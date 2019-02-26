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Улица Гагарина: от княжеского дворца до «МакДоналдса»

История длиною в века

Улица Гагарина относится к историческому ядру города Владимира. Она спускается от улицы Большой Московской до Переднего Боровка, к пойме реки Лыбедь, убранной в коллектор. Улица Гагарина относительно недлинная, но играет важную роль в транспортной системе города, соединяя его ключевые направления. Из центра по ней можно попасть к мосту через Клязьму или в северную часть города – к улицам Горького, Луначарского, Мира и т.д. Кроме того, небольшая улица имеет богатую историю с домонгольских времен.

Княжеский дворец

Старший сын великого князя Всеволода III – Константин Всеволодович поначалу поставил здесь княжеский дворец. А в 1209 году на территории дворца появилась церковь архангела Михаила. При ней открылось училище, в котором детей обучали русские и греческие иноки. Константин Всеволодович передал школе богатейшую библиотеку, которую собирал несколько лет. Только греческих книг в ней было больше тысячи. Князь покупал их сам, а также получал в подарок от патриархов.

Фото: c8.alamy.com

Долгое время настоящим бедствием для горожан были многочисленные разорительные пожары. Город в основном был деревянным, после пожаров на месте домов оставалось лишь пепелище. Так, в 1221 году сгорела церковь архангела Михаила, а вместе с ней и школа с бесценной библиотекой. А еще через два года сгорел и сам княжеский дворец.

Владимирская Рублевка XIV века

В 2005 году в районе ул. Гагарина, д. 2, группой владимирских археологов была обнаружена сгоревшая татарская усадьба, свидетельствующая о присутствии богатой татарской семьи – по всей видимости, наместника. Его усадьба была построена в самом «престижном» для того времени районе Владимира. Именно здесь впоследствии было найдено самое большое количество кладов в городе, что позволило археологам прозвать это место «владимирской Рублевкой XIV века».

Фото: olga-andronova.blogspot.com

По характеру находок с огромной долей уверенности можно утверждать, что в усадьбе проживал ордынский татарин, поскольку найденные предметы никогда не использовались русскими и русские ими не торговали. При раскопках были обнаружены: фрагмент стеклянного кубка, изготовленного в Сирии (г. Алеппо, XIII-XIV век) в стиле «мамлюк», фрагмент фляги с тисненым орнаментом в форме «калыпе», изготовленной в Хорезме (XIV век), чаша или блюдо из керамики «Цзюнь-яо» (Китай, XII-XIII века) и кашинная керамика с арабской вязью (Иран, XIII-XIV век).

Кашинная керамика является уникальным «маркером» ордынцев (татаро-монгол). Она очень ценилась в Орде, и богатые татары привозили/увозили ее с собой на всей протяженности всей своей миграции и расселения.

Царицынская слобода

Гораздо позднее слободу на месте нынешней улицы Гагарина назвали Царицынской. В дошедшем до наших дней письме земского бургомистра Дубровина написано, что ночью 10 октября 1719 года в Царицынской слободе произошел большой пожар. Огонь уничтожил 79 дворов, городскую ограду, в городе и за городом 11 церквей и монастырей, гостиный двор, конскую таможню и соляные амбары.

В XVIII веке практически во всех губернских городах России центральные улицы назывались Царицынскими, Дворянскими, Московскими. Так было и во Владимире. Царицынскую слободу переименовали в улицу Царицынскую. А уже в конце XVIII века по указу Екатерины Второй для Владимира, как и для остальных городов, был разработан план застройки. Согласно  утвержденному императрицей плану следовало снести в центре все деревянные здания и на их месте выстроить каменные. Касалось это и Царицынской улицы.

Первая каменная застройка и дом губернатора

Купец Лазарев первым в 1781 году получил право на застройку. Под строительство ему тогда отвели 625 кв. сажен земли (примерно 1300 кв. м) у торгового моста напротив Гостиного двора. Вскоре на пересечении улиц Большой и Царицынской появилось новое 3-этажное здание. Спустя какое-то время в нем разместились “гостиничные номера” и ресторан. В базарные дни на втором этаже дома в ресторане гуляли купцы. Именно тут 20 января 1838 года остановился Герцен, переведенный из Вятки во Владимир под надзор полиции. Позднее в «Клязьме» останавливались Достоевский и Салтыков-Щедрин. А писатель В.А. Соллогуб посвятил ей целую главу в своей повести «Тарантас». Правда, по мнению автора, гостиница эта отнюдь не отличалась европейским сервисом.

Слева – гостиница “Клязьма”. Фото: rusjudo.ru

Рядом с Лазаревым начал строительство другой богатый купец – Васильев. Три его дома и сейчас стоят на правой стороне улицы Гагарина под № 2, 4, 6. В доме № 2 на втором этаже до революции останавливались приехавшие на гастроли актеры, а на третьем этаже располагалась частная гимназия Давыдовой.

Внизу улицы Царицынской, где раньше стояли палаты князя Константина, в 1778 году был построен деревянный дом для наместника губернии. В нем поселился первый владимирский генерал-губернатор Воронцов. А там, где сейчас находится Манежный тупик, в углублении Царицынской улицы стоял дом статского советника генерал-поручика и кавалера Петра Гавриловича Лазарева. Именно здесь 3 ноября 1788 года родился Михаил Петрович Лазарев, будущий адмирал русского флота. Дом этот пострадал от пожара и сильно обветшал, поэтому в  1793 году Лазаревы переехали на Большую Московскую в более приличное жилище.

Торговые ряды

В 1787 году на углу Большой и Царицынской улиц были заложены Торговые ряды. Построены они были на средства и на земле местных купцов. К 1790 году Торговые ряды были готовы по южной линии. А через два года начали строить и северное крыло – для мучных и мясных лавок. Об этом напоминает сохранившееся до наших дней здание бывшего мучного ряда по ул. Гагарина, 3.

20 августа 1871 года известный владимирский купец Назар Трофимович Муравкин заключил с Владимирской городской управой контракт в том, что построит каменный корпус торговых лавок вместо существовавших калачных полок на торговой площади по Царицынской улице. К строительству Назар Трофимович приступил в мае 1872 года и окончил его в течение года. По истечении 24 лет, как и оговаривалось в контракте, Муравкины отдали в совершенной исправности торговый корпус городу и уже в аренду брали здесь помещения для своей торговли.

Накануне революции

В 1893 году на месте дома Лазаревых расположился 10-й Гренадерский Малороссийский полк. Для него были построены цейхгауз и манеж с полковой церковью, от которой сохранился двухэтажный дом – Манежный тупик, 2а.

В трехэтажном доме напротив (ныне ул. Гагарина, 11) купец Куликов в 90-х годов XIX века устроил так называемые торговые бани с трактирным заведением, которые приносили ему хороший доход.

К восточному крылу Торговых рядов по улице Царицынской в 1913 году была пристроена двухэтажная ротонда. Здесь расположился Гостиный двор, который сохранился до наших дней в несколько измененном виде.

В 1906 году на левой стороне улицы появился Народный дом общества трезвости (ныне ул. Гагарина, 7). Эффектное здание построено владимирским архитектором Яковом Григорьевичем Ревякиным в стиле модерна и неоклассицизма. Народный дом являлся одним из центров культурной жизни владимирцев: здесь работала библиотека, проходили театральные постановки. В перерывах и перед спектаклями в фойе играл духовой оркестр расквартированного во Владимире Сибирского полка.

Фото: lubovbezusl.ru

18 декабря 1908 года напротив Народного дома вступила в строй первая в городе электростанция – одноэтажное каменное здание, крытое железом. В нем размещались контора и машинное отделение, где стоял нефтяной двигатель в 50 лошадиных сил. В марте 1909 года заработала и вторая динамо-машина. Электрический свет появился не только на Царицынской улице, но и в домах ближайших улиц. До наших дней это здание не сохранилось.

Литературные дома

В конце улицы Гагарина сохранились примечательные деревянные и полукаменные здания дореволюционной постройки. В доме № 15 вырос комсомольский поэт Александр Безыменский, автор песни по «молодую гвардию рабочих и крестьян». Четный ряд по улице Гагарина завершает бывший дом Язвицких (№ 24). В нем в 1908-1913 году была явочная квартира владимирских революционеров. Сейчас в нем никто не живет, и он потихоньку разрушается.

А в самом низу улицы два дома по левой стороне связаны с именем известного русского православного писателя Ивана Шмелева, автора знаменитого романа «Лето Господне». Семья Шмелевых жила в 1901-1904 годах в доме Свешникова (ныне дом № 29), а с 1904-го по 1909 г. – в доме Старикова (ныне дом № 31). Будущий писатель служил чиновником по особым поручениям во Владимирской казённой палате. В эти годы им были написаны рассказы «Вахмистр», «Иван Кузьмич», «Гражданин Уклейкин», что вдохновило его всерьез заниматься литературой. В 1922 г. Иван Шмелёв эмигрировал во Францию, а дом № 31 по улице Гагарина остался единственным сохранившимся в России зданием, связанным с жизнью писателя.

Советское время

8 октября 1923 года Царицынская улица была переименована в улицу Ленина. Однако и это название не продержалось до наших дней. Гагарин полетел в космос, в 1963 году побывал во Владимире, и 4 октября 1967 года улицу Ленина переименовали в честь первого космонавта. Великих людей увековечили по их идеологическим масштабам: Ленина – длинным стратегическим проспектом, формирующимся на западе города, Гагарина – небольшой улицей в историческом центре.

После революции, 3 сентября 1917 года, в Народном доме открылся кинотеатр «Гигант». Однако просуществовал он недолго, всего лишь до 12 июня 1917 года. И в этом здании до начала 70-х годов расположился театр драмы. Известные советские актеры Евгений Евстигнеев и Владимир Кашпур играли именно на этой сцене и на этой улице. В настоящее время здесь располагается всеми любимый областной кукольный театр.

В двухэтажной ротонде бывшего Гостиного двора открылся показательный универмаг Наркомторга СССР. Двухэтажный «торговый центр» знаменитого купца Муравкина был значительно перестроен, и его заняла трикотажная фабрика имени XX съезда КПСС. На месте деревянных цейхгаузов выросли два дома красного кирпича – образчики прагматичной жилой застройки 30-х годов.

Первую электростанцию сменил солидный дом сталинского типа (№ 8). В 60-х годах была снесена старинная гостиница с рестораном, и на ее месте разбили сквер и установили областную Доску почета.

Наши дни

Сейчас улица Гагарина представляет собой сосредоточие торговых точек и офисов, особенно в верхней своей части. В 2011 году областную доску почета сменил торговый центр «Владимир» с рестораном «Макдональдс».

Владимирская трикотажная фабрика была ликвидирована в 2007 году, и в ее здании разместился торгово-офисный центр «Гагаринский». Закрылись и популярные в советские годы бани в доме № 11. Вместо них теперь стоковый магазин «Копеечка».

Дом № 31, в котором проживал писатель Иван Шмелев, в 90-е был воссоздан почти из руин. Сейчас в нем располагается областной департамент природопользования и охраны окружающей среды. 28 февраля 2014 года на этом доме была открыта мемориальная доска. Барельефный портрет создал известный владимирский скульптор, заслуженный художник России Игорь Черноглазов.

Татьяна Лысова

Фото “Призыв.ру”

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