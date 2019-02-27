Чем удивят ремесленники фестиваля «Реки-Руки»?

Маргарита Зинова: «Вот уже 2 года я работаю профессиональным художником мехенди (искусство росписи хной) под брендом ZiMaHenna. За это время я сделала рисунки более чем на 1200 людях. Рисовала у себя в студии, на разных мероприятиях, городских и всероссийских фестивалях.

Поэтому со всей ответственностью заявляю, что искусство мехенди – это ощущение своего тела, женственности, красоты и гармонии, это про чувство тепла даже в холодное время, про древние традиции и связь культур.

Я работаю не только с девушками и женщинами, но и с мужчинами, а также детьми, поскольку пропагандирую исключительно натуральные материалы. Женщины делают это для себя, готовятся так к фотосессиям и поездкам. Дети просят сделать сказочных героев на каникулы. Кстати, некоторые мамы выбирают рисунки хной как мотивацию в учебе и помощи по дому для своих детей-подростков. И удивительно – работает! А мужчины выбирают темы, имитирующие реальные татуировки. Мои работы отличить от настоящих тату сможет только очень опытный глаз».

Время работы и стоимость

Время выполнения одной росписи совершенно разное, поскольку зависит от размера рисунка, его плотности и сложности. От 20 до 40 минут в студии, около 10-12 минут на фестивалях (эскизы проще и лаконичней). Такая роспись в зависимости от кожи и ухода будет держаться от 7 до 20 дней. Стоимость – от 450 рублей.