Собаки атакуют. Как защититься от стаи?

Во Владимире стая собак уже давно держит под контролем один из районов Доброго. Еще в январе наши коллеги с Призыв.ТВ писали об этом. И вот буквально на днях произошла трагедия: неподалеку от остановки “Профкурсы” жертвой бездомных животных стала жительница Владимира (она сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии) и молодой мужчина, которого собаки загрызли насмерть на территории гаражно-строительного кооператива в районе улицы Добросельской.

Как защититься от стаи, если вы оказались с ней один на один? Рассказывает руководитель кинологического клуба «Кольт» г. Владимира Марина Волкова.

Где обитают стаи собак

Местом обитания стай собак в городе обычно являются промзоны, свалки оптовых магазинов, стройки и гаражи. Соответственно, в темное время суток и при малом количестве людей на улице лучше эти места обходить стороной. Хотя чаще всего собаки сами стараются максимально избегать людей. Исключение – агрессоры и больные животные. Тогда они могут напасть первыми.

Как избежать нападения

Чаще всего собака не нападет без видимых на то причин. Исключение составляют только бешеные и больные собаки. Поэтому, если вы видите стаю собак, лучше всего спокойно пройти мимо, не обращая на собак никакого внимания. Если есть возможность пройти другой дорогой, минуя стаю, лучше так и сделать.

Чтобы избежать нападения, также лучше:

не беспокоить животных;

не отнимать их пищу;

не провоцировать агрессию;

не трогать щенков и беременных самок;

не делать резких движений и криков рядом со стаей собак;

не бросать камни в собак;

не кормить собаку, особенно из рук;

не пытаться погладить незнакомое животное.

Как понять, что собака собирается напасть

– резкое поддерживание хвоста;

– торчком стоящие уши;

– выгнутая, ощетинившаяся спина;

– медленное поведение, собака готовится к прыжку;

– предупреждающий рык.

Если собака нападает, что делать?

Если собака начала атаку, бежать уже бесполезно, она погонится за вами. Пугать ее в ответ тоже уже поздно. Надо защищаться.

Уязвимые точки собак:

– кончик носа, переносица, глаза и ноздри;

– затылочная часть и темечко за ушами;

– солнечное сплетение, ребра, суставы лап и копчик;

– слизистые оболочки и гениталии.

Ударив палкой или другим подручным предметом в эти места, вы можете причинить ей боль или испугать ее. Тогда она прекратит атаку. Также есть специальные отпугивали для собак: газовые, электрические и ультразвуковые. Последние самые оптимальные, потому что помогут вам защититься от стаи собак на большом расстоянии и не причинят вред стае. Стоимость прибора – около 300 руб.

Заметив стаю собак, стоит обращаться в какие-то соответствующие организации?

К сожалению, в нашем городе нет ни одной инстанции, контролирующей данное направление. То есть, если вы заметили стаю, которая ведет себя агрессивно и угрожает жизни людей, можете заявить об этом только в полицию.

Юлия Митина

Верхнее фото: 1tulatv.ru

Фото из архива “Призыва”