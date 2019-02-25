Садик, кашель, ОРВИ

Мне надоело писать в предисловии, что я не врач, поэтому для подготовки этого материала я пригласила эксперта, врача-педиатра клиники «Бэбибум» Ксению Лебедеву. Ксения Александровна несколько раз проверяла текст на соответствие медицинской истине. После ряда правок, уточнений и консультаций доктор одобрила материал.

Как лечить ОРВИ?

«Девочки, всем доброе утро. У кого детки болеют и первоначальный симптом – кашель? Чем лечите?» – чирикает с утра пораньше родительский чатик. Я ничего отвечать не буду. Во-первых, обязательно найдется тот, кто ответит, во-вторых, я зареклась нести просвещение в массы посредством родительского чатика. Для этого у меня есть “Призыв.ру”. Как только у меня возникает желание умничать, я представляю, какой волной комментариев это обернется, и помалкиваю.

Но шутка ли – каждую неделю только во Владимире больше 3000 детей заболевают ОРВИ (данные владимирского Роспотребнадзора). И это только зарегистрированные случаи. Очень хочется найти ту самую чудо-таблетку, которая поможет ребенку быстрее вылечиться, и вторую – для профилактики. Кстати, некоторые педиатры, благосостояние которых напрямую зависит от количества и удовлетворенности пациентов, уловили эту тенденцию и при банальной ОРВИ назначают лекарств на целый лист. Вот вам пример из нашей с Дениской истории болезни:

Сиалор Антибиотики в нос Гриппферон

По поводу препаратов с коллоидным серебром (а именно к таким относится протаргол или сиалор) отличную колонку написал врач-токсиколог Алексей Водовозов. Если коротко, то «FDA [Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США] с 1999 года считает препараты на его основе неэффективными для терапии каких-либо состояний, а также небезопасными». Простыми словами, порошок на основе серебра, может быть, и обладает антисептическим свойством, но капать его в нос в лучшем случае неэффективно, а то и потенциально опасно.

Лечение антибиотиками в виде капель в нос вообще было преподнесено нашим лечащим врачом как некая секретная информация. Мол, лекарство выпускается только в форме таблеток или инъекций, а в инструкции написано «никуда не капать», но вы не обращайте на это внимание, просто возьмите раствор, пипетку и… А ничего, что нельзя использовать системные антибиотики местно? Что малые дозы лекарства, доставленные в очаг инфекции, способствуют появлению бактерий, устойчивых к антибиотикам? Об этом буквально кричит доктор Комаровский. Да и вообще, какое отношение лечение антибиотиками имеет к вирусной инфекции? Бактерии и вирусы – совсем разные вещи.

Как бы нам ни хотелось, до сих пор не придумали лекарства/витамина/БАДа для профилактики простуды. Поэтому никакой надежды на интерфероны или, скажем, оксолиновую мазь нет. Так что «Гриппферон» – тоже лекарство с недоказанной эффективностью и безопасностью.

«Юля, чем лечить кашель?» – это мне звонит подруга, тоже мама двухлетки. «Спроси у врача», – говорю. «Врач прописал отхаркивающее, а у Бутрия (популярный в сети детский педиатр. – Прим. ред.) написано, что оно неэффективно». Я сказала, что если врач послушал ребенка и если исключен бронхит и пневмония, то есть нет хрипов, то, как советует Комаровский и все другие адекватные педиатры, ребенку от кашля поможет только время, обильное питье и проветривание помещений. Но тут мне был поставлен шах и мат. «Но у нас дома очень жарко, а бабушка не разрешает открывать окна, ведь ребенок болеет. Может, все-таки дать лекарство?» Я посоветовала подруге самой принять решение в этом непростом деле. Главное, чтобы этим лекарством не был эреспал. Сейчас его изымают из аптек. Недавно стало известно, что компания Servier отзывает с рынка препараты, содержащие фенспирид (Fenspiride), в том числе эреспал, в связи с серьёзными побочными эффектами. Так что выкидывайте его скорее. А он у вас, скорее всего, есть – в поликлинике на него выдают талоны, чтобы можно было получить в аптеке бесплатно.

Так как же тогда лечить ОРВИ? А никак. Тот старый анекдот о том, что если простуду лечить, то будешь болеть семь дней, а если не лечить, неделю – не анекдот вовсе, а самая настоящая правда. Только питье, свежий воздух, проветривания. Только что ругалась с двумя коллегами (кандидатами наук, на минуточку). Одна рекомендовала другой чудо-таблетки из серии разрекламированных БАДов. Все мои аргументы о необходимости доказать эффективность и безопасность разбились о «мне помогло, маме помогло, мужу помогло». Ну, как говорится, лишь бы помогало.

Как реже болеть?

Боюсь, что это не текст, а разочарование для читателя. Опять ни я, ни современная наука не могут предложить вам стопроцентного средства для профилактики ОРВИ. Дети болеют часто. Особенно те, кто ходит в садик. Это этап их жизни, с этим можно только мириться. Прививки от простуды нет, потому что простуда – это сотни разных вирусов, из которых потенциальную опасность несет только вирус гриппа. Вот от него есть вакцина. Каждый год ВОЗ рекомендует включать в нее те или иные штаммы, которые будут, по их данным, циркулировать в этом сезоне.

Итак, первое средство профилактики – прививка от гриппа. Многие педиатры рекомендуют импортные вакцины, например, «Ваксигрипп», если его найти не удалось, то подойдет российский «Ультрикс», который сделан по той же технологии. А если и такой возможности нет, то вакцинировать ребенка препаратами «Совигрипп» или «Гриппол Плюс» (которые сделаны с отступлением от рекомендаций ВОЗ) все же лучше, чем ничем. Кстати, оптимальный срок начала вакцинации – октябрь, но можно делать прививку и в марте. Тем, кто делает прививку впервые, нужно будет сделать две дозы с перерывом в месяц. А еще информация для любознательных ипохондриков: в России зарегистрированы только трехвалентные вакцины (то есть против трех штаммов), а в Европе существуют и четырехвалентные. Четырехвалентной вакциной можно, например, привиться в Белоруссии. Существует даже такое явление – вакцинный туризм. Подробнее об этом можно почитать тут.

Личная гигиена – правило профилактики номер два. В данном контексте это регулярное мытье рук. ВОЗ рекомендует мыть руки под краном 40-60 секунд. Можно использовать и кусковое мыло даже в общественном туалете. Исследования подтверждают его безопасность. После того как вы вымыли руки, желательно не дотрагиваться до крана, ручек, выключателей в ванной комнате. Для этого используйте полотенце. Не трогайте лицо руками. Давайте раз и навсегда избавимся от этой привычки. Не чешите глаза и нос, не трите щеки и лоб вообще никогда. Именно путем «от рук к лицу» вирус и попадает в организм.

Погода в доме. Помните бабушку, которая не разрешает открывать дома окна? Постарайтесь ее убедить в обратном. Теплый сухой воздух – рай для вирусов. Прохладный и влажный – ад. Никто не призывает сажать раздетого ребенка напротив открытого окна. Во всем нужна мера. Но проветривать помещение нужно обязательно, а также увлажнять и протирать пыль. А лучше пойти погулять.

И последнее правило профилактики – постарайтесь во время эпидемии реже посещать общественные места. Заметьте, никакие интерфероны, оксолиновые мази, ударные дозы витамина С не рекомендуются врачами, придерживающимися основ доказательной медицины.

Когда можно в садик?

«Уважаемые родители, пожалуйста, перестаньте водить в сад больных детей. Не жалеете своих, так хоть пожалейте наших. Надоело постоянно заражаться», – привет, мой любимый чатик детского сада.

А теперь самая крамола. Есть мнение, что нет никаких оснований пропускать сад при банальной ОРВИ. Далее я приведу рекомендации Американской академии педиатрии, которые публикует на своей странице в «Инстаграме» известный педиатр Татьяна Денисова.

Когда МОЖНО посещать сад:

ОРВИ Насморк (независимо от цвета и консистенции выделений) Кашель Отделяемое из глаз без лихорадки, даже при покраснении глаз Сыпь без лихорадки и изменений поведения Молочница Пятая детская болезнь (инфекционная эритема)

Заметьте, никто не хочет распространения инфекций, никто не хочет, чтобы ваши дети болели. Просто все вышеперечисленное либо не заразно, либо уже БЫЛО заразно до появления симптомов. То есть ваш сопливый ребенок еще до появления соплей заразил всех, кого мог. А если сопли не мешают ему вести обычный малышковый образ жизни, нет никаких причин не вести его в сад. Ребенок с жаром и насморком/кашлем должен остаться дома до нормализации температуры.

Конечно, если есть возможность, то лучше простуженному ребенку посидеть дома, но, если ее нет, не корите себя, что вы плохой родитель. Насморк – это не болезнь. Думаете, все это я написала в наш родительский чат? Ну уж нет, я же не самоубийца. Может быть, пришлю им ссылку на материал… может быть.

Юлия Назарова, Ксения Лебедева

Заглавное фото: med-explorer.ru

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