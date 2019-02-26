Собаки атакуют. Как защититься от стаи?

Во Владимире стая собак уже давно держит под контролем один из районов Доброго. Еще в январе наши коллеги с Призыв.ТВ писали об этом. И вот буквально на днях произошла трагедия: неподалеку от остановки “Профкурсы” жертвой бездомных животных стала жительница Владимира (она сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии) и молодой мужчина, которого собаки загрызли насмерть на территории гаражно-строительного кооператива в районе улицы Добросельской.
Как защититься от стаи, если вы оказались с ней один на один? Рассказывает руководитель кинологического клуба «Кольт» г. Владимира Марина Волкова.
Где обитают стаи собак
Местом обитания стай собак в городе обычно являются промзоны, свалки оптовых магазинов, стройки и гаражи. Соответственно, в темное время суток и при малом количестве людей на улице лучше эти места обходить стороной. Хотя чаще всего собаки сами стараются максимально избегать людей. Исключение – агрессоры и больные животные. Тогда они могут напасть первыми.
Как избежать нападения
Чаще всего собака не нападет без видимых на то причин. Исключение составляют только бешеные и больные собаки. Поэтому, если вы видите стаю собак, лучше всего спокойно пройти мимо, не обращая на собак никакого внимания. Если есть возможность пройти другой дорогой, минуя стаю, лучше так и сделать.
Чтобы избежать нападения, также лучше:
- не беспокоить животных;
- не отнимать их пищу;
- не провоцировать агрессию;
- не трогать щенков и беременных самок;
- не делать резких движений и криков рядом со стаей собак;
- не бросать камни в собак;
- не кормить собаку, особенно из рук;
- не пытаться погладить незнакомое животное.
Как понять, что собака собирается напасть
– резкое поддерживание хвоста;
– торчком стоящие уши;
– выгнутая, ощетинившаяся спина;
– медленное поведение, собака готовится к прыжку;
– предупреждающий рык.
Если собака нападает, что делать?
Если собака начала атаку, бежать уже бесполезно, она погонится за вами. Пугать ее в ответ тоже уже поздно. Надо защищаться.
Уязвимые точки собак:
– кончик носа, переносица, глаза и ноздри;
– затылочная часть и темечко за ушами;
– солнечное сплетение, ребра, суставы лап и копчик;
– слизистые оболочки и гениталии.
Ударив палкой или другим подручным предметом в эти места, вы можете причинить ей боль или испугать ее. Тогда она прекратит атаку. Также есть специальные отпугивали для собак: газовые, электрические и ультразвуковые. Последние самые оптимальные, потому что помогут вам защититься от стаи собак на большом расстоянии и не причинят вред стае. Стоимость прибора – около 300 руб.
Заметив стаю собак, стоит обращаться в какие-то соответствующие организации?
К сожалению, в нашем городе нет ни одной инстанции, контролирующей данное направление. То есть, если вы заметили стаю, которая ведет себя агрессивно и угрожает жизни людей, можете заявить об этом только в полицию.
Юлия Митина
Верхнее фото: 1tulatv.ru
Фото из архива “Призыва”
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