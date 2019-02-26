Не спешите выбрасывать старое окно!

В прошлый раз мы рассмотрели, как можно бюджетно сделать ремонт в квартире при помощи краски. Сегодня поговорим об окнах. Далеко не всегда целесообразно устанавливать пластиковые окна вместо старых деревянных. Более того, если вы проживаете в доме, который представляет архитектурную ценность, менять старые окна на новые пластиковые – это самое настоящее кощунство, запрещённое во многих странах мира. Неуместно установленное пластиковое окно портит внешний вид здания и уродует городское пространство.

Но ведь пластиковое окно теплое, светлое, а старые окна холодные и темные? На самом деле это не так. Мы просто забыли, что такое ремонт деревянного окна. Да, безусловно, это мероприятие требует от нас временных затрат, но зато можно сэкономить много денег, при этом не потеряв сильно много в качестве и удобстве! В этом году, во многом даже больше в порядке эксперимента, в процессе очередного ремонта я решил не менять старое окно на кухне на пластиковое. Я хотел вообще все окна отреставрировать в старой однокомнатной «хрущевке» ввиду экономии денег и чисто из естествоиспытательского интереса, но в комнате пришлось поменять, потому что окно там оказалось разбитым, а найти сегодня фирму, специализирующуюся на ремонте старых деревянных окон, оказалось задачей, трудно реализуемой. Отремонтировать пластиковое окно – нет проблем, десятки фирм занимаются этим. Старое деревянное окно – фирм по ремонту во Владимире я на рынке не нашел.

Сразу скажу, что делал я это впервые и поэтому не могу утверждать, что все выполнил правильно, но результатом остался доволен. В Европе, кстати говоря, отношение к старым деревянным окнам гораздо более бережное, чем у нас. И, как следствие, там намного выше спрос, и есть услуги по реставрации. Для жителей даже проводят курсы, как ухаживать за старыми деревянными окнами. Все это забота об архитектуре и исторической среде.

Итак, исходные данные. Старое окно в «хрущевке», которому уже более 60 лет.

Десятки слоев краски, повсеместные сколы, бугристый подоконник, неработающие шпингалеты и замки. Обычная квартира в старом доме. Первым делом, конечно же, моем окно и устраняем всю грязь и слабодержащуюся краску. Если замки и шпингалеты уже не работают должным образом, рамы просели, то обязательно (по возможности) всю эту фурнитуру снимаем. Затем обклеиваем малярным скотчем стекла, чтобы не испачкать их в процессе реновации окна.

Следующий шаг: мы взяли резиновые шпатели и просто замазали все неровности шпатлевкой по дереву. Такая шпатлевка продается повсеместно и стоит очень недорого: от 60 рублей за 400 граммов. Двух вот таких тюбиков хватило на восстановление старых рам и обработку подоконника.

После высыхания шпатлевки поверхности обрабатываем мелкой наждачной шкуркой. И вуаля – рама и подоконник готовы для покраски!

Но перед этим нам нужно заделать все щели. Примыкания стекла к раме промазываем специальным прозрачным герметиком для окон и стекол. Стоит он около 250 рублей за упаковку.

Подобным образом мы также защищаем окна от дребезжания. Стекла крепко фиксируются герметиком, и стекло с рамой становится цельной конструкцией.

Далее нам нужно заделать все щели в рамах. Для этих целей больше не нужно клеить бумагу, как это делали раньше. Теперь существует великое множество самых разных самоклеящихся лент – от поролоновых до ПВХ. ПВХ стоит подороже, но зато материал очень надежный и долгоиграющий. Впрочем, для достижения наилучшего результата можно одновременно использовать разные материалы. Например, мы сначала проклеили поролоновой самоклейкой, а сверху прикрыли ПВХ-лентой.

После того как мы защитили рамы и стекла от сквозняков, стекла зафиксировали от дребезжания, а поверхности подготовили к окраске, меняем замки и шпингалеты, если это необходимо. В магазинах, продающих мебельную фурнитуру, сегодня можно приобрести множество замков: как старой модифицикации, так и более современных, например, есть полуавтоматические шпингалеты с кнопками. Стоит это все сущие копейки: один замок – в пределах 25 – 50 рублей. Крепятся они на саморезы к раме.

А дальше берем краску, кисть и начинаем красить! Качественные краски не оставляют даже разводов от кисточки. И тут нужно отметить самое главное: восстанавливая таким образом окно, вы можете получить индивидуальный дизайнерский результат. К примеру, мы решили выкрасить батареи, газовые трубы, рамы и подоконник в один и тот же цвет. И получилось здорово! Согласитесь, классическим белым пластиковым окном с ПВХ-подоконником уже никого не удивишь.

Ну а что по поводу тепла? Я сравнил в тепловизоре пластиковое окно, установленное в зале, с этим утепленным старым окном. И существенных отличий нет! И то, и другое окно вполне себе теплое.

Учитывая, что под окном нет батареи отопления, а присутствует старый уличный холодильник, результаты я считаю неплохими. Синее пятно в точке 3 связано с открытой форточкой второй рамы.

Я бы даже сказал, у меня больше вопросов к новому пластиковому окну, но, скорее всего, это вопросы непрофессионального монтажа существующими на рынке фирмами. Имея широкую батарею отопления под этим окном, получить на выходе одинаковую температуру с деревянным окном, под которым расположен уличный холодильник, подозрительно и явно не в пользу пластика.

Поэтому не стоит бояться оставлять старые деревянные окна. Да, с ними больше хлопот, чем с ПВХ-окнами, тут я даже не собираюсь спорить, но сэкономить или получить необычный интерьер вы точно сможете, отдав предпочтение старому «дереву». Оно вам точно еще послужит! Вкупе с римскими шторами (тоже, кстати, самодельными) старый подоконник стал еще и частью интерьера.

Проделывая эти нехитрые мероприятия, мы не вносим изменений во внешний облик фасада здания, наводим красоту в квартире, а главное – подобная реновация доступна всем. Экспериментируйте, это недорого!

Виктор Волчек

Заглавное фото: ulitcard.ru