Маргарита Зинова: «Вот уже 2 года я работаю профессиональным художником мехенди (искусство росписи хной) под брендом ZiMaHenna. За это время я сделала рисунки более чем на 1200 людях. Рисовала у себя в студии, на разных мероприятиях, городских и всероссийских фестивалях.
Поэтому со всей ответственностью заявляю, что искусство мехенди – это ощущение своего тела, женственности, красоты и гармонии, это про чувство тепла даже в холодное время, про древние традиции и связь культур.
Я работаю не только с девушками и женщинами, но и с мужчинами, а также детьми, поскольку пропагандирую исключительно натуральные материалы. Женщины делают это для себя, готовятся так к фотосессиям и поездкам. Дети просят сделать сказочных героев на каникулы. Кстати, некоторые мамы выбирают рисунки хной как мотивацию в учебе и помощи по дому для своих детей-подростков. И удивительно – работает! А мужчины выбирают темы, имитирующие реальные татуировки. Мои работы отличить от настоящих тату сможет только очень опытный глаз».
Время работы и стоимость
Время выполнения одной росписи совершенно разное, поскольку зависит от размера рисунка, его плотности и сложности. От 20 до 40 минут в студии, около 10-12 минут на фестивалях (эскизы проще и лаконичней). Такая роспись в зависимости от кожи и ухода будет держаться от 7 до 20 дней. Стоимость – от 450 рублей.
-
Кожаных дел мастер
Жанна Виноградова: «Мы выполняем авторские изделия из натуральной кожи. Спектр изделий очень разнообразен: от эксклюзивных украшений до брутальной куртки байкера. Занимаемся этим делом с мужем около 10 лет.
Трудно сказать, сколько времени уходит на одно изделие. Здесь все индивидуально. Например, какое-то украшение я могу сделать на одном дыхании, примерно за 30-40 мин. А некоторые могу начать, потом отложить, думая, как сделать лучше. Иногда даже меняю задумку в процессе.
Я всегда любила делать украшения, но не могла определиться, с каким материалом хочу работать. Потом мы познакомились с моим мужем, который уже занимался кожей. И все сомнения отпали – я стала работать с кожей. Постепенно добавляли другие материалы: камни, мех и др. Главное условие, чтобы все было натуральное.
Конечно, когда занимаешься любимым делом, получаешь огромное удовольствие и удовлетворение. Это очень важно для творческого человека. Мы очень радуемся, когда люди носят наши изделия и тепло отзываются о нашей мастерской. Это самая лучшая благодарность!»
Стоимость
Украшения – от 250 до 3500 рублей. Например, простая подвеска из кожи стоит 200-300 рублей, а колье с натуральными камнями уже около 1500-2000 рублей. Кошельки, портмоне – от 600 до 4500 рублей. Ремни – от 800 до 4000 рублей. Одежда – от 8000 рублей. Сумки – от 1500 рублей.
-
Посуда ручной работы от семьи Зворыкиных
Юлия Зворыкина: «Мы занимаемся декором из запекаемой полимерной глины. Основное направление — это декор посуды и столовых предметов (ложки, вилочки, лопатки для торта, стаканы для кофе, баночки для смузи). Сейчас начали делать и украшения. Но нам все-таки по душе больше именно посуда. Работаем вдвоем: я и мой супруг.
Как у большинства девушек из мира ручной работы, начало моему увлечению было положено именно в декрете. А когда появились первые заказы, втянулся и супруг. Какие-то детали декора получаются лучше у него, а какие-то у меня. В итоге складывается нужная и красивая картинка.
Глина — долговечна, безопасна и нетоксична. Посудой и столовыми приборами из полимерной глины можно пользоваться по прямому назначению. Кружки, чашки, тарелки и ложечки могут стать прекрасным подарком для друзей и близких. Ведь это не только красивая, но практичная вещь!
Про количество времени на изготовление декора сложно ответить, так как все зависит от сложности и загруженности. Некоторые работы можем выполнить за 2-3 часа, не учитывая поклейку и упаковку, а некоторые можем и два-три дня делать».
Стоимость
Цены кружек с декором – от 700-800 рублей. Ложки – от 400-500 рублей. Стаканы для кофе, баночки для смузи – от 700 рублей. Прочая мелочь (скрепки, сережки, броши, маркеры и т.д.) – от 50-100 рублей.
-
Столярная мастерская Андрея Жильцова
Андрей Жильцов: «Я резьбой занимаюсь 4 года, но и до этого ещё в школе интересовался этой темой и даже что-то делал. Сейчас я начал с того, что просто ради интереса делал ложки, затем стали просить делать их на заказ. Потом появились другие предметы, украшения. Всем нравились мои работы, поэтому заказы не останавливались.
Не так давно начал делать кукольную миниатюру, которой занимаюсь и по сей день. Это более сложная работа. Времени на все уходит по-разному.
Самое долгое мое творение – это большой кукольный домик! Ушло почти 2 месяца!»
Стоимость
Мой миниатюрный домик стоит примерно 5000 – 6000 рублей. Он как настоящий! Внутрь можно добавить печку, кухонную утварь, кровати и т.п
-
Авторские куклы
Марина Саленко: «Меня зовут Марина. Куклами занимаюсь с февраля 2017 года. Началось все с того, что, увидев в Интернете фото авторских кукол, я пришла в дикий восторг!
Потом начала творить сама. А так как имеется художественное образование, создание кукол затянуло меня с головой. Конечно, первые мои куклы были очень простые, но даже на них нашелся любитель. Так образовался мой первый заказ на куклу.
Много кукол было сшито на заказ и очень много кукол – просто для души.
Стала обучаться новым техникам. Сначала текстильные куклы, позже куклы из капрона, грунтованный текстиль, ватные игрушки, куклы из полимерной запекаемой и самозатвердевающей глины. Всем техникам обучалась самостоятельно через Интернет.
На изготовление куклы времени уходит всегда по-разному, все зависит от техники, в которой будет выполняться изделие. Это может быть и два часа, и неделя.
А с недавних пор я создаю не только кукол. В моей авторской коллекции есть текстильные книги, интересные магниты, игрушки для малышей и украшения из полимерной глины».
Стоимость
Украшения – от 100 рублей. Маленькие куклы – от 400 рублей. Куклы тильды – от 800 рублей. Куклы из глины – от 3500 рублей.
Юлия Митина
Все фотографии из личного архива каждого мастера
Обсуждение