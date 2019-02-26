5 самых ожидаемых книг 2019 года

Что интересного появится в 2019 году на книжном рынке? Эксперты и критики выделяют несколько авторов и произведений. Эти новинки многие ждали с нетерпением. Мы собрали самые лучшие книги, которые уже вышли или скоро выйдут в 2019 году. Они стоят того, чтобы посвятить им свои домашние вечера. Директор книжного магазина “Учебная книга” Лариса Митина рассказала о многообещающих новинках.

Джонатан Коу «Срединная Англия»



Издательство: «Фантом Пресс»

Дата выхода: уже вышла

Перевод с английского: Шаши Мартынова

Возраст: 18+

Джонатан Коу – один из самых интересных авторов Британии. В конце 90-х в России его знали по книгам «Клуб ракалий» и «Дом сна». А совсем недавно, около двух лет назад, все полюбили роман «Номер 11».

Срединная Англия – британский роман об обыкновенных людях, где есть общественно-политический репортаж, человеческие наблюдения за жизнью и ностальгия. Герои пытаются выжить в странном современном мире. Действующих лиц несколько. Например, молодожены, которые не согласны с будущим страны. Мужчина средних лет, который начинает свою жизнь с чистого листа. Политический комментатор, который пишет статьи о строгом образе жизни? без удовольствий.

Роман обо всех этих людях и о жизни в современной Англии.

Роберт Гэлбрейт «Смертельная белизна»



Издательство: «Иностранка»

Дата выхода: уже вышла

Перевод с английского: Елена Петрова

Возраст: 18+

Те, кто любил приключения Гарри Поттера, скорее всего полюбят и эту книгу. Дело в том, что Роберт Гэлбрейт – мужской псевдоним Джоан Роулинг. И это уже ее четвертая книга из серии детективов про Корморана Страйка.

В первой книге «Зов кукушки» детектив вместе со своей подругой Робин Эллакотт раскрыли дело о гибели топ-модели. Последующие книги «Шелкопряд» и «На службе зла» превратили Страйка в звезду частного сыска, а Роберта Гэлбрейта в популярного автора качественных английских детективов. Так что новая книга станет еще одним интересным приключением для поклонников творчества Джоан Роулинг.

Кстати, когда вышла первая книга, никто не знал, кто скрывается под псевдонимом. Но после того, как тайна стала раскрыта, продажи книг выросли в несколько раз. То есть поклонников детективов стало намного больше!

Габриэль Таллент «Никого дороже тебя»



Издательство: «Синдбад»

Дата выхода: уже вышла

Перевод с английского: Мария Степанова

Возраст: 16+

Эту книгу ждали уже давно. Она должна была увидеть свет еще в 2018-м, но из-за сложностей в переводе выходит только сейчас. Это берущая за душу история становления девочки, которая попала в необычную ситуацию.

Джулия отличается от своих сверстников. Владеет навыками выживания, разбирается в оружии, а с людьми совсем не ладит. Ее отец пьет и воспитывает дочь по каким-то своим правилам. Сама девочка принимает это как должное. Но в один прекрасный момент у нее появляется друг, который показывает ей на своем примере, какой должна быть семья и жизнь обычного подростка. Тут героиня понимает, что все это время отец над ней издевался. Теперь она хочет защитить себя.

Анна Бернс «Молочник»



Издательство: «Эксмо»

Дата выхода: ноябрь 2019 г.

Перевод с английского: Григорий Крылов

Возраст: 18+

Анна Бернс – 56-летняя ирландка, а ее роман — это история о бездействии, слухах и сплетнях. Она написана в формате непрерывного монолога 18-летней девушки. О себе героиня говорит мало, других людей по именам не называет. Обычно в ход идут прозвища или профессии.

Действие происходит в Северной Ирландии в 70-е годы прошлого века. Город, в котором живет девушка, тоже названия не имеет. Мы только знаем, что она встречается с мужчиной по кличке Молочник. Девушка ничего о нем не рассказывает и старается связь держать в секрете. Но в какой-то момент ее племянник узнает об этих отношениях и распускает слухи. Все эти обстоятельства повлекли за собой страшные последствия. Какие? Читайте роман.

Ю Несбё «Нож»



Издательство: «Азбука»

Дата выхода: лето 2019 г.

Возраст: 18+

Это уже двенадцатый роман о приключениях детектива Харри Холе. Серия началась в далеком 1997 году. И сейчас, в 2019-м, автор выпускает продолжение известного детектива.

Книга начинается с того, что главный герой просыпается с ужасным похмельем. А на его руках и одежде чья-то кровь. Что будет дальше? Скорее всего, причиной всех его проблем станет кто-то из уже известных ему злодеев. Кто же это будет?

Мишель Уэльбек «Серотонин»



Издательство: Corpus

Дата выхода: ноябрь-декабрь 2019 г.

Перевод с французского: Мария Зонина

Возраст: 18+

Серотонин — «гормон счастья», химический регулятор настроения и поведения. Не зря это и есть название книги. Герой по имени Флоран-Клод Лабруст – 46-летний агрономом. Он холост, детей нет, а мир воспринимает очень философски благодаря антидепрессанту, который поднимает уровень серотонина в крови.

Правда, все равно жизнь идет под откос: вернуться к любимой женщине он не может из-за измены. Отношения с любовницей подошли к концу. А карьера летит к чертям из-за плачевной ситуации на рынке. Неудачная агрополитика Евросоюза. На самом деле все плохо не только у главного героя. Все жители городка, чтобы продемонстрировать свое недовольство, организовывают акции протеста, блокируют автомагистрали и прочее.

Юлия Митина

Фото: joblist.md/ru